Евро упал ниже $0,99 после того, как Россия прекратила поставки газа в Европу

Евро колебался ниже уровня 0,99, когда европейские рынки открылись в понедельник, торгуясь на уровне 0,9893 по отношению к доллару после 8:00 утра по лондонскому времени (3:00 утра по восточному времени). Ранее утром он зафиксировал минимум около 0,9881 доллара.

Евро упал ниже 0,99 доллара впервые за 20 лет после того, как Россия заявила, что закроет свой магистральный газопровод в Европу на неопределенный срок.

Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к шести основным валютам, также пробил двухдесятилетний максимум, поскольку британский фунт упал на фоне опасений по поводу поставок энергоносителей и экономического роста в Европе.

Российская энергетическая компания «Газпром» заявила в пятницу, что не возобновит поставки природного газа в Германию по магистральному газопроводу «Северный поток-1», обвинив в этом неисправные турбины.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как «Большая семерка» согласовала план ограничения цен на российскую нефть.

Это происходит накануне заседания Европейского центрального банка в четверг, на котором экономисты ожидают, что он повысит базовую ставку по депозитам с 0 до 0,5% или 0,75% на фоне опасений по поводу способности Европы удовлетворить свои потребности в энергии этой зимой и вероятности того, что это произойдет. Удар по росту.

Об этом на выходных заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Тем временем фунт торговался на уровне 1,1465 по отношению к доллару, так как Великобритания готовится к тому, кто станет ее новым премьер-министром. Новому премьер-министру придется иметь дело с растущим кризисом стоимости жизни, вызванным растущими счетами за электроэнергию.

Фунт стерлингов упал на 4,5% по отношению к доллару в августе, худшем месяце после Брексита, и один аналитик предсказал, что он «достигнет новых глубин» из-за политической и экономической неопределенности и, вероятно, достигнет 1,05 доллара к середине следующего года.