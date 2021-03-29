Египетские официальные лица заявили, что выброшенное на мель судно в Суэцком канале “снова успешно спущено на воду”.

Суэц, Египет Огромный контейнеровоз, пробывший почти неделю Сжатый через Суэцкий канал По данным Управления Египетского канала и агентства, помогающего управлять судоходным каналом, он был «успешно спущен на воду» и снова сдвинулся с места в понедельник, но было неясно, когда удастся устранить тупиковую ситуацию с кораблями на обоих концах критического водного пути.

В заявлении, опубликованном в понедельник утром Управлению Суэцкого канала египетского правительства, приписываемым председателю и директору адмиралу Усаме Раби, говорится, что MV Ever Given Geffen «был успешно повторно спущен на воду. в восстановлении 80% курса судна ».

Грузовой корабль MV Evergiven, один из крупнейших контейнеровозов в мире, был полностью спущен на воду в Суэцком канале, Египет, 29 марта 2021 года. Управление Суэцкого канала



Позднее в понедельник утром всплыл прилив, чтобы помочь экипажам кораблей вернуть мегакорабль обратно в центр канала, а также заявление, опубликованное агентством Leth в Интернете, которое в партнерстве с Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам предоставляет бесчисленные услуги каналу. сказал, что когда-либо данное Существо «теперь бежит к Великому Горькому озеру», озеру посреди канала. Это северное движение предполагало, что все движение по каналу может быть возобновлено в ближайшее время, а Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам заявило, что проведет пресс-конференцию в 20:00 по местному времени (14:00 по восточному времени), чтобы предоставить обновленную информацию о движении других судов.

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам сообщило в своем предыдущем заявлении, что Его Превосходительство контр-адмирал Раби заверяет международное судоходное сообщество, поскольку судоходство возобновится, как только корабль будет полностью восстановлен и направлен в зону ожидания горьких озер для технического осмотра. .

Не было немедленного подтверждения сообщений о том, что другие корабли снова начали пересекать канал с Вечной дорогой, ведущей к Большому Горькому озеру.

Мне очень приятно подтвердить, что # Суэцкий Руководству канала и команде удалось перезагрузить M / V GIVEN. В настоящее время она направляется к Большому горькому озеру. Более подробная информация будет в нашем профиле. M / V EVER GIVEN больше не # Мотивация pic.twitter.com/jLjkeXAu4m – Leith Agencies (Лейт-агентства) 29 марта 2021 г.

Корреспондент CBS News Чарли Дагатта также сообщает, что даже когда вы открываете резервное копирование канала, резервное копирование уже вызвало серьезные сбои.

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«Даже когда поток возобновится, у меня будет несколько дней, чтобы очистить это отставание, поэтому у меня есть эти следы по всей цепочке поставок», – сказал Джей Платтен, генеральный секретарь Международной палаты судоходства. помнить, что корабли перевозят почти все, от медицинского оборудования до продуктов питания и зерна, топлива и всего остального “.

Компания Inchcape Shipping, занимающаяся глобальными морскими услугами, первой сообщила, что Ever Geffen был выпущен рано утром в понедельник. В своем твите Inscape сообщил в Twitter, что Ever Given «в настоящее время защищен. Дополнительная информация о следующих шагах будет опубликована, как только это станет известно». В твите была пиктограмма, показывающая, что корабль частично прямой.



Влияние блокировки Суэцкого канала на мировую торговлю 3:15

Около недели назад Evergreen, размером с небоскреб, споткнулся боком на важном водном пути, вызвав сильную пробку на дорогах. Препятствие сдерживало ежедневную торговлю 9 миллиардов долларов в мировой торговле и создавало нагрузку на и без того перегруженные цепочки поставок. Коронавирус пандемия.

По состоянию на понедельник 367 судов, перевозящих все, от сырой нефти до скота, все еще ждали, чтобы пройти через канал, в то время как множество других судов следовало альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки, добавив около двух недель к рейсам и угрозам задержки доставки.

Освобождение корабля произошло после интенсивных усилий по толканию и буксировке корабля с 10 буксирами, когда полная луна привела к весеннему приливу, сказал Лейт Таваккилат, подняв уровень воды в канале и надеясь на прорыв.

Грузовое судно MV Evergiven, плавающее под флагом Панамы через Суэцкий канал и блокирующее движение на жизненно важном водном пути, будет видно 26 марта 2021 года. Мохамед Эльшахед / AP



За ночь нескольким бульдозерам пришлось насыпать 27000 кубометров песка и грязи вокруг корабля. Другой мощный буксир, Carlo Magno, мчался к месту происшествия, чтобы присоединиться к ним.

Хотя судно уязвимо для повреждения в его текущем местоположении, Shwe Kisen Kaisha Ltd., компания Ever Geffen, владеющая судном, в понедельник отклонила опасения, заявив, что двигатель корабля работает и может продолжить движение в обычном режиме после его освобождения.

Власти канала отчаянно пытались освободить судно, полагаясь только на локомотивы и бульдозеры, хотя аналитики предупреждали, что корабль длиной 1300 футов и весом около 220 000 тонн может оказаться слишком тяжелым для такой операции. Поскольку окно для прорыва сужается по мере того, как на этой неделе отступает прилив, усилились опасения, что властям придется деэскаларовать судно, удалив некоторые из 20 000 контейнеров с корабля – сложный процесс, требующий специализированного оборудования, которого нет в Египте, и это может занять дни или недели.