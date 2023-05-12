entertainment

Евровидение-2023: Риши Сунак разочарован решением запретить Владимиру Зеленскому выступать | Новости политики

12 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Европейский вещательный союз запретил украинскому лидеру выступать с речью из-за опасений, что он «политизирует» конкуренцию, но этот шаг был встречен негативной реакцией.

к Фэй Браун, политический обозреватель @твит


Пт 12 мая 2023 13:49, Великобритания

Риши Сунак раскритиковал решение лидеров Евровидения помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии.

Европейский вещательный союз (EBU), организующий конкурс, заявил, что отказался г-н ЗеленскийОн попросил выступить перед общественностью в субботу, чтобы не политизировать его.

Официальный представитель г-на Сунака сказал, что премьер-министр был «разочарован» этим шагом, хотя и указал, что не планирует просить EBU передумать.

Он сказал журналистам: «Премьер-министр считает уместным выступление президента Зеленского на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза.

«Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и «Евровидение» осознало себя в прошлом году, когда правомерно приостановило участие России в конкурсе».

Ливерпуль принимает В этом году случилось От имени Украины, которая победила в прошлом году, потому что раздираемая войной страна не в состоянии это сделать.

Зеленский хотел появиться на нераскрытой видеозаписи, и ожидалось, что он призовет миллионы зрителей во всем мире продолжать поддерживать его страну в ее борьбе против российских захватчиков.

EBU заявил, что у президента Украины «похвальные намерения» К сожалению, его просьба была против правил.

«Конкурс песни «Евровидение» — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, действующие с момента его создания», — сказала она.

В их рамках одним из столпов конкурса является неполитический характер мероприятия.

Этот принцип запрещает возможность политических или подобных заявлений в рамках спора.

Евровидение приезжает в Ливерпуль

В EBU также отметили, что запланировано выступление 11 украинских артистов, в том числе прошлогоднего победителя Калушского оркестра, а выступят 37 площадок со всей Украины.

READ  Опера Андрея Тарковского "Борис Годунов" в Санкт-Петербурге.

Однако ее решение вызвало растущую негативную реакцию со стороны политиков.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер сказал, что «крайне важно, чтобы мы все продолжали держать бедственное положение украинского народа в центре внимания, поскольку он противостоит российской агрессии от нашего имени».

«Евровидение — это выражение единства и свободы, и президент Зеленский должен быть в состоянии выступить на нем как великий защитник и того, и другого», — сказал он.

«Было правильно услышать от президента Зеленского», — написал бывший премьер-министр Борис Джонсон в Twitter, добавив: «Есть только одна причина, по которой в Украине нет соперничества, — это незаконная война Путина».

Депутат-консерватор Дэмиен Грин, исполняющий обязанности председателя многопартийного комитета по культуре, также назвал «ошибкой отказ президенту Зеленскому в возможности выступить».

«В прошлом году зрители выразили свои чувства, проголосовав за Украину, и остальная Европа должна уважать это», — написал он в Twitter.

Ссора возникла после того, как полный состав Гранд-финала был раскрыт после второго раунда на выбывание в четверг вечером.

Читать далее:
Окончательный путеводитель по Евровидению 2023
Великобритания принимает у себя Евровидение для Украины — это «особый момент единения»
Конкурсные голоса «защищены от российских угроз»

После того, как соревновались 16 стран, оставшиеся 10 мест достались Польше, Австралии, Кипру, Албании, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литве, Армении и Словении.

В полуфинал во вторник вышли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Они присоединятся к так называемой «большой пятерке» — Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании — каждый из которых получит бесплатный пропуск благодаря своему финансовому вкладу в мероприятие вместе с прошлогодними победителями из Украины.

READ  На Art Basel стартовала новая петербургская ярмарка, поскольку арт-сцена России адаптируется к новой реальности

Нажмите, чтобы подписаться на Sky News Daily, где бы вы ни получали свой подкаст.

Гранд-финал Евровидения в субботу будет транслироваться в прямом эфире на BBC One.

Ранее на этой неделе г-н Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы это произошло в соседней стране.

Это ограниченная версия истории, поэтому, к сожалению, этот контент недоступен.

Разблокировать полную версию

Выступая перед Би-би-си, он сказал: «Я очень уважаю Великобританию и ее сообщество. Это замечательная страна.

«С самого начала я считал, что если мы не сможем провести Евровидение, оно должно состояться в одной из граничащих с нами стран, например, в Словакии, Польше или в какой-то другой стране, куда наши люди могли бы легко добраться. .Что-то рядом.»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *