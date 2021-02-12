Европейский гигант готовится возглавить новое правительство единства Италии

РИМ – Марио Драги, европейский гигант, которому широко приписывают спасение евро, в пятницу официально представил президенту Италии правительство широкого единства, но подчеркнул, что он станет премьер-министром в опасный момент, когда перспектива европейского присутствия больше связано. Союз зависит от успеха Италии.
Г-ну Драги, который, как ожидается, легко обойдет формальности доверия в парламенте на следующей неделе, будет поручено провести Италию через разрушительный и неожиданный процесс. пандемия.
Но он также должен обеспечить свое будущее, разумно и эффективно расходуя единовременный пакет помощи для поколения, финансируемого за счет долгов, впервые собранных коллективно всем Европейским союзом. Если ему это удастся, он сможет создать прецедент. Если это не удастся, вряд ли страны Евросоюза снова согласятся на такой пакет.
Г-н Драги Достигает позиции с редким влиянием в итальянской политике.
Как признанный государственный деятель Европы, он столкнулся с проблемой, противоположной его предшественникам, которые изо всех сил пытались заручиться поддержкой для формирования правительства. Г-н Драги провел недели, пытаясь найти в своей колеснице место для идеологической смеси политических партий.
Проевропейские либералы и бывшие коммунисты присоединились к крайне правым популистам, которые поразительно изменили свою настройку, к силам, выступающим против истеблишмента, которые так отчаянно стремились стать частью его фонда, и к медиа-магнату свободного рынка, приветствовавшему возвращение к нормальной жизни. .
«Я зачитаю состав правительства», – сказал г-н Драги в пятницу вечером в кратком заявлении, которое противоречит многословию его предшественника и подчеркивает его жесткую деловую репутацию и срочность его полномочий.
Во время предыдущего визита во дворец президента Квиринале г-н Драги говорил о «исключительных ресурсах Европейского Союза» и о возможностях, которые он дал для будущего Италии. В пятницу вечером он просто прочитал список кабинета министров, который состоял в основном из политиков и нескольких ключевых технократов. Потом он ушел.
Разнообразная поддержка, которую предлагает Драги, в будущем может вызвать ожесточенные конфликты. Но законодатели заявили, что необходимость очень быстро потратить много денег может также привести к значимым реформам в сфере деинвестирования итальянской бюрократии и ледяной системы правосудия.
Эти ставки достаточно велики. Но эксперты, законодатели и официальные лица ЕС говорят, что будущее блока как более интегрированного финансового союза также зависит от успеха г-на Драги в управлении сотнями миллиардов евро из Брюсселя. Они думают, что находятся в надежных руках.
«Тот факт, что Драги будет руководить страной именно в этот момент, был для нас очень большой новостью», – сказал он. Пауло ДжентилониОб этом в интервью из Брюсселя заявил экономический комиссар Евросоюза, бывший премьер-министр Италии. «И очень хорошие новости».
Г-н Джентилони сказал, что г-н Драги прибыл после Крах итальянского правительства Он успокоил европейских лидеров, особенно из-за своей репутации «заботящегося о казни».
Другие заявили, что статус г-на Драги как великого государственного деятеля оказался очень важным сам по себе, поскольку Союз был на пороге потенциального вакуума руководства. Вы покинули Британию, Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отставку А президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с Тяжелые выборы.
Для сторонников более сильного Европейского Союза и руководства Италии приезд г-на Драги как раз вовремя.
В прошлом году, г-жа Меркель и Macron преодолел твердую оппозицию к победе утверждения на 750 млрд евро (857 млрд долларов). Соглашение о стимулах Чтобы спасти экономику стран-членов, пораженных вирусом. Более близкие сторонники Европейского Союза, мечтающие о долге и совместном использовании активов, как в Соединенных Штатах, рассматривали фонд как важный шаг.
Впервые страны собрали средства путем массовой продажи облигаций на открытом рынке, а затем распределили большую часть денег в виде грантов, а не займов, которые не нужно возвращать другим странам Союза. Это означало критический отход от правил блока, направленных на то, чтобы держать государственный долг под контролем.
Италия получила самую большую долю, около 209 миллиардов евро, из банка, подобного современному плану Маршалла. На этот раз план состоит в том, чтобы инвестировать в цифровую конкурентоспособность, образование, зеленую экономику и крупные проекты общественных работ.
Но неожиданная прибыль также вызвала панику. Страны Северной Европы уже сопротивляются тому, что налогоплательщики должны нести бремя бремени. Обремененный долгами южноевропейцы обеспокоены способностью Рима эффективно поглощать и тратить деньги. После сохранения евро в качестве главы Европейского центрального банка г-н Драги теперь должен сохранить мечту о более тесном союзе и финансовой интеграции.
«Если это удастся, то это будет столп европейского успеха», – сказал г-н Джентилони, который сказал, что, хотя Фонд помощи задумывался как разовая операция в исключительный год, история Союза показала, что он придерживается что оно делает. «Это может быть прецедент».
Другие описывают миссию г-на Драги и ее влияние на будущее Европы более исторически, имея в виду Александра Гамильтона в Соединенных Штатах.
«Если это удастся, это, по сути, зажжет гамильтоновский процесс», – сказала Натали Туччи, директор Итальянского института международных отношений и советник главы Европейского союза по внешней политике. «Если это не удастся, это будет гвоздь в гроб для тех, кто верит в финансовый союз», – сказала она.
Г-н Джентилони согласился с этой недооценкой, заявив, что неудача сильно затруднит повторный запуск этой идеи в течение нескольких лет.
Сомнения в способности предыдущего правительства во главе с Джузеппе Конте эффективно тратить деньги привели к краху его правительства больше, чем любой другой фактор. После мистера Конте Неудачная попытка Чтобы сформировать новую коалицию, президент Серджио Маттарелла призвал г-на Драги сформировать правительство.
Авторитет г-на Драги благодаря его руководству Европейским центральным банком во время долгового кризиса, его глубокие профессиональные отношения с основными игроками на европейской арене и его точное понимание итальянской экономики уникально подготовили его к этому моменту.
Его серьезность оказала почти непреодолимое влияние на воюющие политические партии, желающие потратить миллиарды европейских долларов и свою долю в его потенциальном успехе.
Маттео СальвиниВыдающийся итальянский националист, который когда-то носил футболки с надписью «Enough Euro», достаточно умерен, чтобы удовлетворить свои интересы в бизнесе и занять место в правительстве банкиров, которое является итальянским олицетворением евро.
В Против регистрации Пятизвездочное движение, Основатель которой проводил кампанию за выход из евро, по сути раскололся, причем большинство поддерживает г-на Драги и надеется переименовать себя в небольшую партию зеленых. Они годами вызывали премьер-министра Сильвио Берлускони «Психо-карлик», но теперь он будет в том же правительстве, что и его сторонники. То же самое и с левоцентристской Демократической партией, над которой все вышеупомянутые издевательства долгие годы издевались.
Законодатели выразили надежду, что широкая поддержка г-на Драги позволит принять чрезвычайное законодательство, чтобы устранить административные препятствия – и бюрократию в стиле барокко – которые замедляли работу Италии на протяжении десятилетий. Например, многие надеются, что г-н Драги сможет справиться с медленными темпами итальянской судебной системы, поскольку международные инвесторы часто обращаются, чтобы избежать мелких судебных исков, которые могут заморозить бизнес на долгие годы.
Г-н Джентилони, который также предупреждал, сказал: «Я уверен, что Драги хорошо экипирован и опытен, чтобы противостоять этим известным узким местам, мы не должны возлагать надежды на то, что эти узкие места могут быть устранены внезапным прорывом».
Согласно правилам блока, Италия должна представить свой план расходования пакета помощи до конца апреля. Некоторые законодатели обеспокоены тем, что отсрочка поставит Италию позади других стран и задержит поступление денег в систему до осени.
Г-н Джентилони сказал, что не видит причин для опоздания Италии, и выразил уверенность в способности г-на Драги добиться цели. Это было бы важно не только для Италии, но и для Европы.
Он сказал: «Не только в краткосрочной перспективе». «Но и в долгосрочной перспективе».