Европейское космическое агентство может запустить космический телескоп с помощью SpaceX Falcon 9

Иллюстрация космического корабля Euclid Европейского космического агентства. Уточнение : ЕКА

Телескоп Euclid Европейского космического агентства может быть запущен на ракете Falcon 9 в 2023 году в результате приостановки сотрудничества космического агентства с Россией и отмены его полетов на кораблях «Союз».

Инфракрасный космический телескоп Euclid должен был быть запущен в этом году с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана. Однако вторжение России в Украину и последующие санкции, введенные против ее правительства, побудили Европейское космическое агентство сделать это. Прерывание отношений с Российским космическим агентством. Роскосмос тоже Останавливаться Сотрудничество с Европой по запуску ракет «Союз» из Французской Гвианы и выводу 87 его сотрудников с космодрома. В результате Евклид лишился полета в космос на российской ракете «Союз».

Европа начала искать возможность орбитальных полетов в других местах, в том числе в частной космической отрасли США. Европейское космическое агентство может запустить свою миссию Euclid на ракете SpaceX Falcon 9 в середине-конце 2023 года, заявил в понедельник Марк Клэмпин, директор отдела астрофизики НАСА во время заседания Консультативного совета по астрофизике НАСА. упомянул.

В интервью агентству Reuters в августе генеральный директор ЕКА Йозеф Шбахер сказал, что Космическое агентство ведет предварительные переговоры Вместе со SpaceX Илон Маск использует свои ракеты для выполнения своих миссий. В то время Европейское космическое агентство рассматривало варианты между SpaceX и ракетами, поставленными Японией или Индией, но SpaceX — «самая боеспособная из этих ракет и, безусловно, один из резервных запусков, которые мы рассматриваем», — сказал Эшбахер.

Еще одним вариантом для ЕКА стала тяжелая ракета-носитель Arianespace, но французской компании еще предстоит запустить ракету следующего поколения. Ариан 6. ракетаЕе первый полет состоится только в следующем году. Космическое агентство в настоящее время находится под давлением, чтобы найти альтернативу Союзу. «Это был тревожный звонок, потому что мы так зависели от России», — сказал Асбахер из ЕКА агентству Рейтер.

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Европейское космическое агентство не одиноко занимается поиском альтернатив российским ракетам. В марте Россия Останавливаться Поставка Соединенным Штатам их ракетного двигателя в ответ на международные санкции, наложенные на их правительство. В результате Northrop Grumman объявила, что Партнерство с Firefly Aerospace Построить полностью отечественную ракету, чтобы исключить российские двигатели. Однако, пока новая ракета не будет готова, компания также будет использовать ракеты SpaceX Falcon 9 для доставки своего космического корабля Cygnus на Международную космическую станцию ​​для выполнения грузовых миссий. Британия OneWeb также был вынужден подписать контракт Вместе с конкурирующим SpaceX, индийским космическим агентством ISRO, в конце этого года после приостановки запуска корабля «Союз» будет произведено шесть запусков, необходимых для отправки на орбиту спутников первого поколения.

SpaceX становится более жизнеспособным вариантом замены приостановленных полетов «Союза», и компания получает новых клиентов из Европы. В декабре 2022 года также запланирован запуск спутника Falcon 9 Surface Water and Ocean Terrain Satellite — совместной миссии НАСА, французского космического агентства CNES, Канадского космического агентства и Британского космического агентства.

Falcon 9 по-прежнему имеет большой потенциал 18 пусков Он ушел в этом году, но костяк SpaceX должен быть готов к новым полетам на орбиту.

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