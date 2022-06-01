Евросоюз запрещает большую часть российской нефти

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что запрет затронет 90% импорта российской нефти в ЕС. Даже с исключением Венгрии, эта мера обойдется Кремлю в миллиарды долларов ежегодного дохода, в то же время стратегически отделяя Европу от России на постоянной основе.

«Мы хотим остановить российскую военную машину и прекратить финансирование этого российского военного потенциала путем введения санкций, направленных на оказание давления на Кремль», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после объявления о сделке.

Экспорт сырой нефти является краеугольным камнем российской экономики, и аналитики говорят, что запрет нанесет ущерб отрасли. До сих пор российский нефтяной сектор был довольно устойчивым, поскольку он продает свою нефть примерно на 30 долларов за баррель дешевле, чем нефть марки Brent. Покупатели из Европы и других стран воспользовались возможностью сэкономить.

Kpler, которая отслеживает поставки нефти, оценивает, что добыча нефти в России фактически выросла примерно на 200 000 баррелей в день с апреля по май до 10,2 миллиона баррелей в день. Однако это было ниже уровня февраля примерно на 800 000 баррелей в сутки.

Kpler прогнозирует, что запрет ЕС может привести к падению добычи в России на 1 миллион баррелей в день, или примерно на 10 процентов, после того, как к концу года будут введены ограничения.