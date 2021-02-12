Европейский гигант готовится возглавить новое правительство единства Италии

РИМ – Марио Драги, европейский гигант, которому широко приписывают спасение евро, в пятницу официально представил президенту Италии правительство широкого единства, но подчеркнул, что он станет премьер-министром в опасный момент, когда перспектива европейского присутствия больше связано. Союз зависит от успеха Италии.

Г-ну Драги, который, как ожидается, легко обойдет формальности доверия в парламенте на следующей неделе, будет поручено провести Италию через разрушительный и неожиданный процесс. пандемия.

Но он также должен обеспечить свое будущее, разумно и эффективно расходуя единовременный пакет помощи для поколения, финансируемого за счет долгов, впервые собранных коллективно всем Европейским союзом. Если ему это удастся, он сможет создать прецедент. Если это не удастся, вряд ли страны Евросоюза снова согласятся на такой пакет.

Г-н Драги Достигает позиции с редким влиянием в итальянской политике.

Как признанный государственный деятель Европы, он столкнулся с проблемой, противоположной его предшественникам, которые изо всех сил пытались заручиться поддержкой для формирования правительства. Г-н Драги провел недели, пытаясь найти в своей колеснице место для идеологической смеси политических партий.