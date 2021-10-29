Европа возвращает разграбленные африканские артефакты, поскольку она имеет дело с колониальным наследием

Лондон – статуи были снесены и патриотизм Переоценка икон, но усилиями Европы Она смиряется со своим имперским прошлым Доставка практически остановлена разграбление культурных ценностей по континентам колониальные державы.

Может еще.

На этой неделе Кембриджский колледж, французский музей и шотландский университет вернули награбленные артефакты из Западной Африки, а активисты и официальные лица приветствовали потенциальный поворотный момент в многолетней битве за безопасность. Счет Европы о гонке Он распространяется, чтобы вернуть то, что было разграблено.

Колледж Иисуса в Кембридже вернул в Нигерию бронзовую скульптуру петушка в среду, став первым британским учреждением, вернувшим одну из самых известных бронзовых звезд Бенина. На следующий день Университет Абердина в Шотландии вручил бронзу для головы оба или короля.

Мастера колледжа Хесус Сунита Аллен с Аба Исса Тиджани из Национальной комиссии Нигерии по музеям и древностям перед передачей награбленного бронзового петуха, известного как Окукур. Джо Гидденс / AFP

Это были статуи Мародерство, вместе с Тысячи других предприятийиз исторического Королевства Бенин, расположенного на территории современной Нигерии, когда британские войска захватили и разрушили большую часть Бенин-Сити в 1897 году. Бенинские бронзы, группа Медные и бронзовые статуи По крайней мере, с XVI века они считаются одними из самых важных в культурном отношении артефактов Африки.

Британский музей по-прежнему может похвастаться бенинскими бронзами в своей коллекции в Лондоне, в то время как другие попали в коллекции по всему миру.

Также в среду музей на набережной Бранли в Париже передал 26 экспонатов Бенину, бывшей французской колонии на границе с Нигерией. Похищен в 1892 г.. По данным Reuters, это одна из 5000 работ, запрошенных западноафриканской страной.

Амати Дуку, бывшая студентка колледжа Хесус, которая была среди тех, кто в 2016 году предлагал привезти домой петушка из колледжа, сказала, что поставки на этой неделе стали «большим поворотным моментом».

«В частности, для бронзовой команды Бенина этот момент будет рассматриваться как реальное опровержение аргумента, что это невозможно», – сказал он.

Доходы увеличат давление на другие западные учреждения, чтобы те последовали их примеру.

В более широком смысле, по словам Дюко, они также подчеркнули сохраняющееся наследие колониализма в британских и европейских учреждениях.

«Работа не закончена, она не закончена», – добавил он. «Но я думаю, что это действительно важный момент.

Аба Исса Тиджани из Национальной комиссии Нигерии по музеям и древностям сказал, что передача в среду в Кембридже предоставила возможность другим учреждениям и странам.

«Колледж Иисуса – пример для подражания», – сказал он в видео, размещенном в Twitter.

Оба из современного Бенина, Ивари II, сказал, что бронзовые изделия «пропитаны духом людей, у которых они были взяты». Калян Вера / Reuters

Всплеск активности на этой неделе последовал за принятием ранее в этом году Германией решения действовать самостоятельно. план восстановления О Бенин Бронзе, в чем сказал министр иностранных дел Хайко Маас Опишите это как «поворотный момент в нашей колониальной истории».

В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время визита в Буркина-Фасо, что сохранение во Франции значительной части культурного наследия многих африканских стран более неприемлемо.

В следующем году в отчете, подготовленном по заказу Макрона, французским музеям рекомендовалось вернуть работы, взятые без согласия, если африканские страны об этом попросят.

Барнаби Филлипс, автор книги «Лут: Британия и Бенинские бронзы», сказал, что это важный шаг на пути к развитию событий на этой неделе.

«Хотя этот отчет касается только Франции, я считаю, что он вызвал потрясение в музейном мире, особенно затронув другие крупные колониальные державы, Германию и Соединенное Королевство», – сказал он.

Затем последовал рассказ об убийстве Джорджа Флойда, находившегося под стражей в полиции в Миннеаполисе в мае 2020 года. И хотя последствия в Америке были в основном сосредоточены на полицейском насилии и наследии рабства, большая часть внимания в Европе была сосредоточена на продолжении. колониальное влияние.

«Это еще раз привлекло внимание к европейским музеям», – сказал Филлипс.

«Все молодые люди должны владеть историей своей страны, чтобы лучше строить свое будущее», – сказал президент Эммануэль Макрон, который провел церемонию в Париже на этой неделе. Мишель Эйлер / AFP

Британский музей недавно получил письмо от правительства Нигерии с требованием вернуть в страну предметы старины. Представитель музея сказал, что музей изучает документы и будет обрабатывать их в надлежащее время, добавив, что на этой неделе он проводит групповое собрание, в ходе которого обсуждались «события, касающиеся репатриации произведений Бенина в Нигерию».

«Музей понимает и признает важность вопросов, связанных с возвращением предметов, и работает с сообществами, коллегами и музеями по всему миру, чтобы делиться нашей коллекцией как можно шире», – добавил представитель.

В учреждении действует строгая политика по безвозвратному изъятию произведений искусства из своей коллекции, которая регулируется законом 1963 года, который называется «Закон о Британских музеях».

Солиман Башир Диани, директор Института африканских исследований Колумбийского университета в Нью-Йорке, согласился с Докку, что поставки на этой неделе стали поворотным моментом.

«Было бы намного сложнее отказаться от многих музеев». [to] Даже для обсуждения вопроса о том, действительно ли часть бронзы из Бенина была возвращена », – сказал он, добавив, что музеи также находятся под давлением общественного мнения, чтобы оправдать присутствие африканских артефактов в своих коллекциях.

Более того, по словам Диани, Global South теперь будет игроком в обращении и обмене артефактами в музеях, потому что теперь они будут владеть этими произведениями.

Это результат, который Доку тоже хочет видеть.

«Речь идет не о том, чтобы эти артефакты вернули в их страны, и их больше никогда не увидят, а о том, чтобы эти артефакты были в нужном месте», – сказал он.