Европа и Россия запускают девятую миссию OneWeb

В сотрудничестве со Starsem и Роскосмосом Arianespace запустила 34 новых спутника связи с Интернетом на борту корабля “Союз 2.1b” для миссии OneWeb 9. Этот полет стал восьмым по счету запуском спутников OneWeb и довел общее количество на орбите до 288: 48% от общего числа спутников. Для глобального покрытия требуется 600 спутников с 48 дополнительными запасными частями на орбите, что дает общий размер созвездия первого этапа в 648 спутников.

Запуск был назначен на четверг, 19 августа. Однако за секунды до взлета назвали редкий скраб. Вторая попытка запланирована впервые на пятницу. Взлет состоялся в субботу, 21 августа, с космодрома 6/31 Байконур в Казахстане в 22:13:40 UTC (18:13:40 EDT).

Для этой миссии “Союз 2.1b” оснащен верхней ступенью Fregat с надежным двигателем с асимметричным диметилгидразином (UDMH) и тетраоксидом азота (N2O4), способным вывести полезный груз OneWeb массой 5518 кг на начальную орбиту 450 км. Приблизительно при наклоне 84,7 градусов.

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Спутниковая группировка OneWeb – это глобальная платформа для Интернета и широкополосного доступа, работающая аналогично Starlink от SpaceX и Project Kuiper от Amazon. Целью группировки является предоставление Интернета с почти малой задержкой для сайтов, где наземный Интернет недоступен или ненадежен. После завершения OneWeb обеспечит доступ в Интернет со скоростью до 50 МБ / с в любой точке мира, включая сушу, море и воздух.

После завершения первого этапа OneWeb перейдет ко второму этапу, который будет состоять из 6 372 спутников; Это число значительно ниже, чем в предыдущем предложении компании, которое насчитывает около 48 000 спутников.

Каждый спутник OneWeb весит 147 кг и оснащен антенной Ku-диапазона. Спутники производились на предприятии OneWeb на острове Мерритт, штат Флорида, где они производятся в сотрудничестве с Airbus Defense and Space. На этом объекте OneWeb в настоящее время производит примерно два спутника в день, что позволяет теоретически производить примерно два запуска в месяц.

За несколько недель до запуска 34 спутника были отправлены в Казахстан, где они были интегрированы в распределитель полезной нагрузки, который был Изготовлено RUAG Space. Затем стек полезной нагрузки был передан в Arianespace и Starsem и объединен с ракетой.

Хотя «Союз» – это российская ракета, произведенная Роскосмосом, Arianespace и Starsim занимаются коммерческой продажей и запуском корабля для миссий OneWeb.

За четыре дня до запуска, 15 августа, Arianespace провела проверку готовности к запуску (LRR), чтобы убедиться, что ракета-носитель и полезная нагрузка готовы к работе, а оборудование наземного обслуживания (GSE) и стартовая площадка готовы принять Союз.

Через день машина помчалась к стартовой площадке, и GSE подключили. Этот процесс включал заправку быстроразъемных соединений, отключение сервисной панели панели исполнительных механизмов, выполнение первого, второго и третьего этапов проверок GSE и проверку исправности полезной нагрузки.

За два дня до первой попытки запуска команды провели проверку работоспособности четвертого этапа команд, которые были заправлены топливом примерно за две недели до этого.

запуск

Обратный отсчет начался за 5 часов 10 минут до взлета. Через сорок минут, в районе Т-4 часа 30 минут, «Союз» начал заправку керосином РП-1 и жидким кислородом.

На минуте Т-35 корпус служебного портала был опущен в стартовую позицию. Ближе к концу окончательного подсчета от корабля «Союз» были отведены два рычага технического обслуживания, за которыми в течение секунд Т-16 поступил приказ запустить четыре двигателя РД-107А, по одному на каждом ускорителе, и центральный двигатель РД-108А.

Четыре боковых подкрепления, известные как первая ступень, горели в течение 118 секунд, а затем разделились по схеме, известной как крест Королева.

Активная зона, известная как вторая ступень, продолжала гореть до T + 4 мин 48 сек.

Конструкция полезной нагрузки, защищающая спутники от аэродинамических и термодинамических нагрузок во время всплытия, была устранена при Т + 3 мин 38 сек.

Третья ступень реализовала отделение «горячего огня» от второй ступени, что означало, что ее единственный двигатель РД-0124 загорелся, пока ступени были еще подключены. Затем третья ступень горела более четырех минут.

(Видео комментарий: Как ракеты “Союз” зажигают двигатели. Фото: Скотт Мэнли)

После закрытия третьего этапа, Командный этап получил 5-минутный ожог, в результате чего этап и полезный груз были выведены на парковочную орбиту. Позже фаза фрегата воспламенится, чтобы циркулировать по орбите распространения.

Затем космический распределитель полезной нагрузки RUAG за несколько часов развернул 34 спутника. Между событиями разделения спутников «Фрегат» выполнял корректировку положения, гарантируя, что полезная нагрузка была развернута в правильном положении.

Номинальная продолжительность задачи для OneWeb 9 составляет 3 часа 45 минут. Российское космическое агентство Роскосмос подтвердило успешное развертывание всех спутников.

Спутники OneWeb в ближайшие месяцы будут поднимать свои орбиты с помощью двигателей на эффекте Холла, чтобы достичь своей конечной орбиты в 1200 км.

После окончательного развертывания ступень «Фрегат» выполняет спуск с орбиты, обеспечивая безопасное возвращение ступени в атмосферу Земли.

(ВЕРХНИЙ ФОТО: Команда “Союза” выполняет собственную программу крена и раскачивания после взлета. Фото: Роскосмос)