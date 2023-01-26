Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в молдавскую экономику 525 млн евро в 2022 году

Киев (Рейтер) — Европейский банк реконструкции и развития заявил в четверг, что инвестировал 525 миллионов евро в экономику Молдовы в прошлом году, поддержку министр экономики страны назвал «незаменимой».

В заявлении ЕБРР говорится, что он инвестировал средства в 14 проектов, при этом основная часть суммы предназначалась для диверсификации поставок газа Кишиневу за пределы России и закупки газа в европейских центрах. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 106 млн евро.

Приток произошел, когда Молдова пострадала от многочисленных кризисов, от экономических последствий войны в соседней Украине до отключения газа Москвой, что заставило чиновников искать альтернативы.

«Впервые в истории мы смогли нарастить запасы газа благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития», — сказал Рейтер по телефону в четверг министр экономики Думитру Алиба.

Он сказал, что другая текущая работа с фондами ЕБРР включает строительство линий электропередач, соединяющих соседнюю Румынию, и продвижение энергоэффективности.

«Для того, чтобы он был привлекательным для прямых иностранных инвесторов, нам нужно показать, что мы движемся здесь быстро», — добавил Олайба, отметив энергетическую слабость Молдовы.

В настоящее время его министерство разрабатывает планы реформ, направленных на создание экономики, более благоприятной для бизнеса, и ускорение вступления в Европейский союз, который в прошлом году предложил выставить Кишиневу кандидата в члены. (Отчетность Елены Гармаш и Дэна Беличука; монтаж Алекса Ричардсона и Хью Лоусона)