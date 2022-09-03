Европа «готова отреагировать» на сокращение газа в России, заявил чиновник

ЕС «готов отреагировать» на решение России прекратить поставки газа в ЕС, заявил в субботу CNBC высокопоставленный чиновник ЕС.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» объявила в пятницу, что на неопределенный срок приостановит поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1».

Этот шаг был сделан после того, как поставки уже были остановлены на прошлой неделе из-за «отключения на техническое обслуживание», которое, как ожидается, продлится до 3 сентября.

«Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать соглашения, которые у них есть, но ЕС готов отреагировать, даже если использование энергетического оружия продолжится или усилится в ответ на наши решения», — сказал Паоло Джентилони, экономический комиссар ЕС. .

«Конечно, нам нужно запасать энергию, делиться энергией, и она у нас есть. [a] «Мы не боимся высоких уровней сбережений и решений Путина», — сказал Джентилони корреспонденту CNBC Стиву Седжвику на форуме Амброзетти в Италии.

«Мы просили Путина соблюдать их договоренности, но если они не будут соблюдать свои договоренности, мы готовы отреагировать», — сказал он, не уточнив, к каким именно шагам это приведет.