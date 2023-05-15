Европейский саммит по правам человека усиливает свою помощь Украине, чтобы противостоять российскому вторжению

БРЮССЕЛЬ (AP) — В конце своего предыдущего саммита Совета Европы 46 государств-членов торжественно заявили, что они «станут свидетелями беспрецедентного общеевропейского единства».

Перенесемся на 18 лет вперед, до вторника, и тот же фонд, самая известная правозащитная организация Европы, сталкивается с масштабной войной на своем континенте, вынуждая его собрать как можно больше своих лидеров в Рейкьявике, Исландия, чтобы иметь дело с исторический кризис в Украине, один из своих членов.

Возможно, следовало бы уделить больше внимания зловещему предупреждению министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите 2005 года в Варшаве о том, что «Россия была, есть и будет крупной европейской страной».

Ни Лавров, ни какой-либо российский правительственный чиновник не поедут в отдаленное островное государство в Европе, поскольку Совет изгнал Россию. Во время вторжения в Украину в феврале 2022 г. Двухдневный саммит будет направлен на укрепление чувства общей цели и выдвижение на первый план защиты Украины как маяка.

Находящийся в Страсбурге Совет Европы не имеет таких высоких ставок, как, скажем, Европейский союз, но с момента своего создания в 1949 году он с переменным успехом был хранителем прав человека, демократии и верховенства закона на континент. Потребность редко была выше, чем в сегодняшнем мире.

Учитывая бедственное положение дома и ворчание о готовящемся контрнаступлении, президент Владимир Зеленский может не совершить долгое путешествие на остров к югу от Полярного круга.

Он найдет много желающих говорить за него.

«Я решительно поддержала бы создание трибунала для судебного преследования российского преступления агрессии», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая присоединится к таким, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и десятки других. Они будут стремиться добавить к военной и экономической помощи, которую уже направили Киеву многие европейские страны.

В течение двух дней выступлений, круглых столов и дипломатического общения лидеры сосредоточатся на правовых вопросах.

Совет хочет убедиться, что Россию можно привлечь к ответственности за то, что он считает большим количеством преступлений, совершенных во время вторжения. Саммит будет стремиться зафиксировать весь ущерб, уже нанесенный российскими войсками, чтобы Москва могла нести ответственность за компенсацию жертвам позднее.

«Это был бы первый шаг, но пока это очень хороший шаг к российской компенсации Украине», — сказала фон дер Ляйен.

Совет надеется, что США, имеющие статус наблюдателя на саммите, также поддержат эту инициативу.

Это не единственная юридическая проблема, с которой сталкивается Москва. В марте Международный уголовный суд заявил, что выдал ордер на арест. Президента России Владимира Путина обвинили в военных преступлениях, обвинив в личной ответственности за похищение детей из Украины. Обвинение предъявлено еще одному чиновнику.

С начала войны россиян обвиняли в депортации украинских детей Чтобы Россия или территории, подконтрольные России, поднять ее на свою территорию. Тысячи детей были похищены из школ и детских домов во время российской оккупации восточной Украины. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Теперь саммит хочет увеличить помощь в выявлении и местонахождении этих детей и активизировать усилия по их возвращению домой.

Дело не в том, что весь Совет Европы работает в унисон или в нем нет собственной внутренней борьбы.

Буквально на прошлой неделе силы двух членов Совета, Армении и Азербайджана, вели артиллерийский огонь вдоль их напряженной границы, убив как минимум одного солдата и ранив несколько других. Последняя волна эскалации между двумя старыми врагами угрожает сорвать попытки мирных переговоров.

А некоторые члены Совета, такие как Венгрия и Сербия, по-прежнему питают слабость к России.

Президент Александр Вучич объявил, что Сербия направит самую низкую делегацию, заявив, что если территориальная целостность Украины была слишком централизована на саммите, то это должно относиться и к Сербии, которая объявила о своей независимости от бывшего края Косово.

«Я не пойду. Это фарс», — сказал он.