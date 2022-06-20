Европе, возможно, придется вернуться к углю, поскольку Россия сокращает потоки газа

В понедельник крупнейший в Европе покупатель российского газа поспешил найти альтернативные виды топлива и мог бы сжигать больше угля, чтобы компенсировать сокращение поставок газа из России, которое грозит зимним энергетическим кризисом, если хранилища не будут пополнены.

Германия, Италия, Австрия и Нидерланды указали, что угольные электростанции могут помочь континенту пройти через кризис, который привел к росту цен на газ и усложнил задачу политикам по борьбе с инфляцией.

Итальянская компания Eni заявила, что российский «Газпром» проинформировал ее о том, что в понедельник он получит только часть своих потребностей в поставках газа, что побудило страну приблизиться к объявлению состояния готовности, которое предпримет меры по поставке газа.

Германия, которая также столкнулась с более низкими потоками российского газа, объявила в воскресенье о своем последнем плане по увеличению объемов хранения газа и заявила, что может перезапустить угольные электростанции, от которых планировалось постепенно отказаться.

«Это больно, но в этой ситуации абсолютно необходимо сократить потребление газа», — сказал министр экономики Роберт Хабек, член Партии зеленых, который настаивал на более быстром отказе от угля, который производит больше парниковых газов.

Российский «Газпром», логотип которого представлен здесь, сообщил итальянской энергетической компании Eni, что Италия будет удовлетворять только часть своих потребностей в поставках газа. (Рейтер)

«Но если мы этого не сделаем, мы рискуем, что хранилища не будут заполнены в конце года в зимний период. Таким образом, мы подвергаемся политическому шантажу».

В понедельник Россия повторила свою предыдущую критику этого Одна только Европа должна была винить себя После того, как Запад ввел санкции в ответ на вторжение Москвы в Украину, которая является маршрутом транзита газа в Европу, а также основным источником пшеницы.

Нидерландский газовый контракт на ближайший месяц погашения, европейский стандарт, в понедельник торговался на уровне около 124 евро (170 канадских долларов) за мегаватт-час, что ниже пика этого года в 335 евро (458 канадских долларов), но все еще выше более чем. 300 процентов. . от их уровня год назад, до того, как цены начали расти.

Медленно пополняйте запасы

Генеральный директор RWE, крупнейшего производителя энергии в Германии, Маркус Крайбер, сказал, что цены на энергоносители могут упасть до более низкого уровня через три-пять лет.

Потоки российского газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1», основному маршруту поставок в крупнейшую экономику Европы, в понедельник по-прежнему работали примерно на 40 процентов от пропускной способности, хотя с начала прошлой недели они выросли.

Украина заявила, что ее трубопроводы могут помочь заполнить любой пробел в поставках через «Северный поток-1». Ранее Москва заявила, что не может прокачивать больше газа по трубопроводам, которые Украина еще не закрыла.

Снимки труб на приемных сооружениях газопровода «Северный поток-1» в Любмене, Германия, 8 марта. (Ганнибал Ханшек/Reuters)

Eni и немецкая энергокомпания Uniper были среди европейских компаний, которые заявили, что получают меньше законтрактованного российского газа, хотя запасы газа в Европе по-прежнему пополняются, хотя и медленнее.

В понедельник он был заполнен примерно на 54 процента против целевого показателя ЕС в 80 процентов к октябрю и 90 процентов к ноябрю.

Министерство экономики Германии заявило, что восстановление угольных электростанций может увеличить мощность до 10 гигаватт, если поставки газа достигнут критического уровня. Закон о переходе будет представлен в Сенат 8 июля.

Помимо перехода на уголь, Последние немецкие меры Система аукционов, которая будет запущена в ближайшие недели, чтобы побудить отрасль потреблять меньше газа, и финансовая помощь оператору газового рынка Германии через государственного кредитора KfW для более быстрого заполнения газохранилищ.

В понедельник RWE заявила, что может продлить работу трех электростанций на буром угле мощностью 300 МВт, если это потребуется во время кризиса с поставками газа.

Россия обвиняет Запад

В воскресенье правительство Австрии договорилось с предприятием Verbund о переводе газовой электростанции на использование угля, если в стране возникнет энергетическая чрезвычайная ситуация. В понедельник OMV заявила, что Австрия получит половину обычного количества газа на второй день.

Голландская телекомпания NOS сообщила в понедельник, что угольным электростанциям в Нидерландах будет разрешено нарастить производство, чтобы они могли полагаться на российский газ, со ссылкой на источники в правительстве. Министр энергетики Нидерландов должен был объявить о поставках газа в 15:30 по Гринвичу.

Подконтрольный государству российский «Газпром» на прошлой неделе сократил пропускную способность «Северного потока-1», крупного газопровода, снабжающего Германию и другие страны, сославшись на задержки с возвратом оборудования, обслуживаемого немецкой энергетической компанией Siemens в Канаде.

«Газ у нас есть и он готов к поставке, но европейцы должны вернуть оборудование, которое должно быть отремонтировано в соответствии со своими обязательствами», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Немецкие и итальянские официальные лица заявили, что Россия использовала это как предлог для сокращения поставок.

Италия, чей газовый технический комитет, как ожидается, соберется во вторник, заявила, что может объявить на этой неделе повышенную тревогу по газу, если Россия продолжит ограничивать поставки.

Этот шаг повлечет за собой меры по сокращению потребления, включая нормирование газа для конкретных промышленных потребителей, увеличение производства на угольных электростанциях и требование большего импорта газа от других поставщиков в соответствии с существующими контрактами.