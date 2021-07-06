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Европа скоро запустит новую двуручную роботизированную руку на Международную космическую станцию

7 июля, 2021
Marfa Fedoroa

Независимая роботизированная рука готовится к полету Международная космическая станция Для обслуживания российского сегмента.

Европейская роботизированная рука (ERA), произведенная европейской авиакомпанией Airbus для Европейское космическое агентство (Европейское космическое агентство) вылетит на орбиту 15 июля с новым российским многоцелевым лабораторным модулем, также известным как “Наука” (русское слово “наука”). В Airbus заявили, что инженеры Airbus уже установили легкий рычаг на блок перед запуском его с космодрома Байконур российского космического агентства в Казахстане на ракете “Протон”. в текущей ситуации.

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