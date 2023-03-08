Европейский суд отменил штрафы в отношении матери российского главаря наемников

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Верховный суд Европейского союза в среду отменил приговор матери Евгения Пригожина, заявив, что блок не смог доказать свою роль в действиях ее сына, который возглавляет российскую группу наемников «Вагнер», воюющую на Украине.

Отмена была редкостью на фоне санкций ЕС против России, многие из которых были введены немедленно, в отношении почти 1700 физических и юридических лиц, а также торговых ограничений на десятки миллиардов долларов.

Европейский союз внес Виолетту Пригожину в черный список, заявив, что деловые связи с ее сыном, близким союзником президента России Владимира Путина, сделали ее соучастницей российской агрессии против ее соседки.

Второй высший суд блока заявил: «Общий суд отменил ограничительные меры, примененные к г-же Виолетте Пригожиной… в контексте войны России против Украины».

В постановлении говорилось, что ЕС не представил доказательств роли матери в действиях Пригожина и что ее занесение в черный список «основано исключительно на их семейных отношениях».

Представитель суда заявил, что решение подлежит исполнению, если истечет двухмесячный и десятидневный период обжалования или если решение будет оставлено в силе в апелляционном порядке.

«Это не обнадеживает, конечно, все в ЕС предпочли бы, чтобы решение было противоположным», — сказал официальный представитель ЕС, который говорил на условиях анонимности из-за юридического характера вопроса. Но мы должны проанализировать это сейчас и понять обоснование, не все еще может быть потеряно.

Чиновник сказал, что у ЕС есть варианты исключить Пригожину из списка, обжаловать решение или восстановить ее на работе с дополнительными доказательствами.

Пригожин не сразу ответил на просьбу о комментарии, а Reuters не удалось связаться с его матерью для комментариев.

Адвокат Пригожиной и его юридическая фирма не сразу ответили на запросы о комментариях.

семья

Европейский союз внес Виолетту Пригожину в черный список за день до полномасштабного вторжения России в Украину годом ранее, 24 февраля, что означает, что она не могла поехать в союз, а ее активы, находящиеся в союзе, были заморожены.

Блок заявил, что в то время у него были деловые связи со своим сыном, который перебросил боевиков на Украину и получил контракты с Россией в сфере обороны после того, как Москва аннексировала Крым у Киева в 2014 году и ее последующая поддержка повстанцев на востоке Украины.

В апелляции Пригожиной говорится, что ЕС не смог установить причины ее внесения в черный список и наказал ее только за оказание давления на сына, согласно Общему суду.

Согласно информации с описанием ее апелляции, опубликованной Верховным судом, «из ее связей с сыном нельзя сделать законный вывод о том, что она могла способствовать угрозе территориальной целостности Украины».

Решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции блока, Суде Европейского Союза.

Представители двух органов заявили, что решение анализируется исполнительной Европейской комиссией Европейского союза и Европейским советом, который представляет 27 государств-членов ЕС.

ЕС все чаще вносит в черный список супругов и членов семей высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых считают ответственными за войну России против Украины, заявляя, что родственники помогают защитить активы от санкций, чтобы избежать наказания.

Еще в январе Пригожин с иронией отреагировал на новые санкции, введенные США против Вагнера.

Между тем Пригожин заявил в среду, что его войска захватили часть украинского города Бахмут, ставшего ареной одного из самых кровопролитных сражений войны.

Европейский союз также ввел санкции в отношении Пригожина, его жены и сына, а также некоторых высокопоставленных лиц и сотрудников группы Вагнера в Сирии.

(Отчетность Габриэлы Базынской) Под редакцией Бернадетт Бом

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