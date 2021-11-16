Европа вводит новые санкции против Беларуси

СОКОЛЬЦА, Польша. В нескольких милях отсюда, в небольшом польском городке Богоники, в понедельник был похоронен молодой сирийец Ахмад Аль-Хасан. 19-летний мужчина умер в конце октября в реке в этой буферной зоне замерзшего леса, куда правительство Беларуси отправило тысячи мигрантов и просителей убежища, чтобы попытаться проникнуть в Польшу и Европейский Союз.

Во время похорон в Богониках белорусские силы мобилизовали большие группы иммигрантов и побуждали их пересечь польскую границу в Кознице-Бже, в 15 минутах езды к северо-востоку. Там польские войска и полицейские выстроились в длинные очереди для защиты границы, украшенной большими спиральными цепями из колючей проволоки.

В Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза приняли новые санкции в отношении правительства Александр Григорьевич Лукашенко, лидер Беларуси, кто уже был наказан по обвинению в мошенничестве при утверждении о безоговорочной победе на перевыборах в августе и последующем жестком подавлении оппозиции.