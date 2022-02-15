Европейские акции выросли на фоне признаков ослабления напряженности в отношениях между Украиной и Россией

Европейские фондовые индексы отыграли часть своих потерь во вторник после сообщений о том, что некоторые российские силы вблизи Украины вернулись на свои базы, в то время как некоторые позитивные новости для компаний также повысили настроения.

После открытия с небольшим снижением общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,1% после снижения в понедельник на 1,8%.

Запасы увеличились после того, как появились новости о том, что некоторые военные округа российских войск, граничащие с Украиной, вернулись на свои базы после завершения учений, что может уменьшить трения между Москвой и Западом.

«Прирост отражает некоторое умеренное ослабление напряженности на границе с Украиной, поскольку российские войска, по-видимому, пока возвращаются на базу», — сказал Дэнни Хьюсон, финансовый аналитик AJ Bell.

Инвесторы были встревожены опасениями вторжения России в Украину, что привело к резкому повышению волатильности и росту акций в понедельник. Общий показатель волатильности акций еврозоны упал до 27,2 пункта после достижения трехнедельного максимума в 33,95.

Канцлер Германии Олаф Шульц во вторник направляется в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным для выполнения опасной миссии по предотвращению войны.

«Существуют непосредственные риски в ближайшие несколько дней в зависимости от того, как все это будет разворачиваться», — сказал Пунит Патель, старший управляющий фондами London Equity and Capital.

«Геополитические вопросы, особенно те, которые касаются России, будут представлять серьезные риски для рынков только в том случае, если учесть, насколько чувствительна вся ситуация в целом».

Акции здравоохранения возглавили рост: AstraZeneca подскочила на 3,6% после положительных обновлений от поздней стадии испытаний лечения рака простаты.

Компания Glencore Mining, зарегистрированная в Великобритании, приобрела 3,1% от продажи своей доли в российской «Роснефти».

Акции Randstad выросли на 4,5% после того, как рекрутинговая фирма превзошла ожидания рынка по доходам в четвертом квартале.

Акции французской ИТ-консалтинговой компании Capgemini упали на 0,2% после предупреждения о том, что операционная рентабельность в этом году, вероятно, снизится из-за инфляционного давления.

Краткий обзор данных по ВВП Еврозоны за четвертый квартал и данных об уверенности деловых кругов Германии за февраль будет опубликован позже сегодня.