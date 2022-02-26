Европейские лидеры одобрили вторую волну санкций против России

БРЮССЕЛЬ. Европейские лидеры на встрече рано утром в пятницу пришли к соглашению о новом наборе санкций, направленных против российской экономики в более широком смысле и против самого президента Владимира Путина, поскольку его силы продвигаются вперед во время вторжения в Украину.

Три дипломата и чиновника ЕС, знакомые с проектом санкций ЕС, заявили в пятницу, что одно из решений заключалось в том, чтобы заморозить активы российского Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, но не вводить запрет на их поездки.

В среду 27 членов блока смогли протолкнуть первый пакет санкций в ответ на признание г-ном Путиным сепаратистских анклавов на Украине, и они сделали это в рекордно короткие сроки.

Но по второму пакету санкций, который они назвали беспрецедентным для Евросоюза по размеру и охвату, было трудно прийти к консенсусу, даже когда российские войска подошли к Киеву, столице Украины, и война в Европе прекратилась. теория, но разрушительная реальность.