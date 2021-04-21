Европейцы пристрастились к российскому газопроводу

Совет Европы на этой неделе снова является одним из таких моментов, когда возникает вопрос, почему мы пытаемся действовать как европейская внешняя политика.

Чем больше мы говорим о геополитике, автономии и большой стратегии, тем больше Европа движется в противоположном направлении.

Мягкость Европы в отношении России не увеличит возможности сотрудничества – как указывают немцы (и другие).

Эти вопросы до боли проясняют Россию. Совет ничего не сделал и ни на что не согласился.

Несмотря на ситуацию Алексея Навального, несмотря на то, что он показал силу на границе с Украиной и так далее.

В некоторых столицах это можно интерпретировать как практическую дипломатию. Под торговой маркой «Режим Алисы в стране чудес» Берлин вежливо рекомендовал Москве «перейти от провокаций к сотрудничеству».

Его рекомендуют около 20 лет. Это то, что называется прагматизмом и вызывает глубокий стресс.

В то время как колеса дипломатии обычно крутятся медленно, у Европы есть 20 лет, чтобы отстоять возобновленные обязательства России, но она продолжает получать только удары.

Ему нужны удары, потому что он боится смерти из-за российского возмездия. Несмотря на то, что НАТО наращивает свое присутствие на Востоке, Европа никоим образом не готова противостоять российской агрессии. Он требует дипломатических ударов, потому что его ошибочная энергетическая политика делает его во власти России.

Почти 40 процентов нашего газа по-прежнему поставляется из России. Строятся новые трубопроводные соединения; Терминалы сжиженного газа расширились, в том числе в моей родной Бельгии.

Европа также терпит дипломатические удары, потому что на другой стороне доходят до российских денег. Пока европейские министры готовятся к встрече, Shell подписывает новое пятилетнее соглашение с Газпромом, получает заказы на поставку поездов Siemens, а General начинает разведку на 2 миллиарда долларов. [€1.66bn] Приобретение в России.

Удар по трости

Европа сбивает дорогу, но дорога ведет в пропасть. Как отмечают немцы и другие, мягкое сотрудничество Европы с Россией не увеличивает ее шансы на сотрудничество.

Нет, слабость Европы – это открытый призыв к дальнейшим провокациям, и Россия должна продолжать проверять, насколько далеко она может зайти. В истории мировой политики слабость так же важна, как и катализатор войны, и благодаря этому различию она дает инициативу другим.

На данный момент после аннексии Крыма Россия, похоже, довольна тем, что ограничилась запугиванием.

Но запугивание вперед только усилит дезориентацию и экспансию на Балтике, границе с Украиной, в Черном море, вокруг Средиземного моря или в сфере кибернетической и информационной войны.

Европейские идеалисты ответят, что Россия хрупка, что она находится в пределах периметра более широкого европейского рынка и что ей нужен ЕС больше, чем какой-либо другой путь.

Европейские реалисты могут на самом деле утверждать, что возникает новый тип многополярной Европы, в которой четыре крупные державы – Франция, Германия, Великобритания и Россия – стремятся продвигать свои интересы выше голов многих более мелких государств; ЕС превратится в тонкое одеяло, скрывающееся в этой новой конкуренции.

Тем не менее, в глазах российской элиты большая часть Европы – просто сборище избалованных, уязвимых рабов трубопроводов, которые принимают ее иллюзии за реальность и могут легко ими разыграть.

Давайте попробуем немного заняться геополитикой с точки зрения России.

В непосредственной близости от России Россия создала мощный потенциал нестабильности: в Балтийском море, Беларуси, Молдове, Украине, на Черном море и за их пределами.

Второй уровень состоит из мелких создателей проблем, охватывающих такие страны, как Литва, Польша и Румыния. Они доставляют неудобства, а их военные связи с Соединенными Штатами вызывают беспокойство, но на самом деле они не подрывают сопротивление России.

Далее идет слой стран Центральной Европы.

Они сочетают в себе традиционное предупреждение не провоцировать Россию и последний интерес к торговле. Подумайте о Германии, Австрии, Словакии. Это еще одна точка давления.

Западный слой состоит из стран, которые смутно осознают геополитический вызов, но не имеют решимости ответить, и их легко спутать с энергетическими и деловыми возможностями. Подумайте о Бельгии, Нидерландах, Франции и Испании.

В то время как Европе негде справиться с нестабильностью Владимира Путина или некоторыми внутренними недовольствами России, чтобы работать в направлении стратегической автономии по отношению к России, Москва продолжает использовать свою собственную стратегическую автономию, чтобы продолжать ослаблять внутренние разногласия Европы и использовать и усиливать свою энергетическую зависимость.

Фактически, Россия является европейской маргинальной державой, но маргинальной державой с множеством преимуществ.