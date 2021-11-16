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Европа вводит новые санкции против Беларуси

16 ноября, 2021
Toma Kulikov

СОКОЛЬЦА, Польша. В нескольких милях отсюда, в небольшом польском городке Богоники, в понедельник был похоронен молодой сирийец Ахмад Аль-Хасан. 19-летний мужчина умер в конце октября в реке в этой буферной зоне замерзшего леса, куда правительство Беларуси отправило тысячи мигрантов и просителей убежища, чтобы попытаться проникнуть в Польшу и Европейский Союз.

Во время похорон в Богониках белорусские силы мобилизовали большие группы иммигрантов и побуждали их пересечь польскую границу в Кознице-Бже, в 15 минутах езды к северо-востоку. Там польские войска и полицейские выстроились в длинные очереди для защиты границы, украшенной большими спиральными цепями из колючей проволоки.

В Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза приняли новые санкции в отношении правительства Александр Григорьевич Лукашенко, лидер Беларуси, кто уже был наказан по обвинению в мошенничестве при утверждении о безоговорочной победе на перевыборах в августе и последующем жестком подавлении оппозиции.

Новые санкции, согласованные европейскими правительствами в понедельник, будут нацелены на «физических и юридических лиц, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко, способствующего незаконному пересечению внешних границ ЕС», согласно Европейской комиссии, исполнительной бюрократии блока. .

Ожидается, что в ближайшие дни будет составлен окончательный список лиц, пострадавших от замораживания активов и запрета на поездки в соответствии с новыми санкциями. Не исключено, что жертвами стали более двадцати белорусских чиновников; Сирийская авиакомпания Cham Wings для перевозки мигрантов в Беларусь; Гостиница «Минск» в столице Беларуси, для размещения иммигрантов; И, возможно, аэропорт Минска, по словам представителей ЕС.

«Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского Союза противостоять эксплуатации мигрантов в политических целях», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл Фонтеллес. «Мы сопротивляемся этой бесчеловечной и незаконной практике».

Европейский союз назвал усилия Лукашенко «гибридной атакой», заявив, что он поощряет мигрантов приезжать в Беларусь из таких стран, как Сирия и Ирак, с явной целью отправить их в ЕС в ответ на предыдущие санкции.

Новые санкции должны будут подвергнуться юридической проверке со стороны Европейской комиссии, прежде чем они будут введены в действие и согласованы с Великобританией, Канадой и США, что может занять несколько недель.

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Увеличение числа мигрантов на пограничном переходе Козница-Борсье в понедельник, что вызвало опасения по поводу этого. Больше трагедии и противостояния Между правительствами двух стран это было ответом г-на Лукашенко на встречу министров иностранных дел ЕС. Г-н Лукашенко пообещал отомстить новым санкциям, Несмотря на свою основную поддержку, президент России Владимир Путин, обвиняемый в угрозе прекращения поставок российского природного газа, идущего через его страну в Европу.

Путин сказал, что Лукашенко был неправ, и высказался гневно, подчеркнув при этом, что Россия будет твердо соблюдать газовые контракты с Европой — ключевой сигнал, поскольку он пытается добиться окончательного одобрения использования спорного газопровода «Северный поток-2», который идет напрямую в Германию и, таким образом, в обход Беларусь, Польша и Украина.

По мере того как министры ЕС взвешивали новые санкции, ситуация на границе, казалось, ухудшалась.

Видео, отправленное New York Times Нишаном Абдул Кадиром Мустафой, 25-летним иракским курдом на белорусской стороне границы, показывает сотни мигрантов, застрявших у контрольно-пропускного пункта Козница-Прозце. «Мы едем в Польшу», — сказал он. «Это так холодно, мы не можем больше этого выносить».

Польша и Литва, в которых наблюдается рост числа мигрантов, пытающихся пересечь границу Беларуси, объявили чрезвычайное положение и закрыли приграничные районы для журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, хотя некоторые польские группы помощи работают, чтобы помочь тем, кто оказался в морозных условиях между Беларусью. и польские войска.

Однако г-н Лукашенко позволил средствам массовой информации бродить по его стороне границы, подчеркивая страдания мигрантов и просителей убежища и пытаясь переложить вину за кризис со своего правительства на Европейский Союз, который отказывается открыть свою страну. граница.

Это были рассказы тех, кто оказался в приграничной ловушке. душераздирающе.

Г-н Хасан, 19 лет, который был из Хомса в Сирии, был найден в реке в конце октября недалеко от Бохонек, исторического дома мусульманского татарского меньшинства в Польше, где есть мечеть и имам, способный провести для него панихиду. .

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На похоронах присутствовал сирийский врач Фида аль-Хасан, проживающий в соседнем городе Белосток, со своим отцом, приехавшим из Канады. Аль-Хасан сказал: «Я пришел в мечеть Богоники, чтобы помолиться». «Мы пришли сюда сегодня, потому что наш долг — молиться за душу этого мальчика. У него здесь нет семьи».

Два сирийца, обнаруженные гуманитарными работниками поздно в воскресенье и замеченные New York Times, на несколько дней застряли в лесу вдоль польско-белорусской границы и находились на поздней стадии гипотермии. С полузамороженными лицами и посиневшими от холода губами они с трудом могли сказать ни единого слова обнаружившим их спасателям.

«Они были в лесу как минимум четыре дня», — сказала Агата Колодзиг из польской благотворительной организации Fundacja Ocalenie, которая помогает мигрантам с сентября. «Они сказали нам только свои имена, больше мы ничего не знаем».

Два брата Лев (41 год) и Хадер (39 лет) из города Хомс в Сирии. По словам сотрудников гуманитарных организаций, медицинский работник помог перевезти двух братьев в машину скорой помощи, припаркованную на краю неосвещенной дороги недалеко от Орла, Польша, примерно в 15 милях от границы.

Активисты на границе заявили, что в течение последних двух месяцев они получали по несколько писем в день от отчаявшихся мигрантов. Но с прошлой недели их телефоны в основном молчали. Сирийские братья были одними из немногих, кто обратился за помощью после того, как собрал ряды активистов, которые широко распространились среди мигрантов на границе.

Вместо этого, единственным признаком мигрантов, которым удалось пересечь границу, проходя через один из старейших и самых густых лесов Европы, являются вещи, которые сотрудники гуманитарных организаций и жители находили во время ежедневных патрулей: рюкзак, полный документов и фотографий на паспорт; пустая банка тунца с белорусской этикеткой; Посадочный талон Cham Wings на рейс Дамаск — Минск; Рецепт офтальмолога на арабском языке.

Но в остальном сотрудники гуманитарных организаций говорят, что они не видели реальных мигрантов.

После миграционного кризиса 2015 года, в разгар сирийской войны, когда более миллиона мигрантов и просителей убежища пытались въехать в Европу, европейцы ужесточили пограничный контроль и заявили, что неконтролируемая иммиграция больше невозможна. Это привело к уродливым сценам в разных местах от Греции и Италии до Венгрии, а теперь и в Польше и Литве, когда мигранты пытаются попасть в Европейский Союз.

Однако европейские официальные лица настаивают на том, что, в отличие от предыдущих кризисов, сцены на границе Беларуси и Польши не связаны с проблемами иммигрантов, а являются результатом той или иной формы войны со стороны г-на Лукашенко.

Выступая в понедельник перед государственными СМИ, Лукашенко отрицал организацию нынешнего кризиса и отверг угрозу новых санкций. Мы будем защищаться. Вот и все, отступать некуда.

Брюсселю уже удалось убедить некоторые авиакомпании, в том числе Turkish Airlines и белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», согласиться запретить мигрантам въезд в Минск. Официальные лица надеются, что ограничения на поездки в сочетании с более строгими пограничными мерами отговорит других на Ближнем Востоке от пробовать новый маршрут в Европу через Беларусь.

Докладывала Моника Бруншук из Соколки, Польша, и Стивен Эрлангер из Брюсселя.

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