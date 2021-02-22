БРЮССЕЛЬ – Европейский Союз введет новые санкции в отношении российских чиновников Заключение оппозиции Лидер Алексей Навальный планирует обсудить в отношении нее меры по противодействию Пекину Репрессии в ГонконгеЭто свидетельствует о сдвиге в отношении блока к США.

Дипломаты заявили, что в связи с делом Навального несколько российских чиновников будут заморожены и будут запрещены поездки. Санкции, срок действия которых истекает в марте, станут первым применением новой системы санкций Европейского Союза в области прав человека, созданной по образцу Закона США Магнитского.

Министры иностранных дел Европейского союза и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двухчасовые переговоры в понедельник, чтобы обсудить цель администрации Байдена – тесно сотрудничать с европейскими союзниками в решении проблем, включая подъем Китая и ядерную сделку с Ираном.

Официальные лица Европейского союза, подчеркивая независимость своей внешней политики, с момента вступления в должность президента Байдена проявили признаки предвзятости по отношению к Соединенным Штатам по чувствительным вопросам. Секретная европейская газета о Гонконге, распространенная на прошлой неделе и рассмотренная Wall Street Journal, призывает к более тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими союзниками в оказании давления на Китай.

После этого была создана быстрая поддержка санкций против России. Напряженная поездка в Москву Автор Джозеф Боррелл, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза. «Совершенно очевидно, что Россия идет по пути конфронтации с Европейским союзом», – заявил г-н Боррелл в понедельник перед встречей.