Евровидение-2023: Риши Сунак разочарован решением запретить Владимиру Зеленскому выступать | Новости политики

Риши Сунак раскритиковал решение лидеров Евровидения помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии.

Европейский вещательный союз (EBU), организующий конкурс, заявил, что отказался г-н ЗеленскийОн попросил выступить перед общественностью в субботу, чтобы не политизировать его.

Официальный представитель г-на Сунака сказал, что премьер-министр был «разочарован» этим шагом, хотя и указал, что не планирует просить EBU передумать.

Он сказал журналистам: «Премьер-министр считает уместным выступление президента Зеленского на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза.

«Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и «Евровидение» осознало себя в прошлом году, когда правомерно приостановило участие России в конкурсе».

Ливерпуль принимает В этом году случилось От имени Украины, которая победила в прошлом году, потому что раздираемая войной страна не в состоянии это сделать.

Зеленский хотел появиться на нераскрытой видеозаписи, и ожидалось, что он призовет миллионы зрителей во всем мире продолжать поддерживать его страну в ее борьбе против российских захватчиков.

EBU заявил, что у президента Украины «похвальные намерения» К сожалению, его просьба была против правил.

«Конкурс песни «Евровидение» — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, действующие с момента его создания», — сказала она.

В их рамках одним из столпов конкурса является неполитический характер мероприятия.

Этот принцип запрещает возможность политических или подобных заявлений в рамках спора.

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В EBU также отметили, что запланировано выступление 11 украинских артистов, в том числе прошлогоднего победителя Калушского оркестра, а выступят 37 площадок со всей Украины.

Однако ее решение вызвало растущую негативную реакцию со стороны политиков.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер сказал, что «крайне важно, чтобы мы все продолжали держать бедственное положение украинского народа в центре внимания, поскольку он противостоит российской агрессии от нашего имени».

«Евровидение — это выражение единства и свободы, и президент Зеленский должен быть в состоянии выступить на нем как великий защитник и того, и другого», — сказал он.

«Было правильно услышать от президента Зеленского», — написал бывший премьер-министр Борис Джонсон в Twitter, добавив: «Есть только одна причина, по которой в Украине нет соперничества, — это незаконная война Путина».

Депутат-консерватор Дэмиен Грин, исполняющий обязанности председателя многопартийного комитета по культуре, также назвал «ошибкой отказ президенту Зеленскому в возможности выступить».

«В прошлом году зрители выразили свои чувства, проголосовав за Украину, и остальная Европа должна уважать это», — написал он в Twitter.

Ссора возникла после того, как полный состав Гранд-финала был раскрыт после второго раунда на выбывание в четверг вечером.

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После того, как соревновались 16 стран, оставшиеся 10 мест достались Польше, Австралии, Кипру, Албании, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литве, Армении и Словении.

В полуфинал во вторник вышли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Они присоединятся к так называемой «большой пятерке» — Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании — каждый из которых получит бесплатный пропуск благодаря своему финансовому вкладу в мероприятие вместе с прошлогодними победителями из Украины.

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Гранд-финал Евровидения в субботу будет транслироваться в прямом эфире на BBC One.

Ранее на этой неделе г-н Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы это произошло в соседней стране.

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Выступая перед Би-би-си, он сказал: «Я очень уважаю Великобританию и ее сообщество. Это замечательная страна.

«С самого начала я считал, что если мы не сможем провести Евровидение, оно должно состояться в одной из граничащих с нами стран, например, в Словакии, Польше или в какой-то другой стране, куда наши люди могли бы легко добраться. .Что-то рядом.»