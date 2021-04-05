Египет заявляет, что последний раунд переговоров по возрождению плотины – это «последний шанс» перед заполнением второй плотины.

КАИР / Киншаса (Рейтер). В заявлении Египта говорится, что недавняя встреча между Египтом, Суданом и Эфиопией по поводу плотины Великого Эфиопского Возрождения может стать последним шансом возобновить переговоры перед ее заполнением второй год подряд. Воскресенье.

Встреча завершилась в понедельник в Киншасе. Предыдущие попытки достичь соглашения по гигантской плотине, которую Эфиопия строит на Голубом Ниле, зашли в тупик.

Эфиопия заявляет, что плотина является ключом к экономическому развитию и производству электроэнергии. Египет опасается, что его запасы воды из Нила будут под угрозой, в то время как Судан обеспокоен безопасностью плотины и регулированием потока воды через свои плотины и водозаборные станции.

Эфиопия заявила, что снова заполнит водохранилище за гигантской плотиной гидроэлектростанции после начала муссонных дождей этим летом, против чего выступают как Судан, так и Египет.

«Эти переговоры представляют собой последнюю возможность, которой три страны должны воспользоваться, чтобы достичь соглашения … до следующего сезона наводнений», – говорится в заявлении министра иностранных дел Египта.

На прошлой неделе президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что в случае нарушения водоснабжения Египта плотиной возникнет «невообразимая нестабильность в регионе».

Судан в настоящее время находится в напряженном пограничном споре с Эфиопией из-за плодородного региона Фашака, а в субботу он завершил совместные военные учения с Египтом.

В отдельном заявлении Судан сказал, что Эфиопия повысила ставки на переговорах, стремясь возобновить обсуждение распределения воды Нила.

«Я приглашаю всех начать все сначала, чтобы открыть одно или несколько окон надежды», – сказал Феликс Чисекеди, президент Демократической Республики Конго и председатель Африканского союза, посредник в переговорах.

В марте Судан приветствовал инициативу ОАЭ по посредничеству в переговорах о плотине и в пограничном споре, но недавно призвал ООН, Европейский Союз и Соединенные Штаты выступить посредниками.