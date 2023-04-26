Европейские законодатели хотят запретить Олимпийские игры для России и Беларуси

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ЖЕНЕВА. Во вторник европейские законодатели призвали Международный олимпийский комитет исключить российских и белорусских спортсменов из Игр 2024 года в Париже вместо того, чтобы продолжать искать способы позволить им выступать в качестве нейтральных спортсменов в международном спорте.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), состоящая из 46 стран, провела в Страсбурге, Франция, двухчасовую сессию, посвященную вопросам спорта. Она должна была помочь подготовить будущий доклад по вопросу отстранения спортсменов и официальных лиц двух стран от олимпийского движения из-за военного вторжения в Украину.

За 15 месяцев до церемонии открытия в Париже олимпийские спортивные организации рассматривают официальную просьбу Международного олимпийского комитета (отмену его прошлогодней рекомендации об исключении) рассмотреть вопрос о реинтеграции некоторых россиян и белорусов в квалификационные игры в индивидуальном порядке, но не в команда. события.

«Навязывание войны должно иметь четкие последствия. Спорт также должен взять на себя ответственность», — сказал член парламента Дании Могенс Йенсен, добавив, что «единственный четкий сигнал, который необходимо послать», — это исключить спортсменов.

Совет Европы был создан после Второй мировой войны для защиты и защиты свободы меньшинств. Россия была исключена из его состава в прошлом году.

Открывая сессию во вторник, президент ПАСЕ Тайни Кокс, долгое время являвшийся сенатором от Нидерландов, признал, что для многих людей разрешение россиян участвовать в Олимпийских играх в Париже было «совершенно невообразимой» перспективой, которая может «служить пропагандистским целям агрессора».

Был приглашен Международный олимпийский комитет, и депутат от Эстонии Индрик Сарр выразил глубокое сожаление, что глава Олимпийского комитета Томас Бах не приехал в Страсбург.

Вместо этого делегация МОК состояла из бывших олимпийских спортсменов из Армении и Намибии, а также Франческо Риччи Пети, который возглавляет зонтичную группу по летним видам спорта, известную как ASOIF.

«Для нас важно, чтобы взгляды представителей спортсменов были раскрыты», — говорится в заявлении МОК, также отмечая, что следующие нерешенные решения о допуске спортсменов касаются членов ASOIF и их правил.

Мировая легкая атлетика заняла самую жесткую общественную позицию в отношении российских спортсменов, а ФИФА выиграла дело Спортивного арбитражного суда, чтобы оставить в силе запрет на участие российских команд.

В заявлениях перед слушанием Ричи Битти, армянский борец Арсен Гольфалакян и намибийский стрелок Габи Аренс в целом повторили недавние комментарии Баха: в спортивных мероприятиях могут участвовать только страны, которые ладят друг с другом, и что это решение любых правительств. может конкурировать означает конец международного спорта, и что война в Украине является лишь одним из 70 нынешних «конфликтов и кризисов» в мире.

«Это вообще не объяснение», — сказал Джордж Фоулкс, британский член Палаты лордов, о предполагаемых 70 конфликтах. «Мы здесь выступаем за демократию. Я нахожу обращение к спортсменам абсолютно отвратительным».

«Отстранение от спорта на основании спортивного паспорта является дискриминацией», — заявила в видеообращении Александра Ксантаки, признанный ООН советник по правам человека, которого цитируют Международный олимпийский комитет и Бах. [against athletes] фактически подрывает мир».

Эта точка зрения и сильная зависимость МОК от предполагаемых нарушений прав человека [against Russian athletes] Об этом в онлайн-выступлении заявил заместитель министра спорта Украины Андрей Чесноков.

Депутаты в палате и министр спорта Великобритании Люси Фрейзер в видеообращении выразили обеспокоенность по поводу отсутствия у МОК подробностей, определяющих нейтралитет, поддержку спортсменами войны и их договорные отношения с военными и органами государственной безопасности, которые должны помешать им участвовать в соревнованиях. Ни один из законодателей не выразил поддержку плану МОК.

Фрейзер сказал, что МОК уделял «ограниченное внимание» традиционному российскому финансированию со стороны военных и поддерживаемых государством спортивных клубов, и, вероятно, были лазейки, позволяющие истечь контрактам до Парижа, а затем продлевать их после.

Министр спорта Франции Амели Одиа-Кастьерра заявила в видеообращении, что тесные исторические связи между спортом и политической властью в России «очень живы».

Франция по-прежнему может отказать в выдаче виз россиянам и белорусам во время Олимпиады, а исполком МОК во главе с Бахом по-прежнему может запретить странам в зависимости от того, как будет развиваться война.

«Это не имеет ничего общего с Олимпийскими играми», — настаивал Ричи Петти, поскольку текущий процесс отбора осуществляется спортивными организациями. «Это своеобразный эксперимент в сфере международных соревнований.