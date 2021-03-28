Европейский Союз наказал четырех российских чиновников за расправу с критиком Кремля Навальным, World News

В понедельник министры иностранных дел Европейского союза согласились наказать четырех высокопоставленных чиновников из России после репрессий против критика Кремля Алексея Навального.

Дипломаты не раскрывают подробностей имен должностных лиц, которым грозит замораживание активов и запрет на поездки.

20 февраля московский суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, входившего в группу россиян, которых он назвал «предателями» за появление в прокремлевском видео.

Судья Вера Акимова обязала его выплатить штраф в размере 850 000 рублей (11 500 долларов США / 9500 евро).

Вышеупомянутый рекламный ролик поддержал конституционные реформы в прошлом году. Реформы, одобренные на референдуме, позволят президенту России Владимиру Путину баллотироваться в Кремле еще на два срока после 2024 года, если он этого пожелает.

Перед тем, как судья начал оглашать приговор, Навальный пошутил и разговаривал с журналистами из своего стеклянного футляра. “Почему ты грустишь?” Он сказал, добавив, что в тюрьме пытался приготовить мороженое и уже приготовил огуречные огурцы.

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2 февраля Навальному приказали провести в колонии строгого режима за нарушение условий условно-досрочного освобождения, когда он находился в Германии, выздоравливая после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль.

Ранее в субботу кремлевский критик проиграл апелляцию против его заключения по отдельному делу.

На слушании судья Дмитрий Балачев отклонил апелляцию Навального на решение о лишении свободы за нарушение положений об условном приговоре по обвинению в хищении, которое, по его словам, является политически мотивированным.

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Он охарактеризовал судебный процесс по его заключению как «нелепый» и призвал россиян принять меры, чтобы сделать страну лучше. «Россия должна быть не только свободной, но и счастливой», – сказал Навальный.

По словам прокуратуры, Навальный действовал так, как будто он был выше закона и имел «исключительное право делать все, что ему заблагорассудится».