Евросоюз и США усиливают давление на Илона Маска через Twitter

Илон Маск находится под новым давлением со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза из-за того, что он владеет Twitter, поскольку они подавляют усилия миллиардера по превращению социальной сети в свободную гавань для свободы слова.

Еврокомиссия пригрозила в среду мускус С запретом разве что Твиттер Он придерживается строгих правил модерации контента, так как министр финансов США Джанет Йеллен указала, что Вашингтон пересматривает его покупку социальной сети.

Предупреждение поступило из Брюсселя в ходе видеозвонка между Маском и Тьерри Бретоном, комиссаром ЕС, ответственным за внедрение цифровых правил блока, по словам людей, знакомых с разговором.

Бреттон сказал Маску, что Twitter должен придерживаться контрольного списка правил, включая отказ от «произвольного» подхода к возвращению заблокированных пользователей, «агрессивное» преследование дезинформации и согласие на «тщательный независимый аудит» платформы к следующему году.

Маска предупредили, что, если он не будет придерживаться этих правил, Twitter рискует нарушить новый Закон Европейского Союза о цифровых услугах, новый закон, устанавливающий глобальный стандарт цензуры онлайн-контента крупными технологическими компаниями. Бретон повторил, что Twitter может столкнуться с общеевропейским запретом или штрафами в размере до 6 процентов от мирового оборота, если он нарушит закон.

Владелец Twitter неоднократно заявлял, что он считает DSA «очень разумным», сообщили люди, проинформированные об этом разговоре, добавив, что он прочитал законодательство и считает, что оно должно применяться во всем мире. Ранее Маск заявлял, что Twitter будет соблюдать все соответствующие законы.

Среди требований ЕС — предоставить Маску четкие критерии, по которым пользователи могут быть забанены. Маск восстановил учетную запись Дональда Трампа после опроса пользователей о том, следует ли разрешить бывшему президенту США вернуться на сайт.

в Сообщение блогаTwitter заявил, что ни одна из его политик не изменилась и что его команда доверия и безопасности осталась «сильной и хорошо обеспеченной ресурсами», но добавила: «Наш подход к обеспечению соблюдения политик будет больше зависеть от деамплификации контента, нарушающего: свободу выражения, но не свободу доступа».

Компания заявила, что по-прежнему стремится «продвигать и защищать общественное обсуждение», но изменила свой «подход к экспериментам», пройдя дополнительное «публичное тестирование».

Высокопоставленные чиновники ЕС выразили обеспокоенность по поводу того, будет ли в Twitter достаточно сотрудников для соблюдения новых правил после того, как Маск уволил более половины своей рабочей силы из 7500 человек в этом месяце.

В США пристальное внимание властей к Twitter, по-видимому, сосредоточено на иностранном владении платформой социальных сетей. В комментариях на конференции New York Times Йеллен упомянула Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, когда его спросили о Twitter, заявив, что он изучает транзакции, связанные с «иностранными инвестициями…, чтобы увидеть, не создают ли они риски для национальной безопасности».

Секретарь Казначейства добавил: «Мы не комментируем текущую работу. Но если есть такие риски, Цфиусу было бы уместно взглянуть».

Документация по ценным бумагам показывает, что саудовский принц Аль-Валид бин Талал бин Абдель Азиз передал более 35 миллионов акций, или 3,5 процента от общего числа публичных акций Twitter, новой частной компании в рамках выкупа Маском за 44 миллиарда долларов.

Согласно его веб-сайту, Kingdom Holding Company, инвестиционный фонд, контролируемый принцем, владеет долями в американских компаниях, включая Citigroup, Uber и Lyft.

Президент США Джо Байден заявил в этом месяце, что «сотрудничество» Маска с другими странами «заслуживает внимания» со стороны властей США. Хотя сама Йеллен ранее отвергала возможность такого расследования, в среду она заявила, что «оговорилась».

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