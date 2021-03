Египетские официальные лица заявили, что выброшенное на мель судно в Суэцком канале “снова успешно спущено на воду”.

Мне очень приятно подтвердить, что # Суэцкий Руководству канала и команде удалось перезагрузить M / V GIVEN. В настоящее время она направляется к Большому горькому озеру. Более подробная информация будет в нашем профиле. M / V EVER GIVEN больше не # Мотивация pic.twitter.com/jLjkeXAu4m

– Leith Agencies (Лейт-агентства) 29 марта 2021 г.