Европа обсуждает санкции в ответ на шаг Путина

После экстраординарной речи президента России Владимира Путина в понедельник вечером разговор в Европе зашел о том, сохранит ли Европейский союз свою жесткую позицию в отношении еще не объявленных санкций.

Позиция Евросоюза важна, потому что до сих пор позиция Запада в этом кризисе была в высшей степени согласованной.

НАТО возглавило военно-политическую организацию, в то время как Европейский Союз, крупнейший в мире экономический союз, предложил ряд санкций, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике, партнерам Путина и подорвут контроль Москвы над российской сферой влияния.

На прошлой неделе официальный представитель НАТО заявил CNN, что без предложений ЕС о санкциях «реакция Запада, несомненно, была бы намного слабее».

Но в понедельник вечером были опасения, что ЕС развернет менее радикальный пакет, чтобы сохранить открытыми дипломатические возможности и снизить эскалацию.

Решение Путина направить войска в два сепаратистских промосковских региона на востоке Украины и признать их независимыми поставило Запад в очень затруднительное положение, поскольку от него зависит, считать ли то, что произошло в понедельник, полным вторжением.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, по состоянию на утро вторника считалось, что Западу необходимо расправиться с Путиным за его недавние действия, но оставить открытым возможность двигаться вперед, если Путин снова начнет эскалацию.

«Они смотрят на пакет санкций, которые еще подлежат пакету 2014 санкций», пояснил дипломат, после того, как Россия присоединила Крым.

Они сказали, что все это делается в полной координации с США и Великобританией, но «имеет смысл держать много палок в наших задних карманах».

«Пакет представлен сегодня должен быть достаточно тяжелым, чтобы действительно причинить вред, но держать пакет с огромными последствиями и расходы доступны в случае эскалации», добавил дипломат.

Однако они признали, что мы вряд ли увидим новый пакет санкций с максимальным ущербом в ответ на последнюю агрессию Путина.

Ожидается, что сегодня Великобритания развернет пакет санкций и займет очень жесткую позицию в отношении Путина.

Вещи ясно жидкости и подлежат изменению, не в последнюю очередь потому, что никто не знает, что следующий шаг Путина будет. Однако неожиданный ход президента России в понедельник поставил западный альянс в трудном положении, не зная, как далеко, чтобы ответить.