Евросоюз ввел строгие наказания в отношении двух российских чиновников, обвиняемых в преследовании ЛГБТ+ Люди в Чечне ужасают Гей Очищение.

С понедельника (22 марта) Евросоюз ввел санкции в отношении Аюба Вахиевича Катаева, высокопоставленного сотрудника МВД России в Чечне, и Абу Зейда Дзандаровича Висморадова, заместителя премьер-министра региона и командира специального подразделения безопасности.

Их наказание включает замораживание их активов и наложение запрета на поездки внутри страны. ЕвросоюзА также предотвращение того, чтобы люди или организации делали деньги доступными для них.

“ Репрессии направлены против лесбиянок, геев и бисексуалов, Трансгендер Европейский Союз сообщил в своей официальной газете, где опубликовал замораживание активов и запрет на поездки.

«В качестве начальника управления МВД РФ в Аргуне Аюб Катаев курирует деятельность органов государственной безопасности и местной полиции. На этой должности он лично курирует массовые и систематические преследования в Чечня, Который стартовал в 2017 году.

Оба человека уже подпадают под санкции США за нарушение прав человека, как и в случае с авторитарным лидером Чечни и союзником Путина, Рамзан Кадыров.

МВД России опровергает все обвинения, поскольку Кадыров и его союзники официально отрицают присутствие ЛГБТ в этом районе, не говоря уже о чистках от гомосексуалистов.

Однако их изгнание встретили десятки ужасных людей. Сообщения о беженцах От ЛГБТ + людей, которые были заключены в тюрьмы, избиты, замучены и убиты в Гей концлагеря.

Хотя действия Европейского союза по наказанию преступников не будут иметь никаких судебных последствий в России, они не позволят участникам системы въезжать в страны Европейского союза и переводить деньги через их банки.

в декабре Соединенное Королевство ввело аналогичные санкции Магомед Даудов, пресс-секретарь парламента Чечни, Аюб Катаев, глава МВД, и мой отец Алауддинов, заместитель министра и бригада полиции.

Он также наложил санкции на спецподразделение быстрого реагирования «Терек», военное подразделение Российской национальной гвардии, за его роль в системе злоупотреблений.