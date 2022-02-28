Европа приветствует украинских беженцев, а некоторых и того меньше

Барселона, Испания (Associated Press) — Сотни тысяч отправляют в соседние страны — Беженцы из Украины держат в одной руке детей, а вещи в другой. Их тепло приветствуют лидеры таких стран, как Польша, Венгрия, Болгария, Молдова и Румыния.

Но хотя гостеприимство приветствовалось, оно также выявило резкие различия в обращении с мигрантами и беженцами с Ближнего Востока и Африки, особенно сирийцами, прибывшими в 2015 году. .

Ранее на этой неделе премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил журналистам об украинцах: «Это не те беженцы, к которым мы привыкли… это европейцы». Эти люди умны и образованны. … Это не та волна беженцев, к которой мы привыкли, людей, в чьей личности мы не были уверены, людей с неясным прошлым, которые могли быть даже террористами…»

«Другими словами, ни одна европейская страна сейчас не боится нынешней волны беженцев», — добавил он.

Сирийский журналист Окба Мухаммад говорит, что заявление «смешивает расизм и исламофобию».

Мохаммед бежал из своего родного города Дараа в 2018 году. Живя сейчас в Испании, он и другие сирийские беженцы основали первый двуязычный журнал на арабском и испанском языках. Он сказал, что не удивлен заявлениями Петкова и других.

Мухаммед описал чувство дежа вю, когда он следил за событиями в Украине. Как и тысячи украинцев, ему также пришлось укрыться под землей, чтобы защитить себя от российских бомб. Он также изо всех сил пытался сесть в переполненный автобус, чтобы покинуть свой родной город. Его также разлучили с семьей на границе.

«Беженец есть беженец, будь он европейцем, африканцем или азиатом, — сказал Мохаммед.

Когда дело доходит до Украины, поразительна смена тона некоторых из самых радикальных антииммиграционных лидеров Европы — от «мы никого не пустим» до до «Мы впускаем всех».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал эти комментарии лишь три месяца спустя. На первом, в декабре, он обращался к мигрантам и беженцам с Ближнего Востока и Африки, стремящимся попасть в Европу через Венгрию. На второй неделе он обращался к людям из Украины.

И это не только политики. Некоторых журналистов также критикуют за то, как они пишут и описывают украинских беженцев. «Это процветающие люди из среднего класса», — сказал ведущий Al Jazeera English. Понятно, что это не беженцы, пытающиеся бежать из районов Ближнего Востока… в Северной Африке. Они выглядят как любая европейская семья, живущая по соседству».

Канал принес извинения, заявив, что комментарии были бестактными и безответственными.

CBS News также извинилась после того, как один из ее корреспондентов сказал, что конфликт в Киеве «не был похож на Ирак или Афганистан, которые бушуют десятилетиями. Это относительно цивилизованный и относительно европейский город».

Когда в 2015 году более миллиона человек перебрались в Европу, поддержка беженцев, спасающихся от войн в Сирии, Ираке и Афганистане, была гораздо большей. Конечно, были и моменты враждебности — например, когда она была венгерским фотографом. Было снято пинание и, возможно, пинание мигрантов вдоль границы страны с Сербией.

Однако в то время канцлер Германии Ангела Меркель громко сказала «Weer Schaffen das» или «мы можем это сделать», а премьер-министр Швеции призвал граждан «открыть свои сердца» беженцам.

Добровольцы собрались на греческих пляжах, чтобы спасти измученные семьи, переправляющиеся на хлипких лодках из Турции. В Германии их встретили аплодисментами на вокзалах и автовокзалах.

Но теплый прием вскоре закончился после того, как страны ЕС разошлись во мнениях о том, как разделить ответственность, при этом основной спад пришелся на страны Центральной и Восточной Европы, такие как Венгрия и Польша. Одно за другим правительства по всей Европе ужесточали иммиграционную политику и политику предоставления убежища, усиливали пограничный контроль и получили прозвище «Крепость Европа».

Буквально на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по делам беженцев осудил рост «насилия и грубых нарушений прав человека». За европейскими границами палец указывает именно на Грецию.

А в прошлом году сотни людей, в основном из Ирака, Сирии, а также из Африки, оказались на ничейной земле между Польшей и Беларусью. Европейский Союз также обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что он заманил тысячи иностранцев к своим границам в отместку за санкции. В то время Польша заблокировала доступ группам помощи и журналистам. На морозе погибло более 15 человек.

Тем временем Евросоюз подвергся резкой критике в Средиземноморье. Финансировать Ливию для перехвата мигрантов, пытающихся добраться до ее берегов, и помогать возвращать их в жестокие — и часто смертельные — центры содержания под стражей.

Лина Караманеду, независимый исследователь миграции и убежища в Греции, написала в Twitter.

Джефф Крисп, бывший руководитель отдела политики, развития и оценки УВКБ ООН, согласился с тем, что раса и религия влияют на обращение с беженцами. Как и многих, он был шокирован двойными стандартами.

«Страны, которые действительно негативно относились к проблеме беженцев и которые за последнее десятилетие очень затрудняли для ЕС разработку последовательной политики в отношении беженцев, неожиданно выступили с гораздо более позитивной реакцией», — отметил Крисп.

Большая часть оппозиции Орбана иммиграции Он основан на его убеждении, что «для сохранения культурной однородности и этнической однородности» Венгрия не должна принимать беженцев разных культур и религий.

Члены консервативной националистической правящей партии Польши также поддержали идеи Орбана об иммиграции, чтобы защитить идентичность Польши как христианской страны и обеспечить ее безопасность, заявили они, утверждая, что большое мусульманское население может увеличить риск террористических угроз.

Но ни один из этих аргументов не применялся к их украинским соседям, с которыми их связывают исторические и культурные связи. Части сегодняшней Украины были также частями Польши и Венгрии. В Польше живут и работают более миллиона украинцев, еще сотни тысяч разбросаны по Европе. На западе Украины проживает около 150 000 венгров, и многие из них имеют венгерские паспорта.

«Для людей нет ничего противоестественного в том, чтобы чувствовать себя более комфортно с людьми, которые приезжают издалека, говорят на (похожем) языке или имеют (похожую) культуру», — сказал Крисп.

Но по мере продвижения России все больше и больше людей пытались бежать, появилось несколько сообщений о небелых гражданах Украины, включая нигерийцев, индийцев и ливанцев, застрявших на границе с Польшей. В отличие от украинцев, многим неевропейцам для въезда в соседние страны требуется виза. Посольства со всего мира изо всех сил пытались помочь своим гражданам, пытающимся пройти через хаотичное пересечение границы с Украиной.

На видео, размещенных в соцсетях под хэштегом #AfricansinUkraine, якобы видно, как африканским студентам запрещают садиться в поезда за пределами Украины, чтобы освободить место для украинцев.

В Польше индийский волонтер Роше Катариа сообщил в воскресенье Associated Press, что его соотечественники застряли на украинской стороне пограничного перехода Медика в Польше. По его словам, в Украине их сначала попросили отправиться в Румынию за сотни километров, после того как они уже совершили долгие переходы пешком до границы и не ели три дня. Наконец, они прошли в понедельник.

Агентство ООН по делам беженцев призвало «принимающие страны продолжать принимать всех людей, спасающихся от конфликтов и отсутствия безопасности, независимо от национальности и этнической принадлежности».

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Ванесса Гера из Варшавы, Польша, и Джастин Спайк из Будапешта, Венгрия, внесли свой вклад в этот отчет.

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Более ранняя версия этой истории была ошибочно приписана президенту Румену Радеву, а не премьер-министру Кириллу Петкову, который ее сказал.