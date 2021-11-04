Европейский банк реконструкции и развития ожидает роста экономики России на 3% в 2022 году, отмечает риски санкций.

Аэрофотоснимок Москвы, Россия, 29 октября 2015 г. REUTERS / Андрей Кузьмин

МОСКВА (Рейтер) – Российская экономика вырастет на 3,0 процента в 2022 году после роста на 4,3 процента в этом году, заявил в четверг Европейский банк реконструкции и развития, имея в виду геополитические риски, которые могут омрачить экономические перспективы.

Российская экономика уже восстановилась до уровня, предшествующего пандемии, после ее крупнейшего за 11 лет сокращения на 3% в 2020 году. Но теперь она может столкнуться с препятствиями из-за потенциального падения цен на нефть, ее основной экспорт, и нескольких повышений процентных ставок.

В отчете об экономических перспективах региона Европейский банк реконструкции и развития заявил, что российская экономика поддерживается программами социальных расходов, чему способствует рост доходов от сырьевых товаров. Но прогноз подвержен ряду рисков.

Он отметил «геополитическую напряженность, особенно риски дальнейших санкций, а также колебания цен и спроса на нефть и газ».

Прогнозы ЕБРР совпадают с прогнозами Центрального банка России, который ожидает роста ВВП на 4,0–4,5% в 2021 году и на 2,0–3,0% ежегодно в 2022–2024 годах.

Европейский банк реконструкции и развития сделал следующие прогнозы для России и других стран:

Экономический прогноз Европейского банка реконструкции и развития

(Обложка) Андре Остроч, редактирование Уильяма Маклина

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