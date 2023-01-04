Европа начинает новый год с исторической зимней жары, а горнолыжные курорты закрываются

В польской столице Варшаве 1 января зафиксирована температура 18,9°C. Более чем на 5 градусов Цельсия выше предыдущего рекорда, установленного 30 лет назад.
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Зимняя жара побила несколько национальных температурных рекордов по всей Европе в новые выходные, что побудило метеорологов бить тревогу, а некоторые горнолыжные курорты были вынуждены закрыться из-за отсутствия снега.
Январские температуры находятся на рекордно высоком уровне во многих европейских странах, при этом национальные рекорды установлены как минимум в семи странах.
В польской столице Варшаве 1 января была зафиксирована температура 18,9 градусов по Цельсию (66 градусов по Фаренгейту), что более чем на 5 градусов по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 30 лет назад.
В северном испанском городе Бильбао в первый день Нового года было зафиксировано 24,9°C — температура, которую обычно можно ожидать в начале июля. В Швейцарии в воскресенье было 20 градусов по Цельсию.
Теплая погода и меньшее количество снегопадов вынудили некоторые низкогорные горнолыжные курорты в северных Альпах и французских Пиренеях закрыться всего через несколько недель после открытия.
Среди европейских стран, зафиксировавших самые жаркие дни в истории, — Нидерланды, Дания, Польша, Чехия, Беларусь, Латвия и Литва.
Региональные рекорды также были побиты во Франции, Германии и Украине.
Самое экстремальное событие в европейской климатологии.
Максимилиано Эррера
климатолог
Метеорологи и климатологи выразили обеспокоенность по поводу необычно теплой зимней погоды, заявив, что «Слишком много записей для подсчета«И что многие ночные минимальные температуры были похожи на летние.
«Мы только что наблюдали самый теплый день за всю историю наблюдений в январе для нескольких стран Европы», — написал шотландский метеоролог Скотт Дункан в Twitter.
«Действительно беспрецедентно в последних отчетах», — сказал Дункан в воскресенье, добавив, что интенсивность и степень тепла в регионе были «сложно понять. «
Многие горнолыжные курорты Баварии в настоящее время страдают от нехватки снега.
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Максимилиано Эррера, климатолог, отслеживающий глобальные экстремальные погодные явления, назвал температурные рекорды «самым экстремальным событием, когда-либо зарегистрированным в европейской климатологии». в заметках Об этом сообщает «Вашингтон пост». «Ничего подобного», — добавил Эррера в понедельник.
Гийом Сеше, радиометеоролог из Франции, Он сказал Европа пережила «один из самых экстремальных погодных дней в истории» в первый день 2023 года.
Зимняя жара приходит после рекордного лета
За рекордной зимней жарой в Европе следует самое жаркое лето в регионе за всю историю наблюдений, что резко контрастирует с летом. В последние недели в США наблюдалась сильная волна холода..
Служба изменения климата Copernicus, межправительственное агентство, поддерживающее европейскую климатическую политику, Найденный что средняя европейская температура за август и трехмесячный период с июня по август была самой высокой за всю историю в 2022 году с «большим отрывом».
Сильный недостаток осадков и череда волн тепла летом Это оказало явное влияние на европейские водные пути.Это усилило опасения по поводу производства продуктов питания и энергии в то время, когда цены стремительно росли из-за войны России с Украиной.
В апреле прошлого года ведущие мировые климатологи предупрежден Борьба за то, чтобы удержать глобальное потепление ниже критического порога в 1,5°C, достигла территории «сейчас или никогда».
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата неоднократно призывала к значительному сокращению глобального использования ископаемого топлива для предотвращения климатической катастрофы.
«Сейчас или никогда, если мы хотим ограничить глобальное потепление 1,5 ° C», — сказал Джим Скиа, сопредседатель Рабочей группы III МГЭИК, в заявлении, сопровождающем отчет. «Без немедленного и глубокого сокращения выбросов во всех секторах это будет невозможно».
Сжигание ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и газ, является основной причиной чрезвычайной климатической ситуации.
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