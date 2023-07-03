Евросоюз рассматривает уступку, предоставленную российскому банку по сделке по черноморскому зерну

(Рейтер) — Европейский Союз изучает предложение Россельхозбанка о создании дочерней компании для воссоединения с глобальной финансовой сетью в качестве меры предосторожности для Москвы, сообщила Financial Times в понедельник.

Газета отмечает, что в связи с санкциями, введенными против банка, также известного как Россельхозбанк, этот шаг направлен на защиту черноморской зерновой сделки, которая позволяет Украине экспортировать продукты питания на мировые рынки.

Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе Россия заявила, что не видит причин для продления зерновой сделки после 17 июля, поскольку Запад действовал «возмутительно» в отношении соглашения, хотя и заверил бедные страны, что экспорт российского зерна продолжится.

Газета со ссылкой на информированные источники сообщила, что план Москвы, который был предложен в ходе переговоров при посредничестве ООН, позволит подразделению банка проводить платежи, связанные с экспортом зерна.

Он добавил, что новому подразделению будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Будучи двумя крупнейшими мировыми производителями сельскохозяйственной продукции, Россия и Украина являются крупными игроками на рынках зерновых и масличных культур, начиная от пшеницы и ячменя и заканчивая рапсом и подсолнечным маслом. Россия также доминирует на рынке удобрений.

Помимо восстановления доступа к SWIFT, Россия также стремится возобновить поставки сельхозтехники и запчастей, снять ограничения на страхование и перестрахование.

(Отчетность Джанави Нидумуло в Бангалоре; редактирование Ким Когхилл и Кларенс Фернандес)