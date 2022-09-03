Европа «готова отреагировать» на сокращение газа в России, заявил чиновник

ЕС «готов отреагировать» на решение России прекратить поставки газа в ЕС, заявил в субботу CNBC высокопоставленный чиновник ЕС.
Российская государственная энергетическая компания «Газпром» объявила в пятницу, что на неопределенный срок приостановит поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1».
Этот шаг был сделан после того, как поставки уже были остановлены на прошлой неделе из-за «отключения на техническое обслуживание», которое, как ожидается, продлится до 3 сентября.
«Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать соглашения, которые у них есть, но ЕС готов отреагировать, даже если использование энергетического оружия продолжится или усилится в ответ на наши решения», — сказал Паоло Джентилони, экономический комиссар ЕС. .
«Конечно, нам нужно запасать энергию, делиться энергией, и она у нас есть. [a] «Мы не боимся высоких уровней сбережений и решений Путина», — сказал Джентилони корреспонденту CNBC Стиву Седжвику на форуме Амброзетти в Италии.
«Мы просили Путина соблюдать их договоренности, но если они не будут соблюдать свои договоренности, мы готовы отреагировать», — сказал он, не уточнив, к каким именно шагам это приведет.
Президент России Владимир Путин улыбается во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони после их встречи в Государственном доме «Бочаров ручей» 17 мая 2017 года в Сочи, Россия.
Юрий Катопнов | Рейтер
Газпром сказал В приложении для обмена сообщениями Telegram Следователи обнаружили утечку нефти в трубопроводе.
«Транспортировка газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановлена до устранения проблем с работой оборудования». Об этом сообщила энергетическая компания..
После лета бурных отношений между Россией и Европейским союзом война на Украине продолжается, и Россию обвиняют в «вооружении» поставок газа своим европейским соседям. Россия отрицает использование энергии в качестве оружия.
«Газпром» неоднократно заявлял, что блокады не позволяют ему обслуживать и эксплуатировать газопровод, и уже сократил поток газа по газопроводу до 20% от его полной мощности.
Решение «Газпрома» было принято через несколько часов после того, как «Большая семерка» согласовала план по ограничению цен на российскую нефть в попытке ограничить нефтяные доходы Москвы.
Прекращение поставок российского газа осенью и зимой ставит ЕС в затруднительное положение.
После неспровоцированного вторжения России в Украину ЕС имеет тенденцию к сокращению и поэтапному отказу от импорта российского газа. Однако, несмотря на то, что она борется за альтернативные поставки, она по-прежнему зависит от этих поставок.
Федерация уже призвала всех членов добровольно сократить потребление газа на 15%, чтобы высвободить запасы в осенние и зимние месяцы.
Сенатор США Линдси Грэм, выступая перед CNBC на форуме Амброзетти, сказала, что ожидаемая нехватка энергии предстоящей зимой будет «очень тяжелой для Европы», но «европейцы будут страдать за свою свободу не в первый раз».
«Вот что я говорю своим европейским друзьям: мы будем работать с вами над поиском альтернатив российскому газу, и если мы сможем достичь этой цели как можно скорее, мир станет безопаснее, а Европа — стабильной», — сказал он.
«Самый большой удар по путинской военной машине — это энергетическая независимость Европы. В тот день, когда вы туда доберетесь, он станет оболочкой самого себя».
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