Европейское космическое агентство и Роскосмос ведут переговоры о полете на Марс

Логотип Федерального космического агентства России «Роскосмос» сфотографирован на Берлинском авиасалоне ILA в Шенефельде, к югу от Берлина, Германия, 1 июня 2016 года. REUTERS/Fabrizio Bensch

(Рейтер) — Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило в понедельник, что провело переговоры с российским космическим агентством «Роскосмос» о миссии марсохода «ЭкзоМарс» для поиска признаков жизни на Марсе.

Пресс-служба Европейского космического агентства подтвердила переговоры по электронной почте, но не сообщила об их результатах. Она добавила, что обновление может появиться после заседания правления Европейского космического агентства, запланированного на среду.

В марте агентство заявило, что приостановит сотрудничество с Роскосмосом по совместной программе ExoMars после вторжения России в Украину и санкций против Москвы.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил российскому информационному агентству ТАСС на выходных, что Европейское космическое агентство проведет консультации со своими членами после переговоров, но добавил, что шансы на возобновление сотрудничества невелики.

«Если они встретятся посередине и скажут, что согласны, то миссия может быть выполнена», — цитирует Рогозина ТАСС, добавив, что запуск может состояться в 2024 году.

По его словам, шансы получить положительный ответ от членов ЕКА составляют всего 7-8%.

В апреле Рогозин заявил, что возобновление совместных космических проектов станет возможным только после снятия западных санкций с Москвы. Читать далее

Россия также делит с Западом Международную космическую станцию, которая является крупнейшим искусственным объектом в космосе. В мае Европейское космическое агентство заявило, что не ожидает, что Россия прекратит совместную эксплуатацию станции. Читать далее

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