Сенатор США Крис Мерфи во вторник раскритиковал чрезмерную зависимость Европы от российских энергоносителей, заявив, что это дорого обходится, и призвав регион начать вкладывать значительные средства в альтернативные поставки.

«Какая ошибка для Европы — быть спаянным с Россией, когда дело касается энергетики», — сказал демократ Мерфи корреспонденту CNBC Хэдли Гэмблу на Варшавском форуме по безопасности в Польше.

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«Сейчас мы видим цену этой ошибки, так что давайте наверстаем упущенное», — сказал он.

Европа находится в авангарде эскалации глобального энергетического кризиса, вызванного ничем не спровоцированным вторжением России в Украину.

Некогда крупный импортер российских энергоресурсов — ранее зависимый от государства До 45% потребности в природном газе В настоящее время регион сталкивается с сокращением поставок и ростом цен в результате санкций против Кремля.