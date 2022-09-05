Евро упал ниже $0,99 после того, как Россия прекратила поставки газа в Европу

Купюры 10 и 5 евро.
Адриан Фийон | Норфото | Гетти Изображений
Евро упал ниже 0,99 доллара впервые за 20 лет после того, как Россия заявила, что закроет свой магистральный газопровод в Европу на неопределенный срок.
Евро колебался ниже уровня 0,99, когда европейские рынки открылись в понедельник, торгуясь на уровне 0,9893 по отношению к доллару после 8:00 утра по лондонскому времени (3:00 утра по восточному времени). Ранее утром он зафиксировал минимум около 0,9881 доллара.
Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к шести основным валютам, также пробил двухдесятилетний максимум, поскольку британский фунт упал на фоне опасений по поводу поставок энергоносителей и экономического роста в Европе.
Российская энергетическая компания «Газпром» заявила в пятницу, что не возобновит поставки природного газа в Германию по магистральному газопроводу «Северный поток-1», обвинив в этом неисправные турбины.
Объявление было сделано через несколько часов после того, как «Большая семерка» согласовала план ограничения цен на российскую нефть.
Это происходит накануне заседания Европейского центрального банка в четверг, на котором экономисты ожидают, что он повысит базовую ставку по депозитам с 0 до 0,5% или 0,75% на фоне опасений по поводу способности Европы удовлетворить свои потребности в энергии этой зимой и вероятности того, что это произойдет. Удар по росту.
Об этом на выходных заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Тем временем фунт торговался на уровне 1,1465 по отношению к доллару, так как Великобритания готовится к тому, кто станет ее новым премьер-министром. Новому премьер-министру придется иметь дело с растущим кризисом стоимости жизни, вызванным растущими счетами за электроэнергию.
Фунт стерлингов упал на 4,5% по отношению к доллару в августе, худшем месяце после Брексита, и один аналитик предсказал, что он «достигнет новых глубин» из-за политической и экономической неопределенности и, вероятно, достигнет 1,05 доллара к середине следующего года.
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