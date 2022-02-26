Европейские лидеры одобрили вторую волну санкций против России

БРЮССЕЛЬ. Европейские лидеры на встрече рано утром в пятницу пришли к соглашению о новом наборе санкций, направленных против российской экономики в более широком смысле и против самого президента Владимира Путина, поскольку его силы продвигаются вперед во время вторжения в Украину.
Три дипломата и чиновника ЕС, знакомые с проектом санкций ЕС, заявили в пятницу, что одно из решений заключалось в том, чтобы заморозить активы российского Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, но не вводить запрет на их поездки.
В среду 27 членов блока смогли протолкнуть первый пакет санкций в ответ на признание г-ном Путиным сепаратистских анклавов на Украине, и они сделали это в рекордно короткие сроки.
Но по второму пакету санкций, который они назвали беспрецедентным для Евросоюза по размеру и охвату, было трудно прийти к консенсусу, даже когда российские войска подошли к Киеву, столице Украины, и война в Европе прекратилась. теория, но разрушительная реальность.
Экономика Европы тесно связана с экономикой России, и чем больше Евросоюз будет склонен к российским санкциям, тем больше боли почувствуют и его члены. Даже самые жесткие санкции могут сорвать временное восстановление блока из рецессии, вызванной двумя годами пандемии.
Вот почему участники переговоров оставили за столом особенно сложные вопросы, такие как санкции против нефтегазовых компаний или запрет России на SWIFT, платформу, используемую для проведения глобальных финансовых транзакций по товарам, включая пшеницу.
Чиновники ЕС заявили, что одной из основных причин, по которой они не хотят перекрывать доступ России к платформе, является то, что Европа использует ее для оплаты газа, который она покупает у России, что является двойным ударом по зависимости, и этот сбой вызовет серьезные проблемы для блок.
Эксперты заявили, что одобренные санкции были жесткими, а скорость, с которой действовал ЕС, впечатляла. Но учитывая, насколько драматичны события на Украине, некоторые критикуют лидеров за то, что они не продвигаются вперед.
«Сегодня утром мы защищаем свое государство в одиночку», — сказал он. «Как и вчера, самые могущественные державы мира наблюдают издалека. Убедили ли вчерашние санкции Россию? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого было недостаточно».
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, исполнительной власти блока, который провел кропотливую техническую работу, стоящую за санкциями, заявила в пятницу утром, что санкции нанесут ущерб способности российской экономики функционировать, лишив ее важнейших технологий. и доступ к финансам.
«Теперь у нас есть момент. Мы призовем Кремль к ответу. Масштабный и целенаправленный пакет санкций, который европейские лидеры согласовали сегодня вечером, ясно показывает», — сказала г-жа фон дер Ляйен после встречи, которая началась в четверг вечером и продолжалась шесть часов.
«Это окажет максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту», — добавила она.
Его самые амбициозные элементы были и самыми техническими: Евросоюз запретит экспорт самолетов и запасных частей для обслуживания российского флота. Г-жа фон дер Ляйен сказала, что три четверти самолетов в российском авиационном парке были произведены в Европейском Союзе, США или Канаде, и эти меры фактически означают, что многие из них вскоре будут остановлены.
Блок также запретит экспорт специализированных технологий нефтепереработки, а также полупроводников и наложит санкции на большее количество банков, но перестанет нацеливаться на ВТБ, второй по величине банк России, который уже пострадал от санкций США и Великобритании, согласно проекту. описание санкций, увиденное The New York Times.
ЕС и дальше будет нацеливаться на российскую элиту, перекрывая дипломатическим и паспортным владельцам доступ к визам ЕС и ограничивая возможность российских граждан вносить новые финансовые вклады на сумму более 100 000 евро (около 112 000 долларов США) на счета в европейских банках.
Лидеры блока благословили пакет санкций на своей встрече, но его детали и юридические формулировки еще предстоит проработать в пятницу послам и министрам иностранных дел ЕС.
Однако отсутствовали пункты, которые пожелали включить многие европейские государства-члены, а также сами Соединенные Штаты и Украина.
Одной из таких мер было прекращение доступа России к системе SWIFT, на что были готовы пойти США и Канада. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал этого в четверг во время встречи лидеров Евросоюза, но Евросоюз отказался.
Президент Байден сказал, что никаких действий не обсуждалось. «Это всегда выбор», — сказал он журналистам в четверг, когда его спросили, почему Соединенные Штаты не изолировали Россию от Swift в рамках своего пакета санкций, но сейчас это не та позиция, которую хотела бы занять остальная Европа.
Понять нападение России на Украину
Каково происхождение этого вторжения? Россия считает Украину естественной сферой своего влияния и становится все более напряженной из-за близости Украины к Западу и возможности ее вступления в НАТО или Европейский Союз. Хотя Украина не является частью ни того, ни другого, она получает финансовую и военную помощь от США и Европы.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который занял одну из самых жестких позиций среди лидеров ЕС в отношении введения санкций против России, сказал, что он и другие настаивают на включении Свифта.
«Многие коллеги призывали к внедрению Swift, но мы согласились с тем, что необходимо провести дополнительную работу, чтобы оценить, что будет означать отключение России от системы Swift», — сказал он.
Хотя блок наложил санкции на г-на Путина и его министра иностранных дел г-на Лаврова и заморозил их активы в ЕС, этот шаг в значительной степени должен был носить символический характер; Большинство видных россиян используют сложные структуры для сокрытия своих активов в строго регулируемых банках ЕС, а до фактического владельца активов и счетов обычно трудно добраться.
И хотя в четверг Великобритания предприняла давно обсуждаемые шаги по наказанию олигархии, лидеры ЕС под давлением союзников согласились вместо этого изменить юридическую формулировку в пакете санкций, чтобы они могли предпринять такой шаг в будущем. .
То, как формируются европейские санкции против России, показало, что некоторые страны ЕС, прежде всего Германия и Италия, выступают за поэтапный подход к наказанию г-на Путина, отчасти для защиты хрупкого экономического восстановления Европы после пандемии.
С другой стороны, были страны-соседи России и Украины, такие как Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также страны Северной Европы и Нидерланды. Они предпочли бы не разбивать санкции на более мелкие пакеты, а ударить по г-ну Путину сокрушительными экономическими мерами, которые действительно действуют.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил от имени многих из них в откровенном заявлении, прибыв на встречу в Брюсселе в четверг вечером.
«Говорить дешево. Хватит этой дешевой болтовни,хватит вокруг нас наивности,мелочности.»Мы покупаем как Европа и Евросоюз много российского газа и много российской нефти.И президент Путин берет деньги с нас,нас европейцев,а он крутит это в агрессию».
Моника Брончук Участие в подготовке отчетов.
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