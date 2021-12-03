Европейцы выражают недовольство отступлением Ирана от компромиссов на переговорах по ядерной программе в Вене

Европейские дипломаты выразили свое «разочарование и озабоченность» в пятницу после пяти дней международных переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года, когда Иран представил два проекта предложений, которые, казалось, сводят на нет многомесячный диалог.

Высокопоставленные дипломаты E3 из Великобритании, Франции и Германии выразили «разочарование и озабоченность после тщательного и внимательного анализа предложенных Ираном изменений в тексте, согласованных в ходе предыдущих шести раундов», которые произошли в начале этого года.

«Тегеран отменяет почти все сложные компромиссы, которые были достигнуты после многих месяцев напряженной работы», — заявили они, добавив, что иранская делегация потребовала «больших изменений».

«Неясно, как эти новые пробелы могут быть заполнены в реалистичные сроки», — продолжили они.

Последний раунд переговоров начался в понедельник между тремя странами, Ираном, Китаем и Россией, при косвенном участии США.

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Дипломаты стремились возродить соглашение 2015 года, которое начало распадаться в 2018 году, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и вновь ввел санкции, что побудило Иран начать обход ограничений на его ядерную программу в следующем году.

Закрытие совместной комиссии начинается в Вене. Обе стороны рассмотрят ход этого раунда переговоров и назначат дату следующего раунда. Они вернутся в свои столицы для консультации. pic.twitter.com/H0sGav4K12 — SinaToossi 3 декабря 2021 г.

Дипломаты заявили, что делегациям необходимо «вернуться в столицы, чтобы оценить ситуацию и получить инструкции, прежде чем встретиться снова на следующей неделе, чтобы посмотреть, можно ли заполнить пробелы».

Наши правительства по-прежнему полностью привержены дипломатическому пути вперед. Они сказали, что время уходит.

В четверг Иран заявил, что представил два проекта предложений по ядерной сделке.

Главный переговорщик по ядерным вопросам Ирана Али Багери прибывает во дворец Кобург в Вене для переговоров по ядерной проблеме, 29 ноября 2021 г. (Владимир Симичек / AFP)

Главный переговорщик Ирана Али Багери заявил в четверг, что предложения касаются двух основных вопросов, стоящих перед соглашением 2015 года, известным как Совместный всеобъемлющий план действий.

«Первый документ резюмирует точку зрения Исламской Республики относительно отмены санкций в отношении второго документа, касающегося ядерных действий Ирана», — сказал Багери в заявлениях для государственного телевидения.

«Теперь другая сторона должна изучить эти документы и подготовиться к переговорам с Ираном на основе этих документов».

экстремист и экстремист

Дипломат из группы E3 сообщил израильскому новостному сайту Walla, что проект смягчения санкций был экстремальным и экстремальным, поскольку иранцы увеличили свои требования о снятии санкций по сравнению с соглашениями, достигнутыми с правительством Рухани в июне прошлого года.

Переговоры возобновились в столице Австрии в понедельник после того, как Иран остановил их в июне после избрания консервативного президента Эбрагима Раиси.

Дипломат также сказал Валле, что Иран также отказался от ядерного проекта, удалив все ранее согласованные компромиссные формулировки в отношении шагов по откату его ядерной программы.

1 Участники переговоров по ядерной программе E3 — Франция, Германия и Соединенное Королевство — в координации с США заявили иранским переговорщикам в Вене, что начальные предложения, сделанные ими на переговорах на этой неделе, не являются серьезными и неприемлемыми, сказал дипломат E3, проинформировавший о переговорах. — Барак Равид 3 декабря 2021 г.

«Иранцам сказали, что их предложения несерьезны и им следует вернуться в Тегеран и получить дополнительные инструкции», — сказал дипломат.

Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA заявило, что переговоры «вероятно» возобновятся в понедельник. Но президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что переговоры, возобновившиеся 29 ноября после пятимесячного перерыва, могут зайти в тупик.

Говоря о визите в Объединенные Арабские Эмираты, прямо через Персидский залив из Ирана, президент Франции сказал, что «не следует исключать», что этот раунд переговоров «не начнется быстро».

Включая страны Персидского залива и Израиль

В комментариях, которые, вероятно, понравятся принимающим его странам из Персидского залива, но разозлят Иран, Макрон сказал, что более широкие рамки могут принести пользу переговорам по возвращению Вашингтона к сделке.

Похоже, он предлагал привлечь к переговорам страны Персидского залива и даже Израиль, хотя о присутствии иранских и израильских посланников за одним столом не могло быть и речи.

«Я думаю, всем известно, что отказ от разговоров и попыток найти новую основу как по ядерным, так и по региональным вопросам ослабляет всех и является фактором усиления конфликта», — сказал президент Франции.

«Также важно повторно задействовать несколько более широкую динамику, а также задействовать региональные державы», — добавил он.

«Трудно прийти к соглашению, если не будут вовлечены государства Персидского залива, Израиль и все, чья безопасность напрямую затронута».

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) принимает наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна во время его экскурсии по французскому павильону на выставке Dubai Expo в первый день своего тура по Персидскому заливу 3 декабря 2021 года. AFP)

Премьер-министр Нафтали Беннетт в четверг призвал к «немедленному прекращению» ядерных переговоров, обвинив Иран в «ядерном шантаже».

В телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Беннетт вместо этого призвал к «конкретным действиям» против Исламской Республики.

Цель Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоит в том, чтобы сделать Иран практически невозможным для создания атомной бомбы, в то же время позволяя ему осуществлять гражданскую ядерную программу. Иран отрицает свое желание обладать ядерным арсеналом.

Блинкен заявил в четверг, что Ирану еще не поздно возобновить сделку 2015 года, но предупредил, что надежды на успех переговоров исчезают.

«Я думаю, что в самом ближайшем будущем, примерно в следующий день, мы сможем судить, действительно ли Иран намеревается сейчас действовать добросовестно», — сказал Блинкен репортерам в Стокгольме в кулуарах встречи организации. . по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Я должен сказать вам, что последние шаги, последняя риторика не дают нам повода для оптимизма».

«Но даже несмотря на то, что время уже слишком поздно, Ирану еще не поздно изменить курс», — добавил Блинкен.