Еврокомиссар считает, что у россиян не должно быть легкого доступа в ЕС

Комиссар по внутренним делам Европейского Союза Илва Йоханссон заявила в четверг, что граждане России не должны иметь легкий доступ в Европейский Союз для туризма и отдыха.

БРЮССЕЛЬ (Urdu Point News / Sputnik — 08 сентября 2022 г.) Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в четверг, что граждане России не должны иметь легкий доступ в ЕС для туризма и отдыха.

Йоханссон в настоящее время находится в Латвии, чтобы обсудить новую европейскую политику в отношении виз для граждан России.

«Граждане ответственной за войну страны не должны иметь легкого доступа к туризму и развлечениям ЕС», — написал комиссар в Twitter, имея в виду конфликт в Украине.

Во вторник Еврокомиссия приняла предложение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой. Решение усложнит процесс оформления визы для граждан России и наложит дополнительные ограничения на многократные визы. В то же время предложение не предусматривает полного запрета на выдачу виз гражданам страны, как того просили многие государства-члены ЕС.

Новый визовый режим может вступить в силу в ближайшее время 12 сентября. Брюссель также дал понять, что соглашение будет восстановлено после того, как исчезнут условия, которые привели к его приостановке.

Путешествовать между Россией и Европейским союзом стало намного проще в 2007 году, когда соглашение вступило в силу. В соответствии с документом снижены визовые сборы, упрощены правила получения многонациональной визы, сокращен перечень необходимых документов и отменены дипломатические визы. В конце февраля, после начала спецоперации в Украине, Евросоюз частично приостановил действие соглашения, отменив преференции российских дипломатов и других официальных лиц, а также представителей российского бизнес-сообщества. Москва заявила, что считает это предложение проявлением шовинизма и что такое решение потребует ответных мер.