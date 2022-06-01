Евросоюз запрещает большую часть российской нефти

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Запрос военных расходов
После нескольких недель переговоров лидеры Европейского союза согласились запретить большую часть импорта российской нефти. Аналитики говорят, что эта мера может привести к падению добычи нефти в России примерно на 10 процентов, как только она вступит в силу в конце года.
Мировое соглашение запрещает танкерные перевозки и позволяет Венгрии продолжать импортировать российскую нефть, которую она получает по трубопроводам. Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан сблизил свою страну с Россией, яростно выступила против эмбарго.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что запрет затронет 90% импорта российской нефти в ЕС. Даже с исключением Венгрии, эта мера обойдется Кремлю в миллиарды долларов ежегодного дохода, в то же время стратегически отделяя Европу от России на постоянной основе.
«Мы хотим остановить российскую военную машину и прекратить финансирование этого российского военного потенциала путем введения санкций, направленных на оказание давления на Кремль», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после объявления о сделке.
Экспорт сырой нефти является краеугольным камнем российской экономики, и аналитики говорят, что запрет нанесет ущерб отрасли. До сих пор российский нефтяной сектор был довольно устойчивым, поскольку он продает свою нефть примерно на 30 долларов за баррель дешевле, чем нефть марки Brent. Покупатели из Европы и других стран воспользовались возможностью сэкономить.
Kpler, которая отслеживает поставки нефти, оценивает, что добыча нефти в России фактически выросла примерно на 200 000 баррелей в день с апреля по май до 10,2 миллиона баррелей в день. Однако это было ниже уровня февраля примерно на 800 000 баррелей в сутки.
Kpler прогнозирует, что запрет ЕС может привести к падению добычи в России на 1 миллион баррелей в день, или примерно на 10 процентов, после того, как к концу года будут введены ограничения.
Запрет также, вероятно, сильно ударит по Европе, где он уже ударил по семьям и бизнесу. Столкнувшись с более высокими ценами на энергоносители.
Замедление экономического роста будет способствовать тому, что, по мнению многих аналитиков, будет широкомасштабной эрозией российской энергетической отрасли в ближайшие годы, поскольку крупные нефтяные компании уходят из страны, а санкции ограничивают импорт западных технологий.
В перспективе Европе будет гораздо труднее предпринять аналогичные действия в отношении импорта газа из России, которая обеспечивает 40 процентов поставок на континент, говорят наблюдатели.
кто видел: Дэвид Уоллес-Уэллс обсуждает, как энергия и климат могут помочь объяснить, что означает война и что она означает для глобального энергетического ландшафта.
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Новый лидер, старые проблемы
После неудач первых недель войны президент Владимир Путин В апреле генерал Александр Дворников был назначен курировать переориентацию российской кампании на востоке Украины.
Но, по словам официальных лиц США, несмотря на некоторые успехи на востоке, российские военные сталкиваются с теми же проблемами, которые преследовали их в первые недели кампании. Представитель Пентагона заявил, что «вялые и постепенные» действия армии ослабляют ее.
Официальные лица США заявили, что общая боевая мощь России уменьшилась примерно на 20 процентов, за последние три месяца войны было потеряно около 1000 танков, а российские пилоты до сих пор не продемонстрировали своего превосходства в воздухе.
Некоторые земли, которые русские войска смогли вернуть, оспаривались, а иногда и отвоевывались украинцами, например, город Харьков. Город был практически окружен русскими войсками, но к середине мая украинцам удалось его отбить.
Дворникова, руководившего российской военной кампанией в Сирии, не видели последние две недели, что заставило некоторых официальных лиц предположить, руководит ли он по-прежнему военными действиями.
Некоторые проблемы остаются такими же глубокими и фундаментальными, как советская доктрина «сверху вниз», согласно которой войска внизу не уполномочены указывать на недостатки в стратегии или вносить коррективы.
Фредерик Каган, старший научный сотрудник и директор проекта «Критические угрозы» Американского фонда, сказал, что вторжение «на Востоке не отличается от того, что происходит на Западе, потому что они не смогли изменить характер российских вооруженных сил. » институт.
«В российских вооруженных силах есть серьезные недостатки, которые они не смогли исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались», — сказал он.
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