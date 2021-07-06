Европа скоро запустит новую двуручную роботизированную руку на Международную космическую станцию

Независимая роботизированная рука готовится к полету Международная космическая станция Для обслуживания российского сегмента.

Европейская роботизированная рука (ERA), произведенная европейской авиакомпанией Airbus для Европейское космическое агентство (Европейское космическое агентство) вылетит на орбиту 15 июля с новым российским многоцелевым лабораторным модулем, также известным как “Наука” (русское слово “наука”). В Airbus заявили, что инженеры Airbus уже установили легкий рычаг на блок перед запуском его с космодрома Байконур российского космического агентства в Казахстане на ракете “Протон”. в текущей ситуации.

Робот напоминает циркуль с двумя одинаковыми руками длиной более 16 футов (5 метров) каждая. Оснащенный хитроумной рукой на конце каждой руки, ERA сможет свободно перемещаться за пределы космической станции, прикрепляясь там, где это необходимо. Об этом говорится в сообщении Европейского космического агентства.

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Он весит всего 1390 фунтов. (630 кг), благодаря легкому шасси из алюминия и углеродного волокна, стрела сможет перемещать и устанавливать компоненты весом до 17 600 фунтов. (8000 кг) с возможностью поражения целей с точностью до 5 мм. Но тем временем он также может перевозить космонавтов и астронавтов. космическая прогулка С одного места работы на другой.

Астронавты и космонавты смогут управлять рукой в ​​режиме реального времени изнутри космической станции или предварительно запрограммировать ее для самостоятельного выполнения миссий.

В руке также есть дополнительный компьютер посередине, который астронавты и астронавты могут использовать для ввода инструкций во время выхода в открытый космос.

Оснащенный инфракрасной камерой, ERA может исследовать структуру и компоненты космической станции и передавать их изображение астронавтам и космонавтам внутри орбитальной лаборатории.

После двух десятилетий разработки рука была построена консорциумом европейских компаний во главе с Airbus, которая затем собрала робота на своих объектах в Нидерландах.

На Международной космической станции уже есть два роботизированных манипулятора: длиной 17 метров. Канадарм 2 Его длина 10 метров. система манипуляторов дистанционной японской экспериментальной установки . Однако ни один из них не может долететь до российской части космической станции.