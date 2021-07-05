Египет сообщил, что Эфиопия возобновила заполнение гигантской плотины

КАИР (Рейтер) – Министр ирригации Египта заявил в понедельник, что он получил официальное уведомление из Эфиопии о том, что уже второй год началось заполнение водохранилища за гигантской плотиной Великого Эфиопского Возрождения.
Министр ирригации Мохамед Абдель-Ати заявил в своем заявлении, что Египет проинформировал Эфиопию о своем категорическом неприятии меры, которую он считает угрозой для региональной стабильности.
Эфиопия заявляет, что плотина на Голубом Ниле важна для развития ее экономики и энергетики для жителей.
Египет считает плотину серьезной угрозой водоснабжению Нила, от которого оно почти полностью зависит. Судан, еще одна страна, расположенная ниже по течению, выразила озабоченность по поводу безопасности плотины и ее воздействия на плотины и водопроводные сети.
Представитель египетского министерства ирригации Мохамед Ганем сообщил местному телеканалу, что объем накопленной воды будет зависеть от количества муссонных дождей, выпавших в Эфиопии.
«Сейчас мы не увидим никакого воздействия на Нил. У нас есть месяц или полтора», – сказал он.
Египет и Судан начали дипломатическую кампанию по достижению юридически обязывающего соглашения по эксплуатации плотины, но переговоры неоднократно зашли в тупик.
Дипломатические усилия активизировались до того, как плотина была впервые засыпана прошлым летом, а затем и в последние недели.
В заявлении говорится, что Совет Безопасности ООН, как ожидается, обсудит этот вопрос в четверг, и Абдель-Ати написал в совет, чтобы проинформировать его о последних событиях.
Эфиопия заявляет, что наконец-то осуществляет свои права на воды Нила, которые ее соседи вниз по течению долгое время контролировали.
Его посол в Хартуме заявил в воскресенье, что Египет и Судан уже узнали подробности первых трех лет заполнения плотины и что этот вопрос не следует выносить на рассмотрение Совета Безопасности, потому что это не вопрос мира и безопасности. .
(Освещение) Мумин Саид Аталлах, Омар Фахми и Нафиса Аль-Тахер Автор Эйдан Льюис Редактирование Дайан Крафт и Соня Хепинстолл
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