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Европа надеется построить подводную ветроэнергетическую сеть для повышения энергетической безопасности

2 июня, 2022
Marfa Fedoroa
  • Оффшорная ветроэнергетика рассматривается как ключ к сокращению энергопотребления в России
  • Общие сети могут повысить энергетическую безопасность
  • Регулирование финансирования, развитие остается препятствием
  • Разработчики ищут ясность, чтобы сделать проекты прибыльными

ОСЛО/ESBJERG, Дания, 2 июня (Рейтер) — Страны Северной Европы обсуждают планы по созданию комбинированной электросети под Северным морем для подключения будущих морских ветряных электростанций, поскольку они стремятся повысить энергетическую безопасность, но амбициозное предложение сталкивается с финансированием и регулированием . проблемы.

Европейские страны объявили о своих обещаниях построить ошеломляющее количество морских ветряных электростанций, что отчасти было вызвано необходимостью снизить сильную зависимость от российской нефти и газа после ее вторжения в Украину. Читать далее

«Чем более мы взаимосвязаны в Европе, тем более мы независимы от России», — заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в мае в датский порт Эсбьерг, который используется крупными производителями ветряных турбин Vestas ( ВВС). CO) и Siemens Gamesa (SGREN.MC).

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«Мы все знаем, что генерировать зеленую энергию — это здорово, — сказала она. — Но если вы действительно хотите ее использовать, вам нужна сеть, и здесь мы должны сделать шаг вперед».

Тем не менее, неясно, как огромные объемы зеленой энергии могут передаваться через границы, не перегружая и без того перегруженные наземные сети и не создавая на морском дне массу кабелей.

Рассматриваемая идея — это оффшорные сети с новыми ветряными электростанциями, подключенными к узлам или энергетическим островам и подключенным к взаимосвязанным силовым кабелям, снабжающим несколько европейских рынков, а не только один.

Датская энергетическая компания Energinet уже обсуждает возможность соединения двух энергетических островов в датских частях Севера и Балтийского моря с Германией и Бельгией.

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Также ведутся переговоры с Норвегией, Нидерландами и Германией о будущих проектах, сказал Хан Сторм Эдельфсен, отвечающий за разработку энергетических островов в Energent.

совместные ветряные электростанции

Дания, Нидерланды, Германия и Бельгия объявили в середине мая о планах построить к 2050 году 150 гигаватт оффшорной ветроэнергетики по сравнению с сегодняшними 15 гигаваттами и десятикратным увеличением. Читать далее

«Совершенно новым является то, что мы рассматриваем накопление возобновляемых источников энергии как нечто, что лучше делать совместно», — сказал Reuters министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен.

Графика Рейтер

По словам Криса Петерса, генерального директора бельгийского оператора транспортной сети Elia, сеть Северного моря экономит деньги и помогает справляться с колебаниями производства, поскольку мощность ветра варьируется в зависимости от местоположения, но часто следует предсказуемой схеме.

«Многие метеорологические явления, такие как ветер, имеют тенденцию путешествовать по Европе… вы видите, как он проходит от Ирландского моря через Северное море к Балтийскому морю», — сказал он агентству Рейтер.

Оффшорный энергетический центр также позволяет производить энергию ветра в море до тех пор, пока она не понадобится потребителям на берегу.

«У нас есть этот остров, — сказал Петерс, — и он собирает ветер вокруг себя, а затем доставляет его на берег или в другой узел, который затем доставляет его на берег в стране, которая в данный момент пользуется спросом». ». .

Это позволяет избежать перегрузки сети на местах, что является распространенной проблемой, поскольку Германия регулярно заставляет датских производителей ветра отключать ветряные турбины на определенный период времени, чтобы ограничить импорт и избежать нагрузки на свою сеть.

Кто будет платить?

Однако источники в отрасли сообщили Reuters, что создание ячеистой сети займет не менее десяти лет и, вероятно, будет стоить более 1 миллиарда долларов.

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Пока что в Европе действует только один гибридный кабель, соединяющий несколько ветряных электростанций на Балтийском море с Данией и Германией, эксплуатируемый Energinet и немецким сетевым оператором 50 Гц, в котором Илье принадлежит 80%.

Гибридные проекты сочетают в себе элементы генерации и передачи и соединяют два или более рынков, в то время как существующие морские ветряные электростанции передают свою энергию на берег по отдельным кабелям в одну страну.

Также неясно, кто будет инвестировать и развивать эти проекты, в которые входят несколько стран и, в некоторых случаях, Великобритания, не входящая в ЕС.

«Большая проблема заключается в том, что все стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к разработке гибридных проектов, а в настоящее время это не так», — сказал Ульрик Стридсбек, руководитель отдела регулирования в Orsted (ORSTED.CO).

Он сказал, что действующие правила не допускают необходимого разделения затрат и доходов, которое стимулировало бы все стороны к инвестированию.

Несмотря на это, компания Ørsted, построившая около четверти мировых ветряных электростанций на шельфе, считает, что гибридные проекты необходимы для раскрытия потенциала морского ветра в будущем.

«Мы считаем, что гибридные автомобили могут сэкономить много времени, денег и хлопот», — сказал Стридсбек агентству Reuters.

Нет ракетостроения

По словам Джайлса Диксона, главы отраслевой лоббистской группы WindEurope, в Европе запланировано несколько гибридных межсетевых соединений, но главным препятствием является отсутствие четкой европейской нормативно-правовой базы.

«Не имеет смысла продолжать строить оффшорную ветроэнергетику в огромных количествах, которые сейчас берут на себя правительства, если они пытаются делать это только через национальные сетевые соединения «точка-точка», — сказал он агентству Reuters.

Графика Рейтер

Тем не менее, это может быть подходящим решением в краткосрочной перспективе, поскольку Европа стремится быстро нарастить свои оффшорные ветровые мощности, чтобы заменить российские ископаемые виды топлива, сказал Соерен Лассен, исследователь из Wood Mackenzie.

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«Я не уверен, что ячеистая сеть станет краткосрочным решением в 2020-х годах», — сказал он агентству Reuters.

Он добавил, что юридические препятствия все еще существуют и возможны задержки.

Диксон из WindEurope говорит, что нет необходимости откладывать, если Европейская комиссия скажет, как может выглядеть регламент.

«Это можно сделать очень быстро, если будет политическая воля», — сказал он. «Это не ракетостроение».

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(Нора Полли сообщает в Осло и Стин Якобсен в Эсбьерге); Под редакцией Джуладиса Фоша и Эмилии Ситэуэй Матарис

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