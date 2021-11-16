Европа вводит новые санкции против Беларуси

СОКОЛЬЦА, Польша. В нескольких милях отсюда, в небольшом польском городке Богоники, в понедельник был похоронен молодой сирийец Ахмад Аль-Хасан. 19-летний мужчина умер в конце октября в реке в этой буферной зоне замерзшего леса, куда правительство Беларуси отправило тысячи мигрантов и просителей убежища, чтобы попытаться проникнуть в Польшу и Европейский Союз.
Во время похорон в Богониках белорусские силы мобилизовали большие группы иммигрантов и побуждали их пересечь польскую границу в Кознице-Бже, в 15 минутах езды к северо-востоку. Там польские войска и полицейские выстроились в длинные очереди для защиты границы, украшенной большими спиральными цепями из колючей проволоки.
В Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза приняли новые санкции в отношении правительства Александр Григорьевич Лукашенко, лидер Беларуси, кто уже был наказан по обвинению в мошенничестве при утверждении о безоговорочной победе на перевыборах в августе и последующем жестком подавлении оппозиции.
Новые санкции, согласованные европейскими правительствами в понедельник, будут нацелены на «физических и юридических лиц, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко, способствующего незаконному пересечению внешних границ ЕС», согласно Европейской комиссии, исполнительной бюрократии блока. .
Ожидается, что в ближайшие дни будет составлен окончательный список лиц, пострадавших от замораживания активов и запрета на поездки в соответствии с новыми санкциями. Не исключено, что жертвами стали более двадцати белорусских чиновников; Сирийская авиакомпания Cham Wings для перевозки мигрантов в Беларусь; Гостиница «Минск» в столице Беларуси, для размещения иммигрантов; И, возможно, аэропорт Минска, по словам представителей ЕС.
«Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского Союза противостоять эксплуатации мигрантов в политических целях», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл Фонтеллес. «Мы сопротивляемся этой бесчеловечной и незаконной практике».
Европейский союз назвал усилия Лукашенко «гибридной атакой», заявив, что он поощряет мигрантов приезжать в Беларусь из таких стран, как Сирия и Ирак, с явной целью отправить их в ЕС в ответ на предыдущие санкции.
Новые санкции должны будут подвергнуться юридической проверке со стороны Европейской комиссии, прежде чем они будут введены в действие и согласованы с Великобританией, Канадой и США, что может занять несколько недель.
Увеличение числа мигрантов на пограничном переходе Козница-Борсье в понедельник, что вызвало опасения по поводу этого. Больше трагедии и противостояния Между правительствами двух стран это было ответом г-на Лукашенко на встречу министров иностранных дел ЕС. Г-н Лукашенко пообещал отомстить новым санкциям, Несмотря на свою основную поддержку, президент России Владимир Путин, обвиняемый в угрозе прекращения поставок российского природного газа, идущего через его страну в Европу.
Путин сказал, что Лукашенко был неправ, и высказался гневно, подчеркнув при этом, что Россия будет твердо соблюдать газовые контракты с Европой — ключевой сигнал, поскольку он пытается добиться окончательного одобрения использования спорного газопровода «Северный поток-2», который идет напрямую в Германию и, таким образом, в обход Беларусь, Польша и Украина.
По мере того как министры ЕС взвешивали новые санкции, ситуация на границе, казалось, ухудшалась.
Видео, отправленное New York Times Нишаном Абдул Кадиром Мустафой, 25-летним иракским курдом на белорусской стороне границы, показывает сотни мигрантов, застрявших у контрольно-пропускного пункта Козница-Прозце. «Мы едем в Польшу», — сказал он. «Это так холодно, мы не можем больше этого выносить».
Польша и Литва, в которых наблюдается рост числа мигрантов, пытающихся пересечь границу Беларуси, объявили чрезвычайное положение и закрыли приграничные районы для журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, хотя некоторые польские группы помощи работают, чтобы помочь тем, кто оказался в морозных условиях между Беларусью. и польские войска.
Однако г-н Лукашенко позволил средствам массовой информации бродить по его стороне границы, подчеркивая страдания мигрантов и просителей убежища и пытаясь переложить вину за кризис со своего правительства на Европейский Союз, который отказывается открыть свою страну. граница.
Это были рассказы тех, кто оказался в приграничной ловушке. душераздирающе.
Г-н Хасан, 19 лет, который был из Хомса в Сирии, был найден в реке в конце октября недалеко от Бохонек, исторического дома мусульманского татарского меньшинства в Польше, где есть мечеть и имам, способный провести для него панихиду. .
На похоронах присутствовал сирийский врач Фида аль-Хасан, проживающий в соседнем городе Белосток, со своим отцом, приехавшим из Канады. Аль-Хасан сказал: «Я пришел в мечеть Богоники, чтобы помолиться». «Мы пришли сюда сегодня, потому что наш долг — молиться за душу этого мальчика. У него здесь нет семьи».
Два сирийца, обнаруженные гуманитарными работниками поздно в воскресенье и замеченные New York Times, на несколько дней застряли в лесу вдоль польско-белорусской границы и находились на поздней стадии гипотермии. С полузамороженными лицами и посиневшими от холода губами они с трудом могли сказать ни единого слова обнаружившим их спасателям.
«Они были в лесу как минимум четыре дня», — сказала Агата Колодзиг из польской благотворительной организации Fundacja Ocalenie, которая помогает мигрантам с сентября. «Они сказали нам только свои имена, больше мы ничего не знаем».
Два брата Лев (41 год) и Хадер (39 лет) из города Хомс в Сирии. По словам сотрудников гуманитарных организаций, медицинский работник помог перевезти двух братьев в машину скорой помощи, припаркованную на краю неосвещенной дороги недалеко от Орла, Польша, примерно в 15 милях от границы.
Активисты на границе заявили, что в течение последних двух месяцев они получали по несколько писем в день от отчаявшихся мигрантов. Но с прошлой недели их телефоны в основном молчали. Сирийские братья были одними из немногих, кто обратился за помощью после того, как собрал ряды активистов, которые широко распространились среди мигрантов на границе.
Понять пограничный кризис между Беларусью и Польшей
Мигрантский кризис. Собрания мигрантов вдоль восточной границы ЕС спровоцировали нападение Эскалация противостояния Вот что вам нужно знать между Беларусью и Европейским союзом:
Вместо этого, единственным признаком мигрантов, которым удалось пересечь границу, проходя через один из старейших и самых густых лесов Европы, являются вещи, которые сотрудники гуманитарных организаций и жители находили во время ежедневных патрулей: рюкзак, полный документов и фотографий на паспорт; пустая банка тунца с белорусской этикеткой; Посадочный талон Cham Wings на рейс Дамаск — Минск; Рецепт офтальмолога на арабском языке.
Но в остальном сотрудники гуманитарных организаций говорят, что они не видели реальных мигрантов.
После миграционного кризиса 2015 года, в разгар сирийской войны, когда более миллиона мигрантов и просителей убежища пытались въехать в Европу, европейцы ужесточили пограничный контроль и заявили, что неконтролируемая иммиграция больше невозможна. Это привело к уродливым сценам в разных местах от Греции и Италии до Венгрии, а теперь и в Польше и Литве, когда мигранты пытаются попасть в Европейский Союз.
Однако европейские официальные лица настаивают на том, что, в отличие от предыдущих кризисов, сцены на границе Беларуси и Польши не связаны с проблемами иммигрантов, а являются результатом той или иной формы войны со стороны г-на Лукашенко.
Выступая в понедельник перед государственными СМИ, Лукашенко отрицал организацию нынешнего кризиса и отверг угрозу новых санкций. Мы будем защищаться. Вот и все, отступать некуда.
Брюсселю уже удалось убедить некоторые авиакомпании, в том числе Turkish Airlines и белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», согласиться запретить мигрантам въезд в Минск. Официальные лица надеются, что ограничения на поездки в сочетании с более строгими пограничными мерами отговорит других на Ближнем Востоке от пробовать новый маршрут в Европу через Беларусь.
Докладывала Моника Бруншук из Соколки, Польша, и Стивен Эрлангер из Брюсселя.
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