Евросоюз вводит новые санкции в отношении 121 российской компании и физического лица

По словам официальных лиц, новые санкции ЕС в связи с войной России в Украине, принятые в субботу, касаются 121 физического и юридического лица, включая иранских производителей беспилотников.
Меры, которые были официально приняты в субботу, являются десятым раундом санкций ЕС, направленных на подрыв финансовых ресурсов и военных поставок России, использованных при ее вторжении в Украину.
Они перекликаются с санкциями, объявленными Соединенными Штатами и Соединенным Королевством в пятницу, и продолжением заявления Большой семерки, предостерегающей от санкций против любой страны, которая подстрекает Россию к войне.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной раунд мер ЕС является «самыми далеко идущими санкциями из когда-либо существовавших: они истощают военный арсенал России и наносят глубокий удар по ее экономике».
«Мы также усиливаем давление на тех, кто пытается обойти наши санкции», — добавил он.
Согласно заявлению ЕС, последние санкции ЕС нацелены еще на 96 российских организаций, то есть на компании или государственные учреждения, включая еще три российских банка.
В этот раунд включены семь иранских организаций, все производители беспилотных летательных аппаратов с самоподрывом, которые Россия использует для нанесения ударов по украинским объектам, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Запрет на экспорт промышленных товаров в Россию был расширен и теперь включает товары двойного назначения, такие как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков, реактивные двигатели, антенны, краны, дроны, редкоземельные материалы, электронные схемы и тепловизионные камеры.
По словам представителей ЕС, объем торговли этими товарами, которые, как показывают полевые данные, Москва использует в своей войне, составил более 11 миллиардов евро (12 миллиардов долларов).
Также были ужесточены наказания в отношении российских пропагандистских изданий: были приняты меры по приостановке действия лицензий на вещание арабских изданий для контролируемых государством медиа-групп RT и Sputnik, которые уже запрещены в Европе.
Эти меры также требуют от стран-членов ЕС предоставлять более подробные отчеты об активах, изъятых у поддерживаемых Кремлем россиян, и замороженных средствах для российского центрального банка.
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