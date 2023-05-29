Его могущественный лидер Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует в ближайшее время переходить на российскую валюту.

ТАЛЛИН, Эстония (AP) — Могущественный лидер Беларуси объявил в понедельник, что у них нет планов по переходу на единую валюту в ближайшем будущем.

Выступая на встрече с главой Центробанка России, Александр Лукашенко заявил, что введение российского рубля в Беларуси будет «непростым процессом», и что власти в Минске пока не собираются этого делать.

«Когда речь идет о создании единой валюты и так далее, это нелегкий процесс и, вероятно, не (один) на сегодня», — сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров с управляющим банка Эльвирой Набиуллиной.

Лукашенко десятилетиями полагался на субсидии из Москвы, чтобы поддерживать на плаву белорусскую экономику советского образца. Две страны подписали соглашения о создании оборонного, валютного и таможенного союза с середины 1990-х годов, хотя между Москвой и Минском сохраняются разногласия по поводу их реализации.

Поддержка России также помогла авторитарному лидеру выжить Месяцы массовых протестов После выборов 2020 года, которые дали ему шестой срок полномочий. Оппозиция и Запад заявили, что голосование было сфальсифицировано.

В прошлом году Москва использовала белорусскую территорию в качестве плацдарма для отправки войск и ракет в Украину.

Лукашенко заявил в понедельник, что экономика Беларуси сильно пострадала от последовавших за этим западных санкций, но помощь и политика, принятые центральным банком России, смягчили удар.

«Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро занималась экономическими вопросами в России и валютными вопросами, особенно в условиях санкций», — сказал он.

В понедельник независимый белорусский аналитик сообщил Associated Press, что слова Лукашенко представляют собой попытку сохранить «остатки[белорусского]суверенитета и защитить себя от растущего давления со стороны Кремля».

Валерий Карбалевич сказал, что для Лукашенко важно «показать, что он контролирует ситуацию», учитывая недавние и растущие слухи о его слабом здоровье.

Карбалевич сказал в телефонном интервью: «Лукашенко не рад быть полностью подчиненным Кремлю, и он стремится уменьшить давление России (на Минск), чтобы оставить место для переговоров с Западом и Китаем».

Ассошиэйтед Пресс