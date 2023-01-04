Европа начинает новый год с исторической зимней жары, а горнолыжные курорты закрываются

В польской столице Варшаве 1 января зафиксирована температура 18,9°C. Более чем на 5 градусов Цельсия выше предыдущего рекорда, установленного 30 лет назад.

Зимняя жара побила несколько национальных температурных рекордов по всей Европе в новые выходные, что побудило метеорологов бить тревогу, а некоторые горнолыжные курорты были вынуждены закрыться из-за отсутствия снега.

Январские температуры находятся на рекордно высоком уровне во многих европейских странах, при этом национальные рекорды установлены как минимум в семи странах.

В польской столице Варшаве 1 января была зафиксирована температура 18,9 градусов по Цельсию (66 градусов по Фаренгейту), что более чем на 5 градусов по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 30 лет назад.

В северном испанском городе Бильбао в первый день Нового года было зафиксировано 24,9°C — температура, которую обычно можно ожидать в начале июля. В Швейцарии в воскресенье было 20 градусов по Цельсию.

Теплая погода и меньшее количество снегопадов вынудили некоторые низкогорные горнолыжные курорты в северных Альпах и французских Пиренеях закрыться всего через несколько недель после открытия.

Среди европейских стран, зафиксировавших самые жаркие дни в истории, — Нидерланды, Дания, Польша, Чехия, Беларусь, Латвия и Литва.

Региональные рекорды также были побиты во Франции, Германии и Украине.