Евросоюз вводит новые санкции в отношении 121 российской компании и физического лица

По словам официальных лиц, новые санкции ЕС в связи с войной России в Украине, принятые в субботу, касаются 121 физического и юридического лица, включая иранских производителей беспилотников.

Меры, которые были официально приняты в субботу, являются десятым раундом санкций ЕС, направленных на подрыв финансовых ресурсов и военных поставок России, использованных при ее вторжении в Украину.

Они перекликаются с санкциями, объявленными Соединенными Штатами и Соединенным Королевством в пятницу, и продолжением заявления Большой семерки, предостерегающей от санкций против любой страны, которая подстрекает Россию к войне.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной раунд мер ЕС является «самыми далеко идущими санкциями из когда-либо существовавших: они истощают военный арсенал России и наносят глубокий удар по ее экономике».

«Мы также усиливаем давление на тех, кто пытается обойти наши санкции», — добавил он.

Согласно заявлению ЕС, последние санкции ЕС нацелены еще на 96 российских организаций, то есть на компании или государственные учреждения, включая еще три российских банка.