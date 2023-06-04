Европейский космический корабль ведет прямую трансляцию с Красной планеты

в Европейское космическое агентство транслировать Прямая трансляция С ее мнением комплимента Марс Экспресс, запущенный российской ракетой из Казахстана в 2003 году.

Каждому изображению потребовалось примерно 17 минут, чтобы достичь Земли, и почти 200 миллионов миль (300 миллионов км), и еще одна минута, чтобы оно достигло наземных станций.

Передачи иногда прерываются из-за дождливой погоды на Антенне глубокой телепортации в Испании.

Тем не менее, появилось достаточно изображений, чтобы порадовать европейских космических чиновников, ведущих часовую прямую трансляцию. Первоначальные просмотры показали около трети Марса, которая постепенно увеличивалась в кадрах, а затем снова уменьшалась по мере того, как космический корабль вращался вокруг планеты. На некоторых кадрах отчетливо видны белые облака.

«Если бы вы сейчас сидели на борту Mars Express… вы бы увидели это», — сказал Саймон Вуд, инженер по эксплуатации космического корабля. «Обычно мы не получаем фотографии таким образом».

По словам Вуда, изображения и другие данные обычно хранятся на космическом корабле и позже передаются на Землю, когда антенна космического корабля может быть направлена ​​туда.

По данным Европейского космического агентства, кадры крупным планом в реальном времени издалека «довольно редки». Агентство сослалось на прямые трансляции, сделанные астронавтами «Аполлона» более полувека назад, а совсем недавно — на живые выдержки с космического корабля, умышленно столкнувшегося с Луной и астероидом.

«Все эти миссии были очень близко к дому, и некоторые прислали, может быть, фото или два почти в реальном времени. Когда дело дошло до долгой прямой трансляции из глубин космосОб этом говорится в заявлении Европейского космического агентства перед мероприятием.

Дождь на равнинах в Испании прервал ряд показанных фотографий. Европейское космическое агентство выделило на прямую трансляцию всего один час, потому что не хотело перегружать батареи космического корабля.

Mars Express отправился на Красную планету с посадочным модулем Beagle-2, который потерял связь с Землей при попытке приземлиться на Марсе.

Более десяти лет спустя орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки Beagle 2. Хотя он достиг поверхности, солнечные панели посадочного модуля не раскрылись полностью.

(АП)