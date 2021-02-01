Европа критикует Путина. Оппозиция России ждет, когда это произойдет

Оптика для ЕС не велика. Начало войны – несмотря на наиболее важные протесты российской оппозиции и продолжающееся тюремное заключение – не вызвало без каких-либо предварительных условий гнева критиков отношений ЕС с Россией.

Владимир Кара-Мурса, оппозиционный политик из России, заявил, что «если ЕС серьезно настроен на диалог с Россией, он должен был сделать предварительным условием встречи не только Путина с головорезами вокруг Боррелла Навального». Дважды за последние пять лет он пил яд.

Критика в адрес Брюсселя исходила не только из России. Даже внутри лагеря есть разочарование по поводу разницы между высокими устремлениями ЕС по продвижению демократических ценностей и прав человека во всем мире и его дружескими отношениями с богатыми диктаторами.

«Мы удовлетворяем Турцию, Китай и Россию, достигая образцовых соглашений, позволяющих им избежать нарушений прав человека и плохих выборов», – сказал CNN европейский посол. «Мы чувствовали себя ужасно комфортно, занимая высокие моральные позиции, но не пошли».

У Европы действительно сложные отношения с Турцией, Китаем и Россией. Сложное сочетание географии, безопасности и экономики означает, что Брюссель должен иметь деловые отношения со всеми тремя. Что делает Россию уникальной для Европы, так это неприкрытое стремление Москвы быть региональным конкурентом в Восточной Европе.

Часто возникает вопрос, что Европа может сделать с Россией. В настоящее время ответ кажется очень ограниченным. Цинику может показаться, что все сводится к деньгам.

«Нет сомнений в том, что в ЕС есть механизмы ужесточения контроля над богатыми союзниками Путина, европейскими банками, которые хранят деньги российских олигархов, и мошенническими российскими компаниями, связанными с Кремлем», – сказал Стивен Блэкманс, директор по исследованиям. Центр европейских политических исследований. «Дело в политических предпочтениях. У ряда европейских стран есть крупные деловые интересы в России и внутренние инвестиции из России».

Эти преимущества хорошо известны благодаря газопроводу «Северный поток-2», который соединяет Россию с Германией и обеспечивает треть потребностей ЕС в газе. Коспром, государственная российская газовая компания, является единственным партнером в проекте.

Трубопровод демонстрирует странную предвзятость в динамике стран-членов ЕС и различия в их отношении к России. «Северный поток – 2 вызывает большие споры среди стран-членов, потому что они категорически отвергают или решительно поддерживают его», – сказала Велина Сакарова, глава Австрийского института европейской политики и политики безопасности.

«Лагерь членов НАТО в Центральной и Восточной Европе находится в очень трудном положении, – пояснила Сакарова, – но традиционные богатые европейские державы, Германия, Франция, Италия и Нидерланды,« хотят более сбалансированной позиции из-за своей сильной позиции ». торговые интересы и экономические связи “.

В свете задержания Навального европейский министр Франции в понедельник призвал Германию отказаться от проекта «Северный поток – 2».

«Санкции уже введены, мы можем ввести другие, но мы должны четко заявить, что этого недостаточно», – сказал Клемент Пун французской радиостанции France Inter.

«Необходимо идти дальше. Вопрос о предпочтении Nort Stream 2 рассматривается, но это решение Германии, поскольку он расположен в Германии.

Некоторые предполагали, что последствия, в том числе «Северный поток-2», возникнут после отравления Нални. Однако на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что рада, что труба продвигается вперед. Что еще хуже, после отравления туда впустили только шесть человек, а когда в январе арестовали Навального, появилась серия сообщений, осуждающих арест лучших в Брюсселе.

Деньги и интересы бизнеса могут оказаться в центре европейской проблемы с Россией. Однако тот факт, что у Путина есть политические союзники в ЕС, также усложняет то, насколько эффективно Европа может влиять на Москву.

«Даже в Венгрии, Италии, Франции и Нидерландах у Путина есть поклонники, имеющие политическое значение, что делает возможной любую позицию единства в наказании России», – пояснил Блэкманс.

Оппозиция в России также разочарована тем, что у ЕС есть инструменты, чтобы нанести прямой вред Путину и его ближайшему окружению, но он предпочитает целенаправленные санкции.

«Многие из этих санкций наносят более широкий удар по российскому народу, и не может быть обнаружено ни в чем не повинных предателей», – сказал Кара-Мурса. Это имеет неприятные последствия на обоих фронтах, поскольку представляет Кремлю успех пропаганды, которую русскофобия утверждает, что преследует западный русский народ. ”

Сакарова не уверена, что когда-нибудь будут приняты решительные меры. «Отмена« Северного потока-2 »может быть нацелена на ближайшее окружение Путина, разорвать политические связи и изолировать дипломатические отношения», – сказал он, но «это невероятно с учетом нынешней сложности мировых дел».

Эта глобальная картина – заключительная часть загадки в понимании того, почему путинская Россия является такой неразрешимой проблемой для Европы.

«Отношения Европы с Россией были натянутыми с 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. С тех пор мы стали свидетелями аннексии Россией Крыма, войны на Донбассе и неустанной поддержки Россией режима Асада в Сирии», – сказал Урмас Пат. Член Европейского парламента и бывший министр иностранных дел Эстонии. «Кроме того, поступали многочисленные сообщения о запугивании российской политической оппозиции, журналистов и правозащитников. Своими действиями Кремль демонстрирует, как он смотрит или опасается последствий своих действий».

Оккупация Путина за границей дала ему влияние в ключевых регионах, особенно на Ближнем Востоке. Хотя он ненадежный партнер, ЕС должен признать, что он является стратегическим партнером.

Это то, чем оправдывают свою позицию меньшее количество официальных лиц ЕС. «География упрямая, и все согласны с тем, что военно-морская ситуация очень серьезна, но если вы хотите стабильности на континенте и в других местах, необходим диалог с Россией. Все основные государства-члены это понимают», – сказал посол ЕС.

Официальные представители Брюсселя согласны с тем, что это сложно. С их точки зрения, они признают, что внутреннее угнетение Путина, международная оккупация и интересы их собственных граждан, которые разделяют континент с Россией, должны быть рассмотрены, в то время как ЕС – это самая близкая к региональной державе, которая может противостоять Москве. Не без оснований, они думают, что все это хорошо и хорошо, но жесткие действия ЕС, спустя несколько часов после заключения в тюрьму самого важного критика России, привели к тому, что его внешнеполитическому лидеру пришлось вынести смущающую сцену всех улыбок. О сомнительных сборах.

Когда он встречает Поррелла Лавро, нет сомнений, что он поднимет множество неприятных вопросов. Проблема в том, что смущает только Борель.

ЕС не будет обсуждать санкции в отношении Российской Федерации до марта. Эти санкции вряд ли окажутся более значимыми после Путина. Более того, если российский президент не изменит Дамаск, о начале войны забудут еще до того, как его самолет вылетит из Москвы.