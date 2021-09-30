Европейский суд по правам человека постановил приостановить депортацию активиста из России

МОСКВА (Рейтер). Европейский суд по правам человека постановил, что экстрадиция правозащитницы Валентины Чубек из России в Узбекистан должна быть приостановлена ​​как минимум до 17 октября, сообщил в четверг ее адвокат.

Чубек – гражданин Узбекистана, до недавнего времени имевший статус беженца в России с 2009 года.

«Российская Федерация должна приостановить производство по делу о депортации как минимум до 17 октября. Затем суд может принять решение о продлении этого положения на время судебного разбирательства, если сочтет, что ему будет угрожать жестокое обращение», – сказала Чубек, Дарья Тринина. сказал.

Россия подписала Европейскую конвенцию о правах человека и в значительной степени связана решениями суда.

В прошлом году страна приняла закон, который дает ее национальному законодательству приоритет над международными договорами и постановлениями международных органов в случаях, когда они противоречат российской конституции. В феврале она отклонила ходатайство суда об освобождении критика Кремля Алексея Навального.

Чубек, адвокат по правам человека, которая ведет телефон доверия для мигрантов в России, заявила в субботу, что ее удерживают в московском аэропорту после того, как служба безопасности страны лишила ее статуса беженца. Подробнее

В четверг она сообщила агентству Рейтер, что все еще находится в спецприемнике в аэропорту Шереметьево и знает о приговоре.

Газета «Новая газета» со ссылкой на документ, предоставленный Чопиком, сообщила, что ФСБ запретило Чопику въезд в Россию на 30 лет.

Федеральное управление безопасности не ответило на запрос Reuters о комментариях.

Организация Чупика, Тонг Джахони, оказывает иммигрантам бесплатную юридическую поддержку в случае невыплаты заработной платы, депортации или задержания.

Миллионы экономических мигрантов, многие из бедных центральноазиатских республик, экономика которых зависит от того, чтобы они отправляли домой часть своей зарплаты, работают в России в теневой экономике, где они могут быть использованы или обмануты работодателями. Подробнее

Рассказывает Владимир Солдаткин. Дополнительный репортаж Паулины Девитт; Редактирование Тоби Чопры

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.