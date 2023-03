Евросоюз принял десятый пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины

24 февраля 2023 года Евросоюз принял и опубликовал десятый пакет санкций против России и тех, кто поддерживает ее в ее незаконной агрессии против Украины.

Подробный обзор девяти предыдущих пакетов санкций ЕС: The Van Bael & Bellis Guide to EU Sanctions Against Russia.

Целевые штрафы

Десятый пакет санкций включает в себя новую серию списков в Приложении I к Постановлению 269/2014, нацеленных в основном на представителей российского правительства и военных, деятелей гражданского общества и прокремлевской прессы, а также на представителей прокси-властей, созданных Россией. на оккупированных территориях. территории Украины. Примечательно, что под адресные санкции ЕС теперь попадают три новых банка: Альфа-банк (основные акционеры которого уже зарегистрированы с марта 2022 года), Росбанк и АО «Тинькофф Банк». Список, содержащийся в Приложении I к Регламенту 269/2014, включает около 1500 физических и 208 физических или юридических лиц.

Торговые санкции

Расширение экспортных ограничений

Десятый пакет санкций расширяет перечень товаров, которые не могут быть проданы, поставлены, переданы или вывезены (и в связи с которыми не могут быть оказаны сопутствующие услуги) физическому или юридическому лицу в России или для использования в России. Примечательно, что редкоземельные элементы и соединения теперь перечислены в классе XCIX.012 в Приложении VII — Часть A, а некоторые электронные интегральные схемы, камеры для формирования изображений и другие электрические/магнитные компоненты теперь перечислены в Приложении VII — Часть B.

Новый пакет санкций расширяет перечень товаров, которые конкретно могут способствовать укреплению промышленного потенциала России, и которые не могут быть проданы, поставлены, переданы или вывезены (и в связи с которыми не могут быть оказаны сопутствующие услуги) лицу или юридическим лицом в России или для использования в России: Приложение XIII — Часть C охватывает товары, классифицированные под определенными кодами в Главах 72, 73, 76, 84, 85 и 90 в Общем обозначении («CN»).

Применяется период ликвидации, предусматривающий принудительное исполнение до 27 марта 2023 г. для контрактов, заключенных до 26 февраля 2023 г., или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения этих контрактов. Однако срок расторжения не применяется в отношении штрафов, затрагивающих товары, подпадающие под коды КН 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 и 7219 24.

Десятый пакет санкций также включает в список товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной или аэрокосмической промышленности, турбовинтовые и турбовинтовые двигатели, классифицированные в соответствии с CN 8411 (Приложение XI, часть D), которые не могут быть проданы, поставлены, переданы или экспортируются (и которые не могут предоставлять сопутствующие услуги в связи с этим) физическому или юридическому лицу в России или для использования в России. Применяется период ликвидации, предусматривающий принудительное исполнение до 27 марта 2023 г. для контрактов, заключенных до 26 февраля 2023 г., или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения этих контрактов.

Расширение ограничений на импорт

Десятый пакет санкций расширяет перечень товаров, которые не могут быть проданы, поставлены, переданы или вывезены (и в отношении которых не могут быть оказаны услуги) физическому или юридическому лицу в России или для использования в России. В этот список теперь входят вазелин, твердый парафин, нефтяной кокс и другие остатки нефтяного масла, битум, асфальт и другие битумные смеси (Приложение XXI — Часть С). Применяется ликвидационный период, допускающий принудительное исполнение до 27 мая 2023 г. для контрактов, заключенных до 26 февраля 2023 г., или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения этих контрактов. Для товаров, классифицируемых под кодами КН 2803 (сажа) и 4002 (синтетический каучук и фиакрит на основе нефти), десятый пакет санкций вводит следующие импортные квоты:

Ограничение транзита огнестрельного оружия, товаров и техники двойного назначения через территорию России

В настоящее время запрещен транзит товаров и технологий двойного назначения, а также огнестрельного оружия, его основных частей и компонентов, боеприпасов к нему через территорию России. Этот запрет направлен на предотвращение обхода существующих экспортных ограничений. Основания для исключений и узких исключений применимы к товарам и технологиям двойного назначения и отражают те же причины, которые применяются к экспортным ограничениям.

Новые изъятия и основания для отступления в отношении запрещенных сделок с российскими государственными предприятиями

Десятый пакет санкций вводит новое освобождение от запрета на ведение бизнеса с российскими государственными предприятиями, перечисленными в Приложении XIX (или организациями, более чем на 50% принадлежащими этим компаниям или действующими от их имени), касающееся предоставления лоцманских услуг судам в мирный проход, как он определен в международном праве и необходим по соображениям безопасности на море. Кроме того, это исключение допускает транзакции, строго необходимые для прекращения совместного предприятия или аналогичного юридического соглашения, заключенного с организациями, перечисленными в Приложении XIX, до 16 марта 2022 г. (или организациями, более 50% которых принадлежат этим компаниям или действуют от их имени) через 31 декабря 2023 г. Компетентные национальные органы могут выдавать разрешения на условиях, которые они сочтут подходящими, для операций, строго необходимых для отчуждения и вывода до 31 декабря 2023 г. компаний ЕС организациями, включенными в Приложение XIX, или их аффилированными лицами ЕС.

Разъяснение понятия «импорт» в соответствии с Регламентом 833/2014

Десятый пакет санкций уточняет, что товары, на которые распространяется запрет на ввоз, которые физически находятся в ЕС, могут быть законно выпущены для целей таможенных процедур в соответствии с Таможенным кодексом Союза (далее — «ТКС») при условии, что товары представлены для таможенного контроля на таможне. властями до вступления запрета на импорт в силу или применить его, в зависимости от того, что ближе. Разъяснение распространяется задним числом на товары, которые были предъявлены таможне до 26 февраля 2023 года и остановлены в связи с применением запрета на ввоз.

Эта поправка отражает директиву Комиссии о том, что условия для определения того, имел ли место «импорт», должны оцениваться в соответствии со временем, когда товары ввозятся в ЕС и представляются таможне, независимо от последующих таможенных процедур, под которые эти товары помещаются. .

В любом случае таможенные органы могут не разрешить выпуск товаров, если у них есть достаточные основания подозревать мошенничество, а также могут не разрешить реэкспорт товаров в Россию. Платежи, связанные с этими товарами, должны осуществляться «в соответствии с положениями и целями» Регламента 833/2014, «в частности, запрета на покупку». На практике это означает, что товары должны быть оплачены до даты вступления в силу соответствующего ограничения, поскольку выплата договорного вознаграждения является частью акта «покупки», на который распространяются запреты на импорт и покупку.

Другие услуги и штрафы

Запрет предоставления мощностей для хранения природного газа

Десятый пакет санкций запрещает предоставление складских мощностей в хранилище, за исключением части объектов СПГ, используемых для хранения, для:

Я. гражданин России или физическое лицо, проживающее в России, или юридическое лицо, организация или орган, учрежденные в России;

во-вторых. юридическое или юридическое лицо, имущественные права которого прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России;

Третий. Физическое или юридическое лицо, организация или орган, действующий от имени или по указанию юридического лица, организации или органа, упомянутого в пунктах (1) или (2).

Для целей этого ограничения «вместимость хранилища» в соответствии с Регламентом 715/2009 определяется как любое сочетание площади (объема газа, который пользователь хранилища имеет право использовать для хранения газа), возможности закачки ( скорость, с которой пользователь хранилища имеет право закачивать газ в хранилище установки) и доставляемость (скорость, с которой пользователь хранилища имеет право забирать газ из хранилища). «Хранилище» определяется в Директиве 2009/73 как объект, используемый для хранения природного газа и находящийся в собственности и/или под управлением газовой компании, включая часть объектов СПГ, используемых для хранения, но исключая часть, используемую для производственных операций. , за исключением объектов, предназначенных исключительно для операторов СПГ Транспортная система при выполнении ими своих функций.

Граждане России не могут входить в состав органов управления компаний критической инфраструктуры в Евросоюзе

Граждане России больше не могут входить в советы директоров критически важных организаций государств-членов или организаций, которые владеют/управляют критической инфраструктурой. «Критически важным субъектом» является субъект, обозначенный как таковой государством-членом в соответствии со статьей 6 Директивы 2022/2557 (т. эти услуги в результате аварии подрывной). «Критически важная инфраструктура» относится к активу, объекту, оборудованию, сети или системе (их части), которые необходимы для предоставления услуг, необходимых для поддержания жизненно важных социальных функций, экономической деятельности, общественного здравоохранения и безопасности или окружающей среды. Граждане ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии и России в принципе не подпадают под действие этого запрета.

Несоблюдение запрета на горизонтальные сервисы

Для дальнейшего облегчения ухода операторов ЕС с российского рынка десятым пакетом санкций вводится временное освобождение от запрета на предоставление бухгалтерского, аудиторского, налогового, бизнес- и управленческого консалтинга, услуг по связям с общественностью, архитектурных и инженерных услуг, юридического консалтинга. услуги, консультационные услуги в области информационных технологий, услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения, услуги по техническому тестированию и анализу, а также рекламные услуги для организаций, зарегистрированных в России.

Компетентные национальные органы могут разрешить предоставление таких услуг до 31 декабря 2023 года, если такие услуги строго необходимы для выхода из России или прекращения коммерческой деятельности в России, при условии соблюдения следующих условий:

Я. Услуги предоставляются юридическим лицам, организациям или организациям, возникшим в результате продажи, и исключительно в их интересах; И

во-вторых. Нет разумных оснований рассматривать возможность оказания Услуг, прямо или косвенно, Правительству России или военному конечному пользователю или военному конечному пользователю в России.