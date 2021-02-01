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Европа критикует Путина. Оппозиция России ждет, когда это произойдет

1 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Оптика для ЕС не велика. Начало войны – несмотря на наиболее важные протесты российской оппозиции и продолжающееся тюремное заключение – не вызвало без каких-либо предварительных условий гнева критиков отношений ЕС с Россией.

Владимир Кара-Мурса, оппозиционный политик из России, заявил, что «если ЕС серьезно настроен на диалог с Россией, он должен был сделать предварительным условием встречи не только Путина с головорезами вокруг Боррелла Навального». Дважды за последние пять лет он пил яд.

Критика в адрес Брюсселя исходила не только из России. Даже внутри лагеря есть разочарование по поводу разницы между высокими устремлениями ЕС по продвижению демократических ценностей и прав человека во всем мире и его дружескими отношениями с богатыми диктаторами.

«Мы удовлетворяем Турцию, Китай и Россию, достигая образцовых соглашений, позволяющих им избежать нарушений прав человека и плохих выборов», – сказал CNN европейский посол. «Мы чувствовали себя ужасно комфортно, занимая высокие моральные позиции, но не пошли».

У Европы действительно сложные отношения с Турцией, Китаем и Россией. Сложное сочетание географии, безопасности и экономики означает, что Брюссель должен иметь деловые отношения со всеми тремя. Что делает Россию уникальной для Европы, так это неприкрытое стремление Москвы быть региональным конкурентом в Восточной Европе.

Часто возникает вопрос, что Европа может сделать с Россией. В настоящее время ответ кажется очень ограниченным. Цинику может показаться, что все сводится к деньгам.

«Нет сомнений в том, что в ЕС есть механизмы ужесточения контроля над богатыми союзниками Путина, европейскими банками, которые хранят деньги российских олигархов, и мошенническими российскими компаниями, связанными с Кремлем», – сказал Стивен Блэкманс, директор по исследованиям. Центр европейских политических исследований. «Дело в политических предпочтениях. У ряда европейских стран есть крупные деловые интересы в России и внутренние инвестиции из России».

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Эти преимущества хорошо известны благодаря газопроводу «Северный поток-2», который соединяет Россию с Германией и обеспечивает треть потребностей ЕС в газе. Коспром, государственная российская газовая компания, является единственным партнером в проекте.

Трубопровод демонстрирует странную предвзятость в динамике стран-членов ЕС и различия в их отношении к России. «Северный поток – 2 вызывает большие споры среди стран-членов, потому что они категорически отвергают или решительно поддерживают его», – сказала Велина Сакарова, глава Австрийского института европейской политики и политики безопасности.

«Лагерь членов НАТО в Центральной и Восточной Европе находится в очень трудном положении, – пояснила Сакарова, – но традиционные богатые европейские державы, Германия, Франция, Италия и Нидерланды,« хотят более сбалансированной позиции из-за своей сильной позиции ». торговые интересы и экономические связи “.

В свете задержания Навального европейский министр Франции в понедельник призвал Германию отказаться от проекта «Северный поток – 2».

«Санкции уже введены, мы можем ввести другие, но мы должны четко заявить, что этого недостаточно», – сказал Клемент Пун французской радиостанции France Inter.

«Необходимо идти дальше. Вопрос о предпочтении Nort Stream 2 рассматривается, но это решение Германии, поскольку он расположен в Германии.

Некоторые предполагали, что последствия, в том числе «Северный поток-2», возникнут после отравления Нални. Однако на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что рада, что труба продвигается вперед. Что еще хуже, после отравления туда впустили только шесть человек, а когда в январе арестовали Навального, появилась серия сообщений, осуждающих арест лучших в Брюсселе.

Деньги и интересы бизнеса могут оказаться в центре европейской проблемы с Россией. Однако тот факт, что у Путина есть политические союзники в ЕС, также усложняет то, насколько эффективно Европа может влиять на Москву.

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«Даже в Венгрии, Италии, Франции и Нидерландах у Путина есть поклонники, имеющие политическое значение, что делает возможной любую позицию единства в наказании России», – пояснил Блэкманс.

Оппозиция в России также разочарована тем, что у ЕС есть инструменты, чтобы нанести прямой вред Путину и его ближайшему окружению, но он предпочитает целенаправленные санкции.

«Многие из этих санкций наносят более широкий удар по российскому народу, и не может быть обнаружено ни в чем не повинных предателей», – сказал Кара-Мурса. Это имеет неприятные последствия на обоих фронтах, поскольку представляет Кремлю успех пропаганды, которую русскофобия утверждает, что преследует западный русский народ. ”

Сакарова не уверена, что когда-нибудь будут приняты решительные меры. «Отмена« Северного потока-2 »может быть нацелена на ближайшее окружение Путина, разорвать политические связи и изолировать дипломатические отношения», – сказал он, но «это невероятно с учетом нынешней сложности мировых дел».

Эта глобальная картина – заключительная часть загадки в понимании того, почему путинская Россия является такой неразрешимой проблемой для Европы.

«Отношения Европы с Россией были натянутыми с 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. С тех пор мы стали свидетелями аннексии Россией Крыма, войны на Донбассе и неустанной поддержки Россией режима Асада в Сирии», – сказал Урмас Пат. Член Европейского парламента и бывший министр иностранных дел Эстонии. «Кроме того, поступали многочисленные сообщения о запугивании российской политической оппозиции, журналистов и правозащитников. Своими действиями Кремль демонстрирует, как он смотрит или опасается последствий своих действий».

Оккупация Путина за границей дала ему влияние в ключевых регионах, особенно на Ближнем Востоке. Хотя он ненадежный партнер, ЕС должен признать, что он является стратегическим партнером.

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Это то, чем оправдывают свою позицию меньшее количество официальных лиц ЕС. «География упрямая, и все согласны с тем, что военно-морская ситуация очень серьезна, но если вы хотите стабильности на континенте и в других местах, необходим диалог с Россией. Все основные государства-члены это понимают», – сказал посол ЕС.

Официальные представители Брюсселя согласны с тем, что это сложно. С их точки зрения, они признают, что внутреннее угнетение Путина, международная оккупация и интересы их собственных граждан, которые разделяют континент с Россией, должны быть рассмотрены, в то время как ЕС – это самая близкая к региональной державе, которая может противостоять Москве. Не без оснований, они думают, что все это хорошо и хорошо, но жесткие действия ЕС, спустя несколько часов после заключения в тюрьму самого важного критика России, привели к тому, что его внешнеполитическому лидеру пришлось вынести смущающую сцену всех улыбок. О сомнительных сборах.

Когда он встречает Поррелла Лавро, нет сомнений, что он поднимет множество неприятных вопросов. Проблема в том, что смущает только Борель.

ЕС не будет обсуждать санкции в отношении Российской Федерации до марта. Эти санкции вряд ли окажутся более значимыми после Путина. Более того, если российский президент не изменит Дамаск, о начале войны забудут еще до того, как его самолет вылетит из Москвы.

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