Европа планирует заявить, что ядерная энергия и природный газ — это зеленые инвестиции

С другой стороны, Германия, наряду с Австрией, Люксембургом, Португалией и Данией, выразила озабоченность по поводу накопления атомных электростанций и радиоактивных отходов, которые они производят.

«Различные взгляды на переход к низкоуглеродным технологиям вошли в политическую повестку дня», — сказал Александр Леманн, глава Академии устойчивого мира Франкфуртской школы финансов и менеджмента. «Издержки перехода начинают ложиться на плечи людей, поэтому полная противоположность энергетической политике становится все более очевидной», — сказал он. «Он открыто разоблачил основную оппозицию».

Включение ядерной и газовой энергетики в европейский свод правил устойчивого инвестирования, известный как «зеленый рейтинг», может иметь серьезные последствия как внутри страны, так и за рубежом.

В Европе это высвободит миллиарды евро в виде государственной помощи для дорогостоящих проектов в области ядерной энергетики. Банковские и пенсионные менеджеры, предлагающие инвестиции, которые поддерживают экологические, социальные и управленческие вопросы — известные как фонды ESG — обнаружат, что легче включить ядерные и газовые компании в устойчивые инвестиционные фонды, которые они предлагают или инвестируют в клиентов.

«В целом, ядерная энергетика не считалась экологически чистой, ESG и ESG, — сказала Мариса Дрю, руководитель отдела устойчивых инвестиций Credit Suisse. Она сказала, что одобрение ЕС, однако, откроет «потенциально большую волну инвестиционных долларов». «Триллионы денег ESG могут найти свой путь в этом направлении», — добавила она.

Сандрин Диксон Диклифф, сопрезидент Римского клуба и член комитета, консультировавшего Европейскую комиссию по природному и ядерному газу, заявила, что ни один из источников энергии не может считаться экологически чистым.

Консультативный орган, известный как Консультативная платформа Европейской комиссии по устойчивому финансированию, в начале этого года пришел к выводу, что атомные электростанции несут риск «значительного ущерба» окружающей среде из-за радиоактивных отходов, которые они производят, и озабочены безопасностью их хранения. Он сказал.