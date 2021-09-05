Европейское космическое агентство испытывает парашют для марсохода

В следующем году к марсоходу НАСА Perseverance and Curiosity и китайскому марсоходу Zurong присоединятся еще два марсианина: Европейское космическое агентство (ESA) и Роскосмос ExoMars, названный в честь Розалинды Франклин. Европейское космическое агентство недавно опубликовало видеозапись испытания парашютной посадки ExoMars, показывающую, как космический корабль будет замедляться по мере приближения к Красной планете.

«Команда ExoMars провела важные сбросы с парашютом в качестве критически важной подготовки к безопасной посадке на Марс в 2023 году», – сообщает Европейское космическое агентство. книги. Европейский марсоход Rosalind Franklin будет искать признаки прошлой жизни под поверхностью Марса с помощью своей уникальной двухметровой буровой установки и бортовой лаборатории. Российская платформа для исследования поверхности «Казачок» будет изучать окружающую среду на месте посадки. Посадка на Марс всегда сложна, и принимаются во внимание все возможные критерии ».

Парашют состоит из нескольких элементов, поэтому испытания проводились как на первом сверхзвуковом парашюте, так и на втором главном дозвуковом парашюте. Первая ступень замедляет космический корабль со сверхзвуковых скоростей, а вторая ступень распространяется позже, когда корабль замедляется ниже скорости звука. Система из двух частей необходима, потому что атмосфера на Марсе настолько тонкая, всего на 1% от плотности Земли, что парашюты должны работать усерднее, чтобы замедлить марсоход, когда он приближается к поверхности. После парашютов силовая установка еще больше замедляет транспортное средство, прежде чем оно мягко коснется поверхности.

«Полет на Марс – это большое приключение, и мне потребовалось некоторое время, чтобы выбрать наиболее подходящую площадку для посадки на Марсе», – сказал Тьерри Бланкар, руководитель группы ExoMars. «Фактически, нам потребовалось пять лет, чтобы найти место, которое является интересным с научной точки зрения, где мы можем найти некоторые следы прошлой жизни, а также должно быть безопасным местом для приземления».

Выбранная площадка для посадки называется Oxia Planum и находится ниже, чем большая часть планеты, на 1,7 мили ниже средней высоты. Это означает, что у транспортного средства больше времени на торможение при движении в атмосфере.

Для проверки парашютов к ним прикрепляют испытательную машину и поднимают на воздушном шаре на 18 миль в воздух. Затем используется пилотный парашют для развертывания купола, и результат фотографируется, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Оба парашюта в этом случае испытывались по отдельности, хотя в реальной задаче им придется работать последовательно.

Окно запуска марсохода ExoMars планируется начать 20 сентября этого года с целью высадки на Марс 10 июня 2023 года.

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