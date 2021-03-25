Европейский Союз поддерживает Израиль на Голанах в Совете по правам человека, при этом все больше возражают против пункта 7 повестки дня.

Европейские страны поддержали две палаты Совета ООН по правам человека Решения Который осудил израильскую «оккупацию» Западного берега и Восточного Иерусалима, но отклонил текст, критикующий суверенитет Израиля над Голанскими высотами как часть их растущего противодействия пункту 7 повестки дня.

Тем не менее Чешская Республика и Великобритания подчеркнули свою поддержку Израиля в обоих палестинских текстах, которые были одобрены в среду, когда Совет по правам человека в Женеве завершил свою сорок шестую сессию.

Резолюция была принята против израильской оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима 42 голосами против 3 при двух воздержавшихся. Резолюция была принята против израильских поселений 36 – 3 при восьми воздержавшихся, в том числе Австрия и Болгария. Наконец, получившая наименьшую поддержку резолюция, осуждающая суверенитет Израиля над Голанскими высотами, была одобрена 18–26 голосами при трех воздержавшихся. Все решения голосуются по пункту 7 повестки дня.

– Министерство иностранных дел Израиля (IsraelMFA) 24 марта 2021 г. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази атаковал Совет по правам человека Организации Объединенных Наций в Twitter, заявив, что он «еще раз доказал, что это антиизраильский, дискриминационный и лицемерный орган.

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«Я благодарю все страны, которые решили не поддерживать этот цирк и систематическую дискриминацию Израиля», – добавил он.

Соединенное Королевство, которое начало трехлетний мандат Совета по правам человека в этом году, зачитало резкое заявление, осуждающее международный орган, состоящий из 47 членов, за отнесение Израиля к седьмому пункту повестки дня. На каждом сеансе. Ни одна другая страна не имеет против этого такого мандата.

Британский посланник Рита Френч заявила, что ее страна выступает против всех трех текстов, обсуждаемых в рамках пункта 7 повестки дня, включая текст, осуждающий суверенитет Израиля над Голанами.

«Сегодня мы проголосуем против этих трех решений как голосование против статьи 7», – сказал Френч.

Французская женщина заявила, что ее страна поддерживает право палестинцев на самоопределение и выступает против израильской поселенческой деятельности, но по-прежнему выступает против решений, касающихся этих вопросов, поскольку они были представлены в соответствии со статьей 7. Аналогичным образом Франция заявила, что Великобритания верит в законную проверку и критика действий Израиля на Западном берегу, пока это не произошло в соответствии с пунктом 7 повестки дня.

«Наше голосование сегодня – это голосование против продолжающегося непропорционального внимания к Израилю и несправедливого и подразумеваемого предположения, что поведение Израиля заслуживает более пристального внимания, чем любая другая страна», – сказал Френч.

Он проявил особый интерес к сносу Израилем палестинских зданий, палаток и рыбной ловле, в том числе в пастбищной деревне Хомса в долине реки Иордан.

Чешский посол Петр Гайдовск, страна которого воздержалась при голосовании по резолюциям в пользу палестинцев в прошлом году, изменил свой голос в этом году и выступил против него, как заявление против седьмого пункта повестки дня.

Европейский союз и Германия также резко высказались по поводу резолюции против суверенитета Израиля над Голанскими высотами, против чего они выступают. Но они встали на сторону Израиля и выступили против осуждения этого суверенитета из-за предвзятого характера решения.

Посланник Австрии Элизабет Текчи Везельбергер выступила с заявлением от имени Европейского союза, в котором пояснила, что суверенитет Израиля над Голанами является «явным нарушением международного права».

Но текст, который был перед ними, ничего не сделал для устранения дисбаланса в тексте, в котором говорится о «страданиях сирийских граждан из-за мер Израиля, но нигде не упоминаются страдания, причиненные сирийским режимом», она сказала.

Она добавила, что предложенные Евросоюзом поправки к тексту были проигнорированы.

Она сказала: «Европейский союз не может поддержать это решение, и член Европейского союза в Совете по правам человека проголосует против».

Посланник Германии Майкл Фрилхер фон Унгрен-Штернберг сказал, что «хотя сотни тысяч сирийцев страдают от рук режима, этот текст сосредоточен только на Израиле».

Посол Организации освобождения Палестины Ибрагим Хрейши сказал, что он был удивлен открытием некоторых стран, что пункт 7 повестки дня был нацелен на Израиль, когда он принимал ситуацию на протяжении многих лет.

Он обвинил противодействие пункту 7 повестки дня в кампании, развернутой бывшим послом США в ООН. Никки Хейли Кто служил при администрации Трампа. Он не упомянул оппозицию администрации Буша разделу 7.

Вместо этого он изобразил оппозицию как остаток администрации Трампа, которая, по словам Хрейши, пыталась подорвать международный механизм и механизмы, такие как Совет по правам человека Организации Объединенных Наций.

«Важно выйти за рамки этого наследия» и укрепить международное право, – сказал Хрейши.

Что еще более важно, решения поднимают вопросы, которые должны иметь всеобщую поддержку, такие как право палестинцев на дизайн.

«Невозможно ни под каким предлогом проголосовать против или воздержаться от голосования за право нашего палестинского народа на самоопределение», – сказал Хрейши.

Он сказал, что те, кто выступает против поселений, должны поддержать резолюции, осуждающие их.

Он сказал: «Если вы хотите проявить предвзятость в отношении международного права и если вы хотите показать оккупирующей державе, что она должна взять на себя ответственность в соответствии с законом и прекратить нарушения», то следует поддержать пункт 7 повестки дня.

«Это наша земля, и мы не покинем нашу землю, и мы будем зависеть от наших друзей, которые однажды прекратят эту оккупацию, пока мы не выполним свое право на самоопределение», – сказал Хрейши.

Посол Израиля в ООН Мерав Илон Шахар, статья 7 «Она была создана не для улучшения прав человека палестинцев, она была создана для изгнания Израиля и институционализации ненависти и предубеждений против единственного еврейского государства».

Шахар сказал, что до тех пор, пока седьмой пункт остается в повестке дня совета, он «представляет собой коллективную неспособность решать вопросы прав человека справедливым и сбалансированным образом».

«Статья 7 не будет удалена, если государства не примут меры. Это будет достигнуто только теми, у кого есть совесть, теми, кто идентифицирует не только ненависть, которую вызывает этот элемент, но и более глубокую и тревожную причину этой институциональной предвзятости и ненависти к Израилю. “

Наряду с тремя антиизраильскими и пропалестинскими резолюциями, принятыми в среду, во вторник была принята дополнительная антиизраильская резолюция.