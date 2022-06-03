Евросоюз ввел санкции против российского депозитария, который будет обслуживать еврооблигации

Евросоюз расширил сферу санкций против России и добавил Национальное расчетное депо, которое Москва планировала использовать для обслуживания еврооблигаций страны, в список подсанкционных субъектов Евросоюза. документ Показ в пятницу.

На этой неделе Россия заявила, что заменит Ситибанк, который прекратил обслуживать еврооблигации страны, Национальным расчетным депозитом (НРД), поскольку существует риск первого крупного дефолта по внешнему долгу за более чем столетие.

После того, как на прошлой неделе истек срок действия основного исключения США, позволяющего России обслуживать свои еврооблигации в валюте первоначальной эмиссии, Москва предложила платить держателям еврооблигаций, внедрив механизм, который она использует для обработки своих платежей за газ в рублях.

Согласно плану, который должен был быть представлен в этом месяце, Россия хотела, чтобы иностранные держатели облигаций открывали счета в рублях и твердой валюте в российском банке, который затем конвертировал бы рубли в валюту и производил платежи держателям облигаций через НРД.

НРД, российская версия западных расчетных палат Euroclear и Clearstream, владеет клиентскими активами на сумму 70 трлн рублей (1,12 трлн долларов), в том числе 9 трлн рублей в иностранных ценных бумагах, таких как еврооблигации, привязанные к российскому государству.

По мнению аналитиков, санкции заблокируют счета в НРД в евро, а также в Euroclear и Clearstream, а также сделают невозможным обслуживание номинированных в иностранной валюте облигаций, выпущенных государством и российскими компаниями.

«Были надежды, что мост Euroclear-NSD можно будет отремонтировать, но в нынешних условиях это будет возможно только после снятия санкций или предоставления специальных разрешений», — сказал главный инвестиционный директор «ЛокоИнвест» Дмитрий Полевой.

Россия имеет непогашенные международные облигации на сумму около 40 миллиардов долларов, при этом платежи на сумму чуть менее 2 миллиардов долларов должны быть произведены до конца года.

Москва неоднократно заявляла, что у нее есть деньги и она готова их заплатить, обвиняя Соединенные Штаты и Европу в том, что они искусственно поставили их на грань первого дефолта по международным облигациям со времен большевистской революции более века назад.

Ни НРД, ни Минфин не ответили на запросы Reuters о комментариях по поводу санкций ЕС.

«Это делает невозможным продажу иностранных акций НРД, но с учетом того, что НРД и Euroclear ранее приостановили сотрудничество, некоторые инвесторы не смогли заключить какие-либо сделки… в любом случае», — говорится в сообщении Промсвязьбанка.

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