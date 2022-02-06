Евросоюз ищет больше азербайджанского газа на фоне высоких счетов и дефицита российских поставок

Силуэт насосных кранов на фоне восхода солнца на нефтяном месторождении в Баку, 24 января 2013 г. REUTERS/David Medzinarishvili

БАКУ (Рейтер) — Европейский Союз ищет больше природного газа из Азербайджана, поскольку Европа борется с высокими счетами за электроэнергию и ограниченными поставками из России, ее основного поставщика топлива, которая находится в разногласиях, заявил официальный представитель ЕС в пятницу. С Западом над Украиной.

Однако возможности Азербайджана производить и экспортировать больше топлива ограничены.

Комиссар Европейского Союза по энергетике Кадри Симсун посетила богатый энергоносителями Азербайджан в связи с усилиями Европы по обеспечению безопасности газа из источников, отличных от России, и разработала планы действий в случае перебоев с поставками газа.

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Растущая напряженность между Западом и Россией из-за Украины вызвала обеспокоенность по поводу потока российского газа в Европу, что побудило Европейскую комиссию и Соединенные Штаты искать альтернативы. Читать далее

Симсун сказал на брифинге для прессы в столице Азербайджана Баку, что Европейский союз надеется, что Трансадриатический трубопровод (TAP) увеличит экспорт газа в Европу из Азербайджана.

Она сказала, что ЕС надеется, что TAP увеличит свои экспортные мощности до 10 миллиардов кубометров в год с примерно 8 миллиардов кубометров в настоящее время.

В прошлом году TAP транспортировал более 8,1 миллиарда кубометров газа из Азербайджана в Европу, из которых 6,8 миллиарда кубометров было транспортировано в Италию.

Это последний этап проекта стоимостью 40 миллиардов долларов под названием «Южный газовый коридор».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу, что в прошлом году его страна экспортировала 19 млрд кубометров газа, в том числе 8,5 млрд кубометров в Турцию. Остальные были отправлены в Италию, Грузию, Грецию и Болгарию.

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(Репортаж Наили Багировой). сочинение Владимира Солдаткина; Под редакцией Эдмунда Блэра и Луизы Хэвенс.

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