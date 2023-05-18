Египетско-российские консультации высокого уровня по многосторонним вопросам

В рамках визита делегации в Каир для консультаций по наиболее важные вопросы. Представляет общий интерес в отношении многосторонних международных действий.

Консультации касались многих вопросов, представляющих общий интерес, наиболее важными из которых были реформа системы Организации Объединенных Наций и многосторонние действия, особенно усилия по реформированию и расширению Совета Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. ООН и в соответствии с нормами международного публичного права.

Также обсуждалась роль Организации Объединенных Наций в решении международных и региональных вопросов, а также международные усилия по поддержанию мира и миростроительству в различных странах.

Стороны обсудили вопросы, связанные с вызовами, стоящими перед многосторонней системой работы, в том числе с работой, возложенной на специализированные международные агентства.

Они также обсудили усилия Организации Объединенных Наций по ядерному разоружению и нераспространению, в том числе усилия по ядерному разоружению в ближневосточном регионе, а также усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

В ходе консультаций посол Бадави рассмотрел факторы, определяющие позицию Египта в отношении того, как система Организации Объединенных Наций справляется с текущими региональными ситуациями и кризисами.

Стороны также обсудили перспективы роли ООН в урегулировании разногласий и конфликтов в странах региона, для достижения мира и стабильности в регионе как общей цели двух стран.

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