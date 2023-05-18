Его жена, российский диссидент Кара Мурза, говорит, что подвергается «психологическим пыткам».

Автор Габриэль Тетро-Фарбер

ЖЕНЕВА (Рейтер) — Евгения Кара-Мурза, жена находящегося в заключении российского диссидента Владимира Кара-Мурзы, говорит, что власти подвергают его психологическим пыткам, отказывая ему в контактах со своими детьми, пока он отбывает 25-летний тюремный срок по обвинениям, которые он считает политическими. мотивированный.

В беседе с Reuters в кулуарах Женевского саммита по правам человека и демократии Евгения Кара-Мурза сказала, что неоднократные просьбы ее мужа поговорить с тремя его детьми — 11, 14 и 17 лет — были отклонены, поскольку они сейчас живут в Соединенных Штатах. . .

«Владимир очень скучает по своим детям и семье и был опустошен тем, что уже больше года не может с нами поговорить», — заявила в среду Евгения Кара-Мурза. «И власти это знают. Они используют это только как психологическую пытку против него».

Федеральная служба исполнения наказаний России не сразу ответила на запрос о комментарии.

Владимир Кара-Мурза, осужденный в прошлом месяце за государственную измену и другие преступления за публичное осуждение российского руководства и войны на Украине, был приговорен к самому суровому приговору такого рода после вторжения в феврале 2022 года.

Он был арестован в апреле прошлого года, через несколько часов после того, как дал интервью CNN, в котором сказал, что в России правит «режим убийц».

Прокуратура обвинила 41-летнего мужчину в государственной измене, среди прочих преступлений, и в клевете на российских военных путем распространения «заведомо ложной информации» о его действиях, которые Москва называет «специальной военной операцией» на Украине.

Владимир Кара-Мурза, у которого есть и российский, и британский паспорта, был близким помощником Бориса Немцова, оппозиционера, убитого возле Кремля в 2015 году. Он продолжал выступать против президента Владимира Путина.

А Евгения Кара-Мурза сказала: «Если бы я пыталась уговорить его отказаться от борьбы, я бы его предала».

личный враг

Евгения Кара-Мурза заявила, что успешное лоббирование ее мужа перед иностранными правительствами и учреждениями с целью введения санкций против России и россиян за нарушения прав человека сделало его «личным врагом» Кремля.

История продолжается

«Диктатуры во всем мире очень боятся ясных, мощных голосов, которые не поддаются запугиванию. И Владимир — один из таких голосов».

Хотя они не могли говорить с ним, его дети выросли, остро осознавая опасность быть оппозиционером в России.

Они стали свидетелями того, как их отец впал в кому после отравления в 2015 и 2017 годах, в результате которого у него развилось серьезное неврологическое расстройство, называемое полиневропатией. Российские власти отрицали свою причастность.

«Их отец впервые отравился, когда старшему было девять лет, — рассказала Евгения Кара-Мурза. «Сейчас ей 17. Это половина ее жизни, которую она провела, зная, что ее отец снова и снова становится мишенью».

(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера; редактирование Алекса Ричардсона)