Министр иностранных дел России заявил, что опасения в Брюсселе, что падение Кабула перед талибами является победой Москвы и Пекина, показывают, что Европейский Союз одержим политикой и не заинтересован в судьбе простых афганцев.

говорить На пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Сергей Лавров сказал, что, к сожалению, руководство блока не озабочено гуманитарной ситуацией в стране.

Подробнее: Тайная встреча директора ЦРУ Бернса с Барадаром в Кабуле. нелепое событие

Высокопоставленный дипломат подверг критике главу внешнеполитического ведомства в Брюсселе Хосепа Боррелла, заявившего на прошлой неделе, что «чего мы не можем сделать, так это позволить китайцам и русским взять под контроль ситуацию и быть прокабульскими и потерять свою актуальность». .

Комментарии прозвучали после того, как группа высокопоставленных парламентариев ЕС подписала заявление, в котором говорится, что они «глубоко сожалеют о недавней политической, военной и моральной катастрофе в Афганистане». По их мнению, сейчас блоку необходимо срочно разработать новую стратегию для региона, «учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум».

Подробнее: Саудовская Аравия подписывает военное соглашение с Россией

Ср, 25 августа 2021 г., 6:33 Министр иностранных дел России Лавров подверг критике недавние заявления главы внешнеполитического ведомства ЕС по Афганистану, заявив, что это «неудачный» блок, больше озабоченный Москвой и предполагаемым Пекином.

Контроль над ситуацией, а не над будущим самой страны.https://t.co/pU220iUVHE pic.twitter.com/HYBF5e1EsM – Патрик Эмик (@ 14wombat1) 25 августа 2021 г.

Однако Лавров раскритиковал сосредоточение Боррелла на геополитике ситуации, заявив: «Если глава внешнеполитического ведомства ЕС так думает, мне жаль государства-члены, которые должны слышать и поддерживать такую ​​философию в принципе», – добавил он ». Г-на Боррелла не беспокоит тот факт, что мы должны помочь афганцам как можно скорее стабилизировать положение в их стране ».

Главный посланник Москвы сказал: «Что касается менталитета, что нельзя допустить, чтобы Афганистан попал в руки России и Китая, он исходит из того же места, где люди вынуждены выбирать, с Западом они или с Россией и Китаем. Печально, что это одни и те же люди. Люди, которые разрабатывают политику ЕС ».

В то время как «Талибан» был признан террористической организацией и запрещен в России, Москва приняла у себя делегацию своих политических представителей и в последние недели наладила двусторонние отношения с этой группировкой для содействия мирному соглашению.

Подробнее: Индия получит российские S400 до конца 2021 года

Также были установлены контакты с группировкой боевиков для содействия обеспечению безопасности посольства России в Кабуле, которое, в отличие от посольств США или Великобритании, не было закрыто с тех пор, как исламистская группировка взяла под свой контроль столицу.

Ранее в этом месяце официальный представитель Талибана Сохаил Шахин сказал, что Китай был желанным «другом» в его планах восстановления страны, и призвал Пекин поддержать экономическое развитие «как можно скорее».

Подробнее: Пакистан и Россия не являются «расистами» по отношению к афганским беженцам – Андрей Корипко

«Европейский союз больше беспокоит то, что Россия и Китай выиграют от поражения Запада в Афганистане, чем реальное будущее страны», – сказал министр иностранных дел России Лавров. – Новости ASB / ВОЕННЫЕ (@ASBM military) 24 августа 2021 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия не спешит признавать Талибан в качестве законной власти в Афганистане, призвав к формированию инклюзивного правительства, включающего все афганские этнические группы. pic.twitter.com/qzHk2BMhoB – Сербия Европа (@serbia_eu) 17 августа 2021 г.

Через RT с дополнительным вводом от GVS.