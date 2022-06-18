Евро-2022: украинский арбитр Марина Стрельцкая надеется забыть войну

Марина Стрельцкая возглавила мужской третий дивизион в Швейцарии, чтобы подготовиться к Евро этим летом.

Жизнь Марины Стрелецкой переворачивается с ног на голову одним февральским утром, когда она просыпается и обнаруживает, что ее собаки лают, а муж плачет перед телевизором.

«Я никогда не забуду этот момент», — сказала она BBC Sport. Он смотрел новости со слезами на глазах и сказал (началась война)».

Всего четыре месяца назад одна из лучших помощников арбитра Украины Стрелецкая вошла в историю в составе первой женской сборной, которая украсила собой мужской международный чемпионат Англии.

Но тот отборочный матч чемпионата мира между командой Гарета Саутгейта и маленькой Андоррой на Estadi Nacional был похож на целый мир, когда армейские машины проезжали через ее деревню, в 19 милях от российской границы.

«В первый день в течение суток проезжали военные грузовики и автомобили, — вспоминает она. «Русская армия была настроена дружелюбно и спросила у нас дорогу на Киев.

«Они думали, что нам нужна помощь, и приносили цветы и хлеб, но через неделю поняли, что нам не нужна эта помощь. Потом они разозлились и начали стрелять по гражданским машинам, и я подумал, может быть, я хочу уйти».

В конце концов Стрелецкая так и сделала, запихнув свои вещи всего в один чемодан и совершив лихой рывок в безопасное место в Швейцарии.

С тех пор 38-летняя спортсменка снова подняла свой флаг в качестве помощника судьи в третьем мужском дивизионе Швейцарии. В следующем месяце она будет в Англии, чтобы принять участие в женском чемпионате Европы.

Арбитражная семья бросила украинскому первопроходцу спасательный круг. Но, говоря в Zoom с кровати, которую она сейчас делит со своей дочерью Евой в Базеле, она говорит, что ее взгляды на жизнь изменились навсегда.

Мир правителей похож на большую семью.

Выросшая в Луганске, Стрельская в подростковом возрасте больше интересовалась легкой атлетикой, чем футболом, но в университете она совмещала эти два занятия и продолжала играть в течение шести лет после окончания учебы.

«Я бежала как сумасшедшая, потому что занималась легкой атлетикой, — говорит она. «Я не очень хорошо обращался с мячом, но я люблю бегать!»

Бывшего полузащитника убедили по-новому использовать свой спортивный стиль в 2006 году, когда Украинская федерация стремилась набрать женщин-арбитров в каждой из 24 областей страны.

«Тогда у нас было, наверное, 10 девушек в Украине, поэтому каждый профсоюз решил найти по одной девушке», — говорит она. «Они попросили меня, и в то время я был недоволен, но я пытался».

Сегодня Стрелецкая — одна из немногих высокопоставленных украинских чиновников, среди которых Катерина Монзуль, первая в стране женщина-арбитр мужской премьер-лиги.

Стрелецкая ассистировала Монзул на женском чемпионате мира, Олимпийских играх, Евро и Лиге чемпионов, а также в мужской Лиге Европы, Лиге Наций и отборочных турнирах Европы среди юношей до 21 года.

Марина Стрельцкая (справа) с Катериной Монзол (в центре) и Светланой Грушко перед отборочным матчем чемпионата мира среди мужчин между сборными Англии и Андорры.

Марина Стрелицка была частью первой женской судейской бригады, которая наблюдала за игроком сборной Англии среди мужчин.

«Это наша команда, Катрина, я и Александра. [Ardasheva] или Светлана [Grushko]«Это маленькая команда, маленькая семья, они действительно как сестры.

«Но теперь, когда началась война, я вижу мир правителей как большую семью и чувствую себя ее частью, люди хотят помочь».

«Я плакала каждый день в течение трех недель»

Была середина марта, когда Стрелецкая наконец решила прислушаться к совету сестры в Швейцарии и бежать из раздираемой войной Украины.

Знакомая мне домашняя жизнь – работа по выходным ассистентом или видеоассистентом арбитра в мужской Премьер-лиге Украины и вечера, когда тренировались две женские команды, – уже закончилась.

Но постоянный страх перед бомбардировками низколетящих самолетов, зависших над ее домом, и опасения за безопасность 11-летней Евы начинают сказываться.

Итак, Стрелецкая усадила дочь, жену друга и двоих детей в машину и уехала в Польшу, часами сидя за рулем, чтобы отбить ночной комендантский час.

«Это было сложно, потому что все дорожные знаки были сняты», — говорит она. «Во время пути нам приходилось прятаться в деревне, пока мы ждали, пока проедут танки.

«Однажды мы поехали в церковь и спали на полу, я ехал 18 часов и просто хотел спать. А в шесть утра мы начали сначала.

«Это заняло четыре дня. После того, как мы добрались до границы, мы стояли в очереди 17 часов, но потом было легко — мы чувствовали себя в безопасности».

Стрельская только надеялась, что ее муж и коллега по футболу Сергей будет в безопасности, потому что ему пришлось остаться.

«Он будет защищать нашу родину, потому что для нас это второй раз», — говорит она. «Раньше мы жили в Донбассе, а в 2014 году потеряли все, и я больше никогда не видел своих родителей до их смерти».

Воссоединившись со своей сестрой в Швейцарии, Стрелецкая сначала изо всех сил пыталась думать о чем-либо, кроме своего мужа и войны, но футбол дал ей отдушину.

«Я плакала каждый день в течение трех недель, — говорит она. «Я забыл, что я был в мире футбола, потому что я думал о войне. Вот почему я должен был начать судейство».

Марина Стрелицкая говорит, что благодарна за всю помощь, которую она получила с момента прибытия в Швейцарию.

Стрелицкая говорит, что Украинская Конфедерация, предложив помощь всем своим правителям, связалась со своими швейцарскими коллегами от ее имени; Они подарили ей матчи в Швейцарской мужской лиге повышения третьего дивизиона.

«Я очень благодарна за это, потому что швейцарская федерация дала мне так много матчей, — говорит она. «Помогает, потому что как минимум на два часа я могу забыть о войне и видеть только защитников, нападающих и офсайды!»

‘Наслаждайся моментом’

Когда ее дочь устроилась в школу, Стрелицка целыми днями занималась фитнес-программой ФИФА и изучала немецкий язык.

«Швейцария очень много делает для украинцев, все музеи, поезда и автобусы для нас бесплатны», — говорит она. «Я не могу отблагодарить эту страну, они даже организовали для нас бесплатный языковой курс».

Несмотря на благодарность, Стрилецкой срочно нужно вернуться на родину. Однако пока она все еще на связи в Интернете.

«Сейчас наш регион стал более-менее нормальным, русские ушли на Донбасс и на Восток», — говорит она. «Иногда муж говорит, что слышны взрывы, но не так, как раньше. Даже наш спортзал начинает работать, и я провожу тренировки с девочками онлайн».

Еще одним стимулом для боевого духа является вызов на второй женский чемпионат Европы вместе с Монзоль, которая также покинула Украину и с тех пор лидирует в итальянской женской серии А.

«Я была очень рада получить новости о евро, — говорит Стрелицка. «Это такое невероятное чувство, я могу забыть о войне и с нетерпением жду возможности снова поработать вместе».

Последние два были в Великобритании в ноябре на матче женской Лиги чемпионов «Арсенала» с датской командой HB Koge в Борехамвуде, а затем на отборочном матче чемпионата мира среди женщин в Англии с Австрией на стадионе «Лайт».

С тех пор жизнь Стрельской изменилась до неузнаваемости, как и ее ценности.

«После этого я поняла, что в жизни многого не нужно», — объясняет она. «Деньги не главное, главное — отношения между людьми.

«Люди помогают мне, разговаривают со мной, дарят дочери фрукты, мелкие, но полезные вещи, а это главное в нашей жизни.

«Мы всегда стараемся подняться выше, работать усерднее, покупать вещи, но на самом деле нужно просто наслаждаться моментом».