Европа надеется построить подводную ветроэнергетическую сеть для повышения энергетической безопасности

Оффшорная ветроэнергетика рассматривается как ключ к сокращению энергопотребления в России

Общие сети могут повысить энергетическую безопасность

Регулирование финансирования, развитие остается препятствием

Разработчики ищут ясность, чтобы сделать проекты прибыльными

ОСЛО/ESBJERG, Дания, 2 июня (Рейтер) — Страны Северной Европы обсуждают планы по созданию комбинированной электросети под Северным морем для подключения будущих морских ветряных электростанций, поскольку они стремятся повысить энергетическую безопасность, но амбициозное предложение сталкивается с финансированием и регулированием . проблемы.

Европейские страны объявили о своих обещаниях построить ошеломляющее количество морских ветряных электростанций, что отчасти было вызвано необходимостью снизить сильную зависимость от российской нефти и газа после ее вторжения в Украину. Читать далее

«Чем более мы взаимосвязаны в Европе, тем более мы независимы от России», — заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в мае в датский порт Эсбьерг, который используется крупными производителями ветряных турбин Vestas ( ВВС). CO) и Siemens Gamesa (SGREN.MC).

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«Мы все знаем, что генерировать зеленую энергию — это здорово, — сказала она. — Но если вы действительно хотите ее использовать, вам нужна сеть, и здесь мы должны сделать шаг вперед».

Тем не менее, неясно, как огромные объемы зеленой энергии могут передаваться через границы, не перегружая и без того перегруженные наземные сети и не создавая на морском дне массу кабелей.

Рассматриваемая идея — это оффшорные сети с новыми ветряными электростанциями, подключенными к узлам или энергетическим островам и подключенным к взаимосвязанным силовым кабелям, снабжающим несколько европейских рынков, а не только один.

Датская энергетическая компания Energinet уже обсуждает возможность соединения двух энергетических островов в датских частях Севера и Балтийского моря с Германией и Бельгией.

Также ведутся переговоры с Норвегией, Нидерландами и Германией о будущих проектах, сказал Хан Сторм Эдельфсен, отвечающий за разработку энергетических островов в Energent.

совместные ветряные электростанции

Дания, Нидерланды, Германия и Бельгия объявили в середине мая о планах построить к 2050 году 150 гигаватт оффшорной ветроэнергетики по сравнению с сегодняшними 15 гигаваттами и десятикратным увеличением. Читать далее

«Совершенно новым является то, что мы рассматриваем накопление возобновляемых источников энергии как нечто, что лучше делать совместно», — сказал Reuters министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен.

Графика Рейтер

По словам Криса Петерса, генерального директора бельгийского оператора транспортной сети Elia, сеть Северного моря экономит деньги и помогает справляться с колебаниями производства, поскольку мощность ветра варьируется в зависимости от местоположения, но часто следует предсказуемой схеме.

«Многие метеорологические явления, такие как ветер, имеют тенденцию путешествовать по Европе… вы видите, как он проходит от Ирландского моря через Северное море к Балтийскому морю», — сказал он агентству Рейтер.

Оффшорный энергетический центр также позволяет производить энергию ветра в море до тех пор, пока она не понадобится потребителям на берегу.

«У нас есть этот остров, — сказал Петерс, — и он собирает ветер вокруг себя, а затем доставляет его на берег или в другой узел, который затем доставляет его на берег в стране, которая в данный момент пользуется спросом». ». .

Это позволяет избежать перегрузки сети на местах, что является распространенной проблемой, поскольку Германия регулярно заставляет датских производителей ветра отключать ветряные турбины на определенный период времени, чтобы ограничить импорт и избежать нагрузки на свою сеть.

Кто будет платить?

Однако источники в отрасли сообщили Reuters, что создание ячеистой сети займет не менее десяти лет и, вероятно, будет стоить более 1 миллиарда долларов.

Пока что в Европе действует только один гибридный кабель, соединяющий несколько ветряных электростанций на Балтийском море с Данией и Германией, эксплуатируемый Energinet и немецким сетевым оператором 50 Гц, в котором Илье принадлежит 80%.

Гибридные проекты сочетают в себе элементы генерации и передачи и соединяют два или более рынков, в то время как существующие морские ветряные электростанции передают свою энергию на берег по отдельным кабелям в одну страну.

Также неясно, кто будет инвестировать и развивать эти проекты, в которые входят несколько стран и, в некоторых случаях, Великобритания, не входящая в ЕС.

«Большая проблема заключается в том, что все стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к разработке гибридных проектов, а в настоящее время это не так», — сказал Ульрик Стридсбек, руководитель отдела регулирования в Orsted (ORSTED.CO).

Он сказал, что действующие правила не допускают необходимого разделения затрат и доходов, которое стимулировало бы все стороны к инвестированию.

Несмотря на это, компания Ørsted, построившая около четверти мировых ветряных электростанций на шельфе, считает, что гибридные проекты необходимы для раскрытия потенциала морского ветра в будущем.

«Мы считаем, что гибридные автомобили могут сэкономить много времени, денег и хлопот», — сказал Стридсбек агентству Reuters.

Нет ракетостроения

По словам Джайлса Диксона, главы отраслевой лоббистской группы WindEurope, в Европе запланировано несколько гибридных межсетевых соединений, но главным препятствием является отсутствие четкой европейской нормативно-правовой базы.

«Не имеет смысла продолжать строить оффшорную ветроэнергетику в огромных количествах, которые сейчас берут на себя правительства, если они пытаются делать это только через национальные сетевые соединения «точка-точка», — сказал он агентству Reuters.

Графика Рейтер

Тем не менее, это может быть подходящим решением в краткосрочной перспективе, поскольку Европа стремится быстро нарастить свои оффшорные ветровые мощности, чтобы заменить российские ископаемые виды топлива, сказал Соерен Лассен, исследователь из Wood Mackenzie.

«Я не уверен, что ячеистая сеть станет краткосрочным решением в 2020-х годах», — сказал он агентству Reuters.

Он добавил, что юридические препятствия все еще существуют и возможны задержки.

Диксон из WindEurope говорит, что нет необходимости откладывать, если Европейская комиссия скажет, как может выглядеть регламент.

«Это можно сделать очень быстро, если будет политическая воля», — сказал он. «Это не ракетостроение».

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(Нора Полли сообщает в Осло и Стин Якобсен в Эсбьерге); Под редакцией Джуладиса Фоша и Эмилии Ситэуэй Матарис

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